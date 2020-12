Un miracle de Noël est arrivé un peu tard, mais l’important est que cela soit arrivé: RBD, ou au moins quatre des six parties qui le composent, est revenu hier soir dans un spectacle virtuel.

Maite Perroni, Anahí, Christopher Uckermann et Christian Chávez ont à nouveau mis les pieds sur scène ensemble, revivant l’époque la plus rebelle de toute une génération. Ils ne l’avaient pas fait depuis 12 ans, depuis ce dernier spectacle au Palacio de los Deportes où chacun a annoncé qu’il allait se séparer.

Ce qui se poursuit chez Dulce María, qui vient de devenir mère et ne pouvait pas l’être, ou Alfonso Herrera, qui devait maintenant acheter son accès et un seau de pop-corn pour voir une partie de son histoire passer dans la voix de ses amies, et tout cela parce que sa vie est désormais liée à de grandes productions.

Ser o Parecer, qui est le titre de la tournée, a commencé par le concert le plus attendu de toute l’Amérique latine, en particulier les Brésiliens, qui étaient très proches de l’émission, qui a commencé avec les quatre habillés très élégamment pour l’occasion, bien qu’au milieu du concert Christopher Il a été à la hauteur du nom du groupe et est resté dans un débardeur pur.

Et que peu de gens se souciaient, s’il y a de nombreuses années, c’était leur amour platonique, à ce moment-là, le sentiment renaissait sûrement.

Just stay in silence a été l’une des premières filles, celle avec les mouchoirs, celle sur la vraie nostalgie et l’une des chansons les plus jouées par les fans mexicains inconditionnels. Kiss Me Without Fear et Inalcanzable ont également rejoint la setlist.

Beaucoup de choses se sont passées sur scène, mais il était impossible d’ignorer l’absence de Poncho et Dulce, évidemment leurs compagnons y pensaient aussi lors de chaque chorégraphie, chanson solo, comme Tu amor et Start from scratch, dans les microphones de Christian et Maite, respectivement, pour C’est ce qu’ils leur ont dédié, Ne vous arrêtez pas, avec des images dignes de nostalgie, des tournées qu’ils ont entreprises dans le monde entier, avec Poncho jouant à la lutte ou Dulce embrassé par Maite et Anahí.

La blague est que ce moment a certainement été déchirant pour tous les fans, et au moins dans le chat de la transmission, il a été remarqué, avec des milliers de messages faisant allusion au fait qu’ils ont commencé à pleurer ou se sont sentis laids de ne pas voir les garçons dans leur forme complète.

La production du concert s’est déroulée sur un écran vert, projetant aux fans des scénarios futuristes et géométriques où les garçons dansaient et non, pas des garçons, Maite a appris les chorégraphies à temps et n’a pas été perdue comme dans la vidéo des répétitions précédentes qui fuite dans la semaine.

Le message le plus émouvant a été apporté par Anahí, avec Sálvame, interprété avec des arrangements orchestraux.

“Cette année, nous étions sur le point d’abandonner, mais si nous sommes là aujourd’hui c’est parce que nous nous battons de tout notre cœur”, a déclaré la chanteuse, avant d’inviter ses frères à finaliser la chanson et la diffusion.

La dernière chanson était celle qui sonnait chaque jour qu’un nouveau chapitre de la telenovela commençait, Rebelde, avec un orchestre et même un groupe de guerre virtuel a dit au revoir aux garçons de leur retour triomphant, avec tout et les pas de danse de la chorégraphie qui chaque soir, il clôturait les concerts de ses tournées à guichets fermés.

«Et n’oubliez pas que vous êtes le septième RBD», criaient-ils pour embrasser et mettre fin à un rêve qui, jusqu’à hier, semblait impossible.

