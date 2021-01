UNE

Un garçon de 13 ans poignardé à mort dans un lieu de beauté à Reading a été nommé par la police Oliver Lucas Stephens.

Le garçon, connu sous le nom d’Olly, a été attaqué hier après-midi aux champs de Bugs Bottom, Emmer Green, à Reading, et est mort sur les lieux.

Quatre garçons et une fille, âgés de 13 à 14 ans, sont soupçonnés de complot en vue de commettre un meurtre, a déclaré la police de Thames Valley.

Les agents ont été appelés dimanche juste avant 16 heures à la suite d’informations faisant état d’un coup de couteau dans le parc, qui est populaire auprès des promeneurs de chiens, des joggeurs et des familles.



Des hommages floraux et une carte laissés sur les lieux à Emmer Green, à Reading, où un garçon de 13 ans est décédé après avoir été poignardé dimanche.



Rachel Reeves, directrice du lycée et du Sixth Form Center, où il a fréquenté, a écrit dans un communiqué: “Cet étudiant faisait partie de notre communauté et de nombreux étudiants et membres du personnel le connaissaient bien. Pour qu’une vie se termine à un si jeune âge, c’est une tragédie totale. Nos pensées et nos prières vont à sa famille », a-t-elle déclaré.

“Nous sommes actuellement incapables de le faire, bien sûr, mais nous organisons un soutien psychologique et établirons un livre électronique de condoléances. Highdown est une communauté solidaire et solidaire, nous travaillerons ensemble au cours des prochains jours et semaines.”

Les parents qui déposaient des fleurs à l’école ont qualifié le meurtre de «totalement insensé» et ont déclaré que leurs enfants allaient à l’école avec Olly et étaient «dévastés».

Un homme, qui a refusé de donner son nom, a déclaré que sa femme promenait leur chien dans le parc dimanche après-midi et a vu un garçon par terre avec plusieurs personnes rassemblées, essayant de lui donner les premiers soins.

Le visage du garçon était «très blanc», lui a dit sa femme.

Le surintendant détective Kevin Brown, chef de l’unité des crimes majeurs de la police de Thames Valley, a déclaré: «Nos pensées restent avec la famille d’Olly en cette période extrêmement difficile.

«J’exhorte tous ceux qui ont des informations qui, à leur avis, sont pertinentes pour cette enquête, aussi minimes soient-elles, à nous contacter.

“Si vous avez des images ou des séquences, je vous demanderais de ne pas les partager sur les réseaux sociaux, mais plutôt de nous les signaler.”

Vous pouvez faire un rapport en appelant le 101 ou en ligne, en citant la référence 43210002635.