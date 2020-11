je

Je n’aurais jamais pensé que je serais ému au son d’une annonce automatique lisant les arrêts de la station sur le service sud de Victoria à East Grinstead, mais nous y sommes. J’écoute Real Life, un album qui en 50 minutes m’emmène en train jusqu’à l’aéroport de Gatwick, m’agite à bord de nombreux vols et me dépose à divers endroits du monde – depuis les souks de Marrakech et le Les ghats de Pushkar en Inde, aux ménageries urbaines de New York, São Paulo et au-delà.

C’est le travail de Steve Spiro, auparavant producteur et remixeur pour Pet Shop Boys et Talk Talk, qui sort maintenant de la musique sous l’alias Frequent Traveller. Ce dernier album reprend des enregistrements de terrain recueillis lors de voyages qu’il a effectués au cours de 18 mois, et les mélange avec une musique inspirée de chacun de ces lieux. Dans Liquid Sunshine, lignes de basse dubby et rythmes reggae se mêlent aux sons d’une rue chaotique de Kingston, tandis que dans The Brazilian, les guitares bossa nova et les cors piquants sont électrifiés par le chaos festif du stade de football Morumbi le jour du match.

Tout est magiquement transportant, en partie grâce à l’éclatement du matériau sujet, mais aussi à la manière dont il a été enregistré. Spiro a utilisé un casque Sennheiser doté de la technologie Ambeo de la marque, avec de minuscules microphones sur chaque écouteur captant le son binaural – en d’autres termes, ils produisent des paysages sonores à 360 degrés qui recréent le bruit exactement de la même manière que l’oreille humaine l’entend.

C’est vraiment quelque chose à expérimenter et doit être écouté au casque pour obtenir le plein effet. Les grands moments sont capturés dans des détails incroyables et superposés – les voix claquantes des marchands de rue marocains, ou la cacophonie des taxis sonores et des voitures de métro déferlantes à New York – mais il excelle aussi à arracher des bribes subtiles, comme les extraits de conversations écoutées qui apparaissent et reculent en un instant, ou le grondement des roues des bagages sur le sol de l’aéroport.

Spiro avait initialement prévu que l’album soit une tranche d’évasion pour les navetteurs à la recherche de distraction pendant leurs voyages quotidiens difficiles – son dernier disque Frequent Traveller en 2011, qui comprenait également des enregistrements sur le terrain, était inspiré par le trajet de Spiro vers et depuis Londres. Mais dans le contexte actuel de Covid, lorsque voyager est pratiquement impossible, la vraie vie prend une toute nouvelle peau.

C’est la raison pour laquelle cette annonce de gare automatisée sur la première piste, Trains, me frappe si fort. Immédiatement, je suis emmené dans mon propre voyage souvent répété, celui que je fais toujours de la gare de Waterloo à la maison de mes parents, où j’ai grandi. Habituellement, une voix désincarnée me disant que le service 17.39 vers Portsmouth Harbour partait de la plate-forme 15 serait éminemment oubliable – maintenant, une telle chose est un rappel inattendu et déchirant du peu que j’ai vu ma famille et mes amis cette année.

Il y a d’autres moments inconfortables sur l’album, tels que Devil’s Trying To Break Us Down, dans lequel Spiro se promène le long de Venice Beach à Los Angeles et tombe sur des prédicateurs haineux crachant de la bile homophobe. C’est une représentation honnête du temps passé à l’étranger – toutes les escapades ne sont pas entièrement indolores – mais pour la plupart, Real Life est une lettre d’amour pour voyager, à la fois le voyage et la destination. Les annonces en vol qui ponctuent l’album déclenchent ces éclats d’excitation que vous ressentez lorsque vous vous préparez au décollage, et le grondement d’un avion d’atterrissage sur Touchdown NYC inspire cette merveille aux yeux écarquillés d’arriver dans un endroit nouveau.

«Il semble juste que le moment soit propice pour sortir [the album]», Me dit Spiro. «Donner aux gens une chance de s’échapper à travers le monde et de se perdre complètement pendant 50 minutes semble être une excellente opportunité. Je suis vraiment ravi qu’il sort maintenant, et j’espère que les gens l’apprécieront vraiment.

Il y a aussi des moments plus calmes et plus contemplatifs. Le dernier morceau, Here Inside Me, est basé à Londres et commence par le bus C10 jusqu’à la Tate Britain – avec ces bips si familiers des portes qui se ferment, bien sûr. Mais lorsque la chanson entre dans la galerie elle-même, elle se transforme en une méditation de musique de piano ambiante.

«Je voulais capturer le son du silence», dit Spiro, «parce qu’il y a un son dans le silence, surtout lorsque vous l’écoutez dans un champ à 360 degrés. Vous ressentez en quelque sorte l’espace.

«Je suis allé à la galerie un dimanche pluvieux et je me suis promené. C’est juste le petit bruit de pas et le murmure des gens qui se promènent, mais vous avez une idée de l’écho et de la rareté de l’endroit.

Alors que les parties de l’album se déroulant à l’étranger se sentent passionnément d’un autre monde, ce sont ces moments plus proches de chez nous qui sont particulièrement doux-amers. Espérons que d’ici peu, les galeries rouvriront, tout comme le reste du monde. D’ici là, mettez vos écouteurs, fermez les yeux, écoutez Real Life et partez pour un autre type de voyage.