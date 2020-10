Reba McEntire a un nouvel homme dans sa vie, disant à sa co-animatrice Melissa Peterman sur le dernier épisode de son podcast, Living & Learning With Reba McEntire, qu’elle sort avec l’acteur Rex Linn “Ouais, ouais, je suis [dating]”, A partagé McEntire.” Un très, très amoureux d’un gars, Rex Linn. Et nous avons parlé pendant la pandémie. “

“Nous avons dîné avec Rex, était-ce en janvier?” se souvient-elle. «Et puis en février, c’était la pandémie de COVID et nous parlions, envoyions des SMS, FaceTime. Et c’est un très bon moyen de faire connaissance avec les gens … C’est bien d’avoir une personne à qui parler, rire, aborder des sujets ce qui se passe. Des discussions sur notre passé, notre famille, des histoires drôles, lui étant un acteur, moi étant une actrice. Et il est très dans ma musique. Je suis très dans sa carrière. C’est juste super de pouvoir parler à quelqu’un que je trouve très intéressant, très drôle, très intelligent et s’intéresse à moi aussi. “

Linn, 63 ans, est un acteur connu pour jouer Frank Tripp sur CSI: Miami. Il est également apparu dans d’autres émissions de télévision et films, notamment Rush Hour, Wyatt Earp et Cliffhanger.

McEntire et son ex-mari Narvel Blackstock, qui était son manager, ont divorcé en 2015, et le chanteur a fréquenté l’ex-petit ami Anthony “Skeeter” Lasuzzo pendant environ deux ans de 2017 à 2019. McEntire avait discuté de son divorce dans un épisode précédent de son podcast, notant que la séparation n’était pas son choix et qu’elle «n’en voulait pas».

“Alors, c’était à moi de décider,” Ok. Enfant, comment vas-tu gérer ça? “” Dit-elle. «Alors, quand les trois personnes qui prenaient littéralement soin de moi et de mon entreprise, de ma carrière, m’ont quitté… Je devais, qu’est-ce que je vais faire? Et donc c’était un peu comme je l’appelle, ‘ venez à la réunion de Jésus. Et j’ai dû rassembler mes ressources, mettre mes sentiments de côté et aller de l’avant. “

«Donc, ça forçait un chemin dont je ne voulais pas faire partie, mais je devais le faire», a-t-elle poursuivi. “Mais pas seulement pour moi mais pour mon groupe, mon équipe, mon organisation. Le RBI [Reba Business Inc.]. J’ai dû dire: “ D’accord, c’est arrivé. Nous savons tous ce qui s’est passé, car vous étiez tous impliqués. Maintenant, nous devons avancer. ‘”