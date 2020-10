Au même moment où la pandémie de coronavirus a frappé les États-Unis en mars, Reba McEntire a perdu sa mère, Jacqueline Smith, décédée d’un cancer de la vessie ce mois-là. McEntire est immédiatement rentrée chez elle en Oklahoma pour être avec sa famille et y est restée environ deux mois, lui offrant une expérience de quarantaine très différente de beaucoup d’autres.

“La pandémie ne m’a pas touché aussi durement que beaucoup d’autres personnes parce que j’étais principalement dans le sud-est de l’Oklahoma”, a déclaré le chanteur à Sounds Like Nashville. «J’étais dans un élevage de bétail en activité. Il y avait plus de bétail. Il y avait plus de chiens qu’il n’y avait de monde à cet endroit. Chockie, l’Oklahoma est tout petit et j’étais avec ma famille. Pour McEntire, ce séjour au ranch lui a permis de vivre un rythme de vie différent de celui auquel elle était habituée.

«Cela m’a changé», dit-elle. «Tout d’abord, cela m’a ralenti. Je roule à 900 km / h toute la journée. Je suis épuisé quand je m’allonge et je dors très bien, mais j’aime la vie et j’aime faire ce que je fais, alors je viens de me ré-canaliser ça pour essayer d’être plus créatif. J’ai même co-écrit quelques chansons. “

Elle a également partagé quelques-unes de ses activités de quarantaine, qui comprenaient beaucoup de temps à l’extérieur.

“Je sors dans la nature, appréciant ce que Dieu nous a donné. J’ai un jardin. J’ai un cheval. J’ai une petite ferme que j’apprécie tellement, le ralentissement paisible », a jailli l’homme de 65 ans. «Je n’ai pas eu autant de temps libre depuis que je suis au lycée, donc ça a été une récompense et une joie pour moi. Mon cœur va à toutes les personnes qui ont été malades et qui ont perdu des êtres chers. Mon cœur s’en va. à eux et à tous ceux qui souffrent et souffrent de cette maladie. Ce n’est pas du tout une belle maladie. C’est haineux, mais je dois dire honnêtement que j’ai apprécié le reste. J’ai apprécié le temps libre pour être créatif , mais surtout pour être tranquille, juste pour être tranquille. J’ai énormément aimé ça. “

McEntire est depuis retourné au travail et se prépare actuellement à accueillir les CMA Awards le mois prochain aux côtés de Darius Rucker. Elle a noté qu’elle porte un masque «partout» où elle va, mais l’interaction avec les fans n’est évidemment pas la même en ce moment.

«Le plus dur, c’est que je ne peux plus m’embrasser», admit-elle. “Ça fait pire que tout. Je ne peux pas me serrer la main. Papa nous a toujours dit: ‘Tu les regardes dans les yeux et tu leur serre la main’, donc c’est deux choses qui m’est très étrangère, mais c’est tout autant pour leur sécurité comme c’est le cas pour le mien. C’est pourquoi je porte un masque, peu importe où je vais. Si je sors, je porte un masque. Je reste à l’écart des gens autant que je peux. C’est drôle. Ils veulent toujours des photos et ils veulent Je dois juste dire: “Les gars, nous devons juste garder nos distances”, mais c’est pour leur bien. Je ne suis pas du tout snob à ce sujet, et je ne veux jamais blesser les sentiments de personne. “