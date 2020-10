Reba McEntire et Darius Rucker ont été annoncés lundi comme hôtes des CMA Awards 2020, qui seront virtuels cette année en raison de la pandémie de coronavirus. McEntire accueilli en 2019 aux côtés de Dolly Parton et Carrie Underwood et Rucker fera ses débuts en animant l’émission. Ce sera la cinquième fois que McEntire sera l’hôte.

“Je suis ravi d’être de retour pour accueillir les CMA Awards et encore plus ravi de pouvoir partager la scène avec Darius Rucker”, a déclaré McEntire dans un communiqué. “Nous attendons avec impatience une soirée de célébration de la grande musique country et espérons que vous serez à l’écoute et regarderez!”

«J’attends avec impatience les CMA Awards chaque année en raison des performances incroyables et de l’occasion de célébrer l’année dans la musique country», a ajouté Rucker. “Être invité à accueillir les prix de cette année aux côtés de Reba – vous plaisantez?! – C’est un honneur absolu. Même si cette année sera un peu différente de la normale, je sais que nous sommes tous impatients de passer une soirée musicale célébration, et le spectacle de cette année ne vous décevra certainement pas! “

Le duo a annoncé son nouveau concert lundi matin lors d’une apparition sur Good Morning America. Avant McEntire, Parton et Underwood l’an dernier, les CMA avaient été accueillis par Underwood et Brad Paisley pendant 11 années consécutives.

Les CMA Awards 2020 seront diffusés le mercredi 11 novembre à 20 h HE sur ABC.