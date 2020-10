Reba McEntire et son nouveau petit ami Rex Linn sont tout sourire alors qu’ils vivent ensemble dans le Montana. Quelques semaines à peine après avoir rendu public leur relation, la chanteuse country de 65 ans s’est rendue sur Instagram pour partager une nouvelle photo adorable d’elle-même et du CSI: l’acteur de Miami profitant d’une belle journée d’automne.

Dans l’image, qui a été partagée avec ses 1,9 million d’abonnés lundi, la chanteuse country portant un chapeau de cowboy et une paire de bottes, une bière à la main, alors qu’elle souriait à la caméra avec son bras enroulé autour de son nouveau beau. Linn, quant à lui, assis à côté de McEntire sur une glacière, a enfilé une chemise qui disait “Livin ‘the dream”. McEntire a sous-titré le message, “Amusez-vous en MT avec mon Sugar Tot !!!”, révélant peut-être son surnom à Linn, qui a partagé la même image sur son propre compte avec la légende “TATER TOT. Angel sur le sol (et glacière).”

McEntire et Linn, dont les autres crédits incluent Rush Hour, Wyatt Earp et Cliffhanger, ont confirmé leur relation début octobre. S’exprimant sur son podcast, Vivre et apprendre avec Reba McEntire, McEntire a dit à sa coanimatrice Melissa Peterman: “Ouais, ouais, je suis [dating], “avant de continuer à révéler que” le très, très amoureux d’un gars “était Linn.

La chanteuse “Does He Love You”, qui a dit que “revenir dans le monde des rencontres pour moi est amusant et excitant”, a révélé qu’elle et l’acteur sont allés pour la première fois à un dîner en janvier, bien que ce soit les mois suivants. la pandémie de coronavirus a provoqué des verrouillages et des déplacements limités pour que leur relation se transforme en quelque chose de plus.

«Et puis en février, c’était la pandémie de COVID et nous parlions, envoyions des SMS, FaceTime. Et c’est un très bon moyen de faire connaissance avec les gens», a-t-elle déclaré. “C’est bien d’avoir une personne à qui parler, rire, aborder des sujets sur ce qui se passe. Des discussions sur notre passé, notre famille, des histoires drôles, lui étant acteur, moi étant actrice. Et il est très dans ma musique. Je suis très attaché à sa carrière. C’est génial de pouvoir parler à quelqu’un que je trouve très intéressant, très drôle, très intelligent et qui s’intéresse à moi aussi. “

McEntire a déclaré qu’elle et Linn «apprennent toujours à se connaître», ce qui, selon elle, a été «une explosion». Elle a ajouté que “quoi qu’il arrive dans le futur, nous sommes très stables et ça fait six bons mois et j’ai hâte d’avoir plus de choses à espérer”.