La relation entre Reba McEntire et Rex Linn est toujours aussi solide! La légende de la musique country de 65 ans a partagé un autre cliché avec l’acteur CSI: Miami, âgé de 63 ans, mercredi soir, et le couple semblait passer du temps dans une ferme.

Dans l’image, le couple est côte à côte à l’extérieur alors que Linn tient un coq dans ses bras. Dans la légende, McEntire a plaisanté sur leurs noms d’animaux de compagnie les uns pour les autres en présentant l’oiseau, qu’elle appelait «M. Pecker». Les utilisateurs d’Instagram ont déjà aimé la photo amusante plus de 20 000 fois.

McEntire a confirmé sa nouvelle romance début octobre via son propre podcast, Living & Learning With Reba McEntire. McEntire, connu pour des chansons comme “Fancy” et “The Night the Lights Went out in Georgia”, a déclaré que tout avait commencé par un dîner de janvier. Ensuite, elle et l’acteur, qui est également apparu dans Rush Hour et Young Sheldon de CBS, sont restés en contact tout au long de la pandémie de coronavirus.

«Ouais, ouais, je suis [dating]», A déclaré McEntire, par WIVK. «Un très, très amoureux d’un gars, Rex Linn. Et nous avons parlé pendant la pandémie. Nous avons dîné avec Rex, était-ce en janvier? . . . Et puis en février, c’était la pandémie COVID et nous parlions, envoyions des SMS, FaceTime. Et c’est un très bon moyen de connaître les gens. . . C’est bien d’avoir une personne à qui parler, avec qui rire, aborder des sujets sur ce qui se passe. Des discussions sur notre passé, notre famille, des histoires drôles, lui étant acteur, moi étant actrice.

Elle a ajouté: “Et il est très attaché à ma musique. Je suis très dans sa carrière. C’est génial de pouvoir parler à quelqu’un que je trouve très intéressant, très drôle, très intelligent et qui s’intéresse aussi à moi.”

Cette relation vient après les deux mariages de McEntire (avec Charlie Battles de 1976-87 et Narvel Blackstock 1989-2015) et sa relation sérieuse avec Anthony “Skeeter” Lasuzzo de 2017 à 2019. L’histoire romantique de Linn n’est pas aussi publique, mais il aurait été s’est fiancé à Renee DeRese en 2010. Pour plus d’informations sur la relation entre McEntire et Linn telle qu’elle se développe, restez à l’écoute de PopCulture.com.