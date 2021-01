Reba McEntire et Rex Linn ont apprécié leur “premier rendez-vous de film” avec style avec une projection privée en raison des restrictions de coronavirus. La star de la musique country et l’acteur de CSI: Miami ont tous deux partagé une série de photos de la sortie, avec la légende: “AMC propose des projections privées … Nous les avons repris. Premier film!”

Seuls dans un théâtre privé, McEntire et Linn ont regardé News of the World, le nouveau drame occidental avec Tom Hanks. McEntire a inclus la balise de hachage «adoré», indiquant qu’elle a apprécié le film. Elle a dû également profiter de l’expérience, en faisant clignoter des rafraîchissements AMC, en s’étalant sur une rangée entière et en souriant avec Linn une fois qu’ils ont été isolés et ont pu retirer leurs masques faciaux. Le duo a également suscité l’intérêt des amis et des fans pour l’expérience de projection privée.

“On dirait que vous vous êtes tous amusés !!! Je vais devoir essayer ça!” a écrit Tanya Tucker dans les commentaires, et McEntire a répondu: “Vous aimeriez ça!” Un autre fan a ajouté: “Vous êtes si précieux! Profitez-en!” Cependant, un troisième a écrit: “Tellement cool mais beaucoup trop cher. Bonne idée cependant, ma famille adorerait.”

Les fans ont suivi de près la routine de courtisation de McEntire et Linn, respectivement 65 et 64 ans, alors qu’ils tentent de créer une nouvelle romance à l’âge de COVID-19. McEntire a révélé pour la première fois leur relation naissante en octobre, lors d’un épisode de son podcast Living & Learning. Elle a décrit Linn comme “très intéressant, très drôle [and] très intelligent.”

«C’est bien d’avoir une personne à qui parler, avec qui rire, aborder des sujets sur ce qui se passe», dit-elle. “Des discussions sur notre passé, notre famille, des histoires drôles, lui étant un acteur, moi étant une actrice. Et il est très dans ma musique. Je suis très dans sa carrière.”

McEntire a déclaré qu’elle et Linn avaient eu leur premier rendez-vous en janvier 2020, puis devaient rester en contact virtuellement en raison de la pandémie de coronavirus. Maintenant, il semble que les deux trouvent des moyens créatifs de se réunir lorsque le moment est venu.

En ce qui concerne la date de leur film privé, l’expérience serait disponible pour 99 $ dans un emplacement AMC sélectionné. Comme d’autres chaînes de théâtre, AMC lutte pour survivre à la pandémie, avec peu d’options pour amener les gens à s’asseoir en toute sécurité. Nul doute que la chaîne était heureuse d’avoir l’aide de McEntire et Linn pour faire connaître cette option.

News of the World ne joue maintenant que dans les salles. Contrairement à d’autres films sortis pendant la pandémie, il n’y a pas encore de mot sur l’accélération du processus de diffusion de celui-ci.