HISTOIRES CONNEXES

NBC pourrait bientôt servir des tomates vertes frites, avec l’aide de Reba McEntire.

Une adaptation en série du film de 1991 nominé aux Oscars – qui a lui-même été adapté du roman de 1987 Fried Green Tomatoes au Whistle Stop Cafe – est en développement sur le réseau avec McEntire attaché à la star, par notre site sœur Variety.

Décrit comme une «modernisation» du roman et du film, Fried Green Tomatoes de NBC suivra les descendants de l’œuvre originale. McEntire jouera un Idgie Threadgoode actuel – interprété par Mary Stuart Masterson dans le film – qui revient à Whistle Stop après une décennie d’absence et doit se débattre avec «une ville changée, une fille séparée, un café défaillant et un secret qui change la vie». la description lit.

McEntire produira également le drame d’une heure aux côtés du vétérinaire du showbiz Norman Lear (qui a également servi de EP sur le film original) et de l’auteur du livre Fannie Flagg. Jennifer Cecil (Private Practice, Brothers & Sisters) est également à bord pour écrire et exécuter la production.

Bien qu’elle soit surtout connue pour sa carrière dans la musique country, McEntire a plusieurs crédits d’acteur à son actif, y compris sa sitcom éponyme qui a duré six saisons et plus de 100 épisodes à The WB et CW. Plus récemment, elle est apparue dans des épisodes de Baby Daddy, Last Man Standing et Young Sheldon.

Que pensez-vous d’une série de tomates vertes frites? Déposez-les ci-dessous!