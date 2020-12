Reba McEntire faisait partie des nombreuses stars de la musique country pleurant la mort de Charley Pride. Le Temple de la renommée de la musique country est décédé samedi à Dallas des complications du coronavirus. Il avait 86 ans. Pride ne s’est produit qu’aux Country Music Association Awards, où il a accepté un prix pour l’ensemble de sa carrière, le mois dernier.

“Charley Pride sera toujours une légende de la musique country”, a partagé McEntire sur Twitter, à côté d’une photo de Pride. “Il nous manquera vraiment, mais on se souviendra toujours de sa grande musique, de sa merveilleuse personnalité et de son grand cœur. Mes pensées vont à sa femme Rozene et à leur famille. RIP, Charley.” McEntire a co-organisé les CMA Awards le 11 novembre avec Darius Rucker. Pride, Rucker et DeFord Bailey sont les trois seuls membres noirs du Grand Ole Opry.

Rucker n’a pas commenté la mort de Pride, mais dans une interview accordée à Color Me Country avec Rissi Palmer devant les CMA, le chanteur de “Beers and Sunshine” a souligné l’importance de la musique de Pride. “Cela m’a bouleversé parce que j’ai vraiment commencé à étudier l’histoire de tous ces trucs et de la musique country”, a déclaré Rucker à propos de la coanimation de l’émission. “Je me souviens de Charley [Pride] comment le faire à l’époque et quelle était l’importance de l’accord et l’importance de l’activité dans l’entreprise. “

L’influence de Pride sur les artistes country d’aujourd’hui s’est pleinement manifestée lors de la cérémonie lorsque Jimmie Allen a remis à Pride le prix Willie Nelson Lifetime Achievement Award 2020. Allen a également rejoint Pride pour une performance de sa chanson signature, «Kiss an Angel Good Mornin». Allen, Rucker et Pride ont également enregistré le single «Why Things Happen» plus tôt cette année.

Lors d’un épisode du podcast Biscuits & Jam de Southern Living en novembre, Allen a déclaré que Pride était une source d’inspiration pour lui. “À une époque où les gens pendaient encore publiquement … Des Noirs dans la rue, il donne des concerts, se fait traiter de tonnes de noms fous, garde son sang-froid, continue de faire un spectacle”, a déclaré Allen à l’époque. “Il leur a montré que les gens ne se soucient pas vraiment de votre apparence – parce que si c’est le cas, vous n’auriez pas des milliers de Blancs qui vont voir ce mec noir sur scène et payer de l’argent pour le voir.”

La carrière remarquable de Pride a commencé dans les années 1960 et il a continué à accumuler succès après coup dans les années 1980. Certains de ses plus grands singles incluent “Is Anybody Goin ‘to San Antone”, “Je ne peux pas croire que tu as arrêté de m’aimer”, “I’m Just Me”, “Ça va prendre un peu plus de temps”, ” Don’t Fight the Feelings of Love »,« Alors qui suis-je »et« Honky Tonk Blues ». Pride laisse dans le deuil sa femme Rozene, ses fils Kraig et Dion et sa fille Angela.