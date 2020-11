Reba McEntire pleure la perte d’un de ses amis, partageant mardi avec ses fans sur Instagram que Cindy Bailey Gillihan était décédée. Gillihan était une nounou qui s’occupait du fils de McEntire, Shelby, quand il était jeune, mais la chanteuse a écrit qu’elle «prenait soin de nous tous».

McEntire a partagé une série de photos de Gillihan avec Shelby, McEntire et leur famille, ainsi que quelques grands noms dont Vince Gill et Brooks & Dunn. “Ma bonne amie, Cindy Bailey Gillihan est allée au paradis aujourd’hui”, a écrit McEntire. «Aujourd’hui, c’est son anniversaire… pas seulement sur terre mais au paradis. Cindy était la nounou de Shelby mais a pris soin de nous tous. Bonne piste à toi, Cindy, jusqu’à ce que nous nous revoyions. Tout mon amour, Reba.

McEntire partage Shelby, qui a maintenant 30 ans et pilote de course professionnelle, avec son ex-mari Narvel Blackstock. En raison de la profession de sa mère, Shelby était entouré de nombreuses stars de la country, dont le père de Thomas Rhett, Rhett Akins, qui a assisté à la fête d’Halloween de la famille un an.

“Le fils de Reba, Shelby, je pense que nous avons à peu près le même âge, et nous étions à leur fête d’Halloween un an”, a déclaré Rhett à son label, rappelant l’une de ses premières interactions avec McEntire. “Et je me souviens que nous avons couru dans cette grange, et je pense que je n’arrêtais pas de le battre dans cette course. Et je pense qu’il était un peu plus âgé que moi et plus grand que moi, et il m’a mis contre le mur, toi Je sais, autour de mon cou. Et je me souviens que Reba est venue et m’a arraché Shelby et nous a mis tous les deux dans le temps mort. “

“Je veux dire, je devais avoir cinq ans, peut-être cinq ans, pour être mis en pause”, a-t-il ajouté. “J’espère que je n’étais pas comme, neuf ou quelque chose comme ça et que j’étais dans le temps mort.”

McEntire se prépare actuellement à accueillir les CMA Awards mercredi soir, où elle dirigera l’émission aux côtés de Darius Rucker. L’émission sera diffusée à 20 h HE sur ABC.

“Je suis ravi d’être de retour pour accueillir les CMA Awards et encore plus ravi de pouvoir partager la scène avec Darius Rucker”, a déclaré McEntire dans un communiqué. “Nous attendons avec impatience une soirée de célébration de la grande musique country et espérons que vous serez à l’écoute et que vous regarderez!”