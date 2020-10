Cody Johnson a obtenu de l’aide sur une nouvelle version de sa chanson “Dear Rodeo”, avec Reba McEntire intervenant pour s’harmoniser avec le chanteur né au Texas. Johnson a écrit “Dear Rodeo” avec Dan Couch en hommage à son ancienne carrière de bull-riding, et la chanson est présentée sur le premier album de Johnson en 2019, Ain’t Nothin ‘To It. La chanson se lit comme une lettre à un ancien amant, et tandis que le narrateur «recommencerait», ils savent qu’ils «devraient encore vous laisser partir».

“L’histoire derrière” Dear Rodeo “est plus une histoire de vie et moins de rodéo”, a déclaré Johnson dans un communiqué. «J’ai l’impression que tout le monde a sa propre histoire de ‘Dear Rodeo’ et quand j’ai découvert que Reba était suffisamment impactée par cette chanson pour vouloir faire un duo, c’était probablement l’une des choses les plus cool que j’ai jamais faites dans ma carrière. “

“Reba ajoute un certain niveau d’authenticité à cette chanson qui la rend si spéciale”, a-t-il poursuivi. «J’adore quand les gens chantent des chansons sur le rodéo et les cow-boys, mais il y a un peu une sensation différente quand on sait que quelqu’un peut marcher sur la promenade dont il parle. Aucun de nous n’a de problème en disant ‘Hé, c’est ici Je viens de, vous pouvez vérifier les informations d’identification, nous avons les cicatrices pour le prouver. Je pense que l’honnêteté va vraiment parler aux gens, et j’espère que nous pourrons aider les gens avec cette chanson. “

McEntire a également grandi autour du rodéo, participant à des courses de barils quand elle était jeune. «C’était un plaisir de pouvoir chanter ‘Dear Rodeo’ avec Cody parce que nous sommes tous les deux issus du monde du rodéo», a-t-elle partagé. “J’ai grandi dans une famille de rodéo, je suis un gamin de rodéo de troisième génération. Donc, la chanson signifie beaucoup pour moi parce que j’ai quitté le rodéo pour faire de la musique country. Ça me manque vraiment.”

Après s’être harmonisée avec Johnson pour la majorité de la chanson, McEntire prend la tête du dernier couplet, avant que Johnson ne revienne pour terminer le morceau avec elle. “Cher Rodeo / J’aimerais penser que je vous manque aussi / Mais je sais que vous ne le faites pas”, lisaient les paroles finales. “Oh, mais ça ne change pas le passé / Et ça ne change pas la vérité / Je suis toujours amoureux de toi / Cher Rodeo.”

“Dear Rodeo” était dans le Top 3 des radios country lors de l’impact et a gagné plus de 40 millions de streams mondiaux à ce jour. En 2018, Johnson a interprété la chanson à RodeoHouston, qu’il a vendu pendant deux années consécutives.