Le Country Music Hall of Fame and Museum organise une collecte de fonds virtuelle ce mois-ci, et certains des plus grands noms de la musique country participent à l’événement. Big Night (au musée) associera des artistes à des instruments historiques, et les participants comprennent Reba McEntire, Tim McGraw, Miranda Lambert, Kane Brown, Brad Paisley, Ashley McBryde et plus encore. L’émission sera diffusée sur YouTube à 20 h CT le 28 octobre et sera animée par Marty Stuart, sous la supervision audio de Dave Cobb.

Un aperçu vidéo du concert montre les artistes participants impressionnés par les instruments dans leurs mains. “Je sentais que j’avais la graisse pour cordes de John Prine sur mes doigts”, a plaisanté Lambert, qui jouait sur l’une des guitares de Prine. “Je ne veux pas me laver les mains.” “Je m’inquiète de la transpiration de mes mains sur son cou”, a déclaré McBryde, qui tenait une des guitares de Loretta Lynn. Brown, qui a rendu hommage à Randy Travis pendant le spectacle avec l’accompagnement d’une des guitares de Travis, a déclaré: “J’ai l’impression que je pourrais mieux jouer.” Un McGraw visiblement ému, qui jouait une des guitares de feu Keith Whitley, a déclaré: “J’aurais aimé en entendre beaucoup plus.”

Les performances ont été filmées dans divers endroits du Hall of Fame, qui a récemment ouvert ses portes au public après avoir été fermée pendant six mois en raison de la pandémie de coronavirus. La collecte de fonds générera un soutien pour le musée et son travail avec des expositions, la préservation des collections et des programmes éducatifs.

Voir la liste complète des performances ci-dessous.

· Alison Brown joue le banjo Gibson RB Granada 1930 d’Earl Scruggs

· Kane Brown chante un hit de Randy Travis avec accompagnement sur la guitare Gibson J-185KOA de Travis

· Carlene Carter joue de la guitare Gibson L-5 de 1928 qui appartenait à sa grand-mère Maybelle Carter

· Rodney Crowell rend hommage aux auteurs-compositeurs Guy Clark et Boudleaux et Felice Bryant

· Emmylou Harris, membre du Country Music Hall of Fame, utilise la guitare Martin de 1961 de Boudleaux Bryant pour s’associer à Crowell sur un classique de Bryant

· Miranda Lambert joue de la guitare sur mesure David Russell Young de John Prine

· Ashley McBryde joue la guitare Gibson J-50 1956 de Loretta Lynn

· Reba McEntire, membre du Country Music Hall of Fame, rend hommage à Patsy Cline

· Tim McGraw joue de la guitare acoustique CW Parsons de Keith Whitley

· Keb ‘Mo’ joue de la guitare Weymann personnalisée de 1928 qui appartenait à Jimmie Rodgers

· Brad Paisley joue la Fender Telecaster de Don Rich en 1964

· Ricky Skaggs, membre du Country Music Hall of Fame, joue la mandoline Gibson F-5 de Bill Monroe de 1923

· Marty Stuart, membre du Country Music Hall of Fame, joue la guitare Martin D-28 de Lester Flatt de 1950

· The War and Treaty rend hommage à Ray Charles

· Dan Tyminski se joint à Paisley en performance, utilisant la guitare acoustique américaine rouge, blanche et bleue de Buck Owens

· Lucinda Williams joue la guitare Martin D-35S personnalisée de Johnny Cash