«Il s’avère que nous avons fini par être voisins et à ce moment-là, j’ai fini par être son approbation, je le dis d’une manière amusante et très aimante, car ma seule propriété était la voiture, donc j’étais son approbation pour que la dame lui loue l’appartement.

«C’est quelqu’un qui n’a jamais été étourdi par la célébrité. Je suis tombé amoureux de la personne, de sa simplicité, de son intelligence, il est très en contact avec ses émotions, en plus, il savait s’arrêter car toute la question de la renommée était un tourbillon », a-t-il ajouté.

Rebecca de Alba et Ricky Martin ont toujours eu une relation intermittente. (Qui File)

De Alba a déclaré que le chanteur avait ouvertement parlé de son orientation sexuelle huit ans après la fin de leur relation. “Le temps a passé et nous étions encore amis, un jour nous avons parlé, puis quand il est sorti (du placard) et a dit (…) quand il me l’a dit ce n’était pas une surprise. Je le savais déjà, non pas que j’étais avec lui , comme on dit, en tant que petite amie ».

«Parfois, je pense, qu’importe si je le savais ou non? Et qu’importe s’il s’avère que vous tombez follement amoureux d’une personne qui a une autre préférence sexuelle, mais qui est fidèle et vous respecte? Et qu’importe si une personne est gay si ce qui en vaut la peine, c’est de quoi elle est faite, quelles valeurs elle a », a-t-il déclaré.

