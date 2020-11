Les deux WAG sont en guerre à cause du tristement célèbre post Twitter de Rooney en octobre dernier, affirmant avoir trouvé la source d’une série de fuites dans les médias.

La Haute Cour a jugé aujourd’hui que le message de Mme Rooney accusant Mme Vardy d’avoir divulgué des histoires sur sa vie privée aux médias l’avait «clairement identifiée» comme étant «coupable de l’abus de confiance grave et constant qu’elle allègue».

Mme Rooney, 34 ans, a accusé Mme Vardy, 38 ans, d’avoir divulgué des «fausses histoires» sur sa vie privée aux médias en octobre dernier, après avoir mené une «opération de piqûre» qui l’a vue surnommée «Wagatha Christie».

L’épouse de l’ancienne star anglaise Wayne Rooney a affirmé que l’épouse du footballeur, Mme Vardy, avait partagé de fausses histoires qu’elle avait publiées sur son compte Instagram personnel avec le journal The Sun.

Le message Twitter s’est terminé par la désormais célèbre conclusion: “C’est … le compte de Rebekah Vardy”.

Le juge Warby a décidé aujourd’hui de la signification du message de Rooney pour les lecteurs ordinaires.

Dans un jugement rendu vendredi, le juge Warby a statué que le sens «naturel et ordinaire» des messages de Mme Rooney était que Mme Vardy avait «régulièrement et fréquemment abusé de son statut de fidèle adepte du compte Instagram personnel de Mme Rooney en informant secrètement le journal The Sun des articles et histoires privés de Mme Rooney ».

Annonçant sa décision, le juge a déclaré que le sens qu’il avait déterminé était «essentiellement le même que celui du demandeur d’asile».

Il a déclaré que le message de Mme Rooney était «un message réfléchi, utilisant un libellé composé avec un certain soin», ajoutant: «Il serait clair pour le lecteur ordinaire dès le départ qu’il était destiné au sérieux et destiné à transmettre un message d’une certaine importance. Ça raconte une histoire.

«L’histoire est celle d’une enquête minutieuse et aboutit à une révélation. Le lecteur accorderait plus d’attention à cette histoire qu’à un tweet ou à un message plus manifestement informel.

«Mais je ne pense pas que la manière dont on aborde cette publication importe vraiment. Qu’il soit lu rapidement et avec désinvolture ou à loisir, l’impression transmise est la même.

«Le lecteur est immédiatement informé que le message concerne le mauvais comportement de« quelqu’un en qui j’ai confiance ». Le message prend alors la forme d’un «polar». »

Il a déclaré que Rooney avait expliqué le déroulement de son enquête, sa détermination à trouver le coupable et que la conclusion était «sans équivoque».

«À mon avis, le tweet et le message faisant l’objet de la plainte suggèrent clairement que le demandeur (Vardy) est la personne coupable de l’acte répréhensible identifié.»

Le juge a rejeté l’affirmation de Mme Rooney selon laquelle elle se référait simplement au compte Instagram de Mme Vardy, plutôt qu’à Mme Vardy elle-même.

Le juge a statué: «Je ne pense certainement pas que le lecteur ordinaire prendrait ce seul mot (récit), bien que répété, pour indiquer que Mme Rooney reste dans le doute quant à l’identité de l’auteur du méfait.

Il a ajouté: “Il n’y a rien dans ces mots, à part le mot” compte “, qui suggère en aucune manière que le comportement dont Mme Rooney se plaint pourrait avoir été commis par quelqu’un d’autre que le titulaire du compte, Mme Vardy.”