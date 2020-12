Les deux hommes ont été enfermés dans une bataille en diffamation après que Rooney a accusé Vardy d’avoir divulgué de «fausses histoires» sur sa vie privée.

Vardy, qui est marié à l’attaquant de Leicester City Jamie Vardy, nie les accusations et poursuit Rooney en dommages-intérêts pour diffamation.

Elle a dit bonjour! magazine: «La nouvelle année pourrait potentiellement voir une résolution entre nous.

«Je suis presque sûr que le public en a assez de lire à ce sujet aussi.»

L’épouse de l’ancienne star anglaise Wayne Rooney a affirmé que Vardy avait partagé de fausses histoires qu’elle avait publiées sur son compte Instagram personnel avec le journal The Sun.

Le message Twitter s’est terminé par la désormais célèbre conclusion: “C’est ………. le compte de Rebekah Vardy”.

Vardy a également déclaré au magazine qu’elle aimait s’entraîner pour Dancing On Ice.

«Je suis tellement excitée et j’aime chaque minute», dit-elle.

«Je suis dans la meilleure forme que je connaisse. Je suis en forme, en bonne santé et heureux et quand je suis sur la glace, je me sens exalté et aussi libre qu’un oiseau.

Et elle a dit qu’elle était encore plus déterminée à profiter de Noël avec ses enfants en raison de ses propres expériences en grandissant.

«Ma famille était Témoin de Jéhovah», a déclaré Vardy.

«Je n’avais pas le droit de fêter Noël ou d’aller aux fêtes d’anniversaire, d’assister aux assemblées scolaires – la liste est longue. Le jour de Noël, je devais rejoindre les anciens de l’église pour frapper aux portes des gens et essayer de les convertir.

«J’ai l’impression d’avoir raté tant de moments précieux. C’est pourquoi je deviens fou avec les décorations maintenant. C’est presque comme si je revivais mon enfance. Je veux faire tout ce que je ne pouvais pas faire quand j’étais plus jeune.

