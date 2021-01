Vardy, qui est marié à l’attaquant de Leicester City Jamie Vardy, fait équipe avec le patineur professionnel Andy Buchanan pour l’émission ITV.

Elle a dit que c’était une «expérience horrible» quand sa lame lui a tranché le visage.

Elle a déclaré: “ En fait, je pensais qu’il déconnait pour commencer, parce qu’il aime un peu une blague et il aime m’encourager un peu, et nous faisions un mouvement et la dernière chose qu’il m’a dit était ‘ Ne me donnez pas de coups de pied au visage.

«Je me suis dit ‘Pourquoi diriez-vous ça? Tu vas juste nous faire mal!

«Alors nous avons fait ce que nous faisions et il m’a presque laissé tomber et je me suis dit ‘Oh merde, qu’est-ce qui s’est passé?’ Et je l’ai regardé et il tenait son visage et j’ai dit ‘Arrête de déconner’ et j’ai ri, puis il a enlevé sa main de son visage et il y avait du sang partout.

«Je déteste la vue du sang, cinq enfants et je ne peux pas supporter le sang, et j’ai failli m’évanouir.

«Et ce n’était pas bon, je me sentais horrible, et tout ce dont il s’inquiétait, c’est notre émission et le dire le lendemain et je me suis dit ‘Comment penses-tu même de patiner? Je m’inquiète pour votre visage!

«Mais je pense que cela montre simplement que ce que nous faisons est vraiment dangereux et que vous devez être très prudent. Mais je ne vais pas dans les séances d’entraînement en pensant que je vais tomber parce que si vous commencez à penser à tomber, vous allez le préparer.

Elle a poursuivi: «Il était si sympathique, il était plus inquiet pour moi que pour lui-même et il n’arrêtait pas de dire: ‘Ce n’était pas de ta faute, ce n’était pas ta faute’ et autant qu’ils veulent dire que ce n’est pas de ta faute, tu sachez que c’était de votre faute car si vous l’aviez bien fait, cela ne serait jamais arrivé.

«Mais nous faisons cela depuis quelques mois, pas des années et des années, donc des accidents vont se produire, c’est juste comment vous rebondissez d’eux.

«J’étais pétrifié (de retourner sur la glace), le lendemain même après que je l’ai blessé, nous avons eu notre spectacle et raconté devant tous les entraîneurs et c’était la première fois que nous exécutions notre routine devant des gens et je me suis senti si malade.

«Je ne pensais même pas que je serais capable de le faire, mais avec cela, vous devez simplement revenir directement là-bas, tout de suite parce que si vous ne le faites pas, la peur surmontera tout ce que vous avez accompli. loin et cela rendra tout ce que vous avez fait auparavant sans valeur.

Buchanan n’est pas le seul patineur professionnel à avoir subi une blessure avant la nouvelle série du show ITV.

La jambe de Yebin Mok, partenaire de Graham Bell, a été lacérée par une lame de glace pendant les répétitions.

Le skieur olympique ne participera plus au premier épisode de la série et dansera seul dans le numéro de groupe.

Lorsqu’il se rendra sur la glace le week-end prochain, il s’associera à Karina Manta, qui remplace Mok.

Dancing On Ice commence samedi sur ITV.