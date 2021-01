R

ebekah Vardy a révélé qu’elle avait si gravement blessé son partenaire professionnel lors des répétitions de Dancing On Ice qu’il a dû se rendre à l’hôpital.

Elle a déclaré: «Je semble être la seule à avoir fait du mal à mon pro, en le mettant à l’hôpital.

“Je m’excuse. Non, c’était horrible; Je pense que je viens d’accepter de cicatriser son visage.

Elle a ajouté: «Nous pratiquions un truc et nous l’avons légèrement changé par rapport à quelque chose que nous ferions normalement – et nous l’avons fait quotidiennement et tout irait bien et rien n’allait mal.

«À cette occasion, tout s’est mal passé et l’arrière de mon talon et ma lame lui ont tranché le visage.

«Il allait bien. Tout ce qui le préoccupait, c’était de s’assurer qu’il pouvait patiner le lendemain, là où cela ne m’intéressait pas du tout, je voulais juste m’assurer qu’il allait bien.

«C’était assez effrayant. Mais cela ramène à la prise de conscience que ce que nous faisons est vraiment dangereux, mais il va bien. C’est un peu dramatique mais il va bien.

Vardy nie l’accusation et ils sont enfermés dans un différend juridique.

Cependant, elle a laissé entendre qu’ils pourraient bientôt régler leurs différends.

Avant le drame surnommé «Wagatha Christie», Vardy était surtout connue pour son apparition dans le I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! jungle, et a déclaré que braver la glace était bien plus terrifiant.

Elle a dit: «La jungle est si différente, vous avez vu différentes versions de personnages et des choses comme ça, mais tout le monde a tellement faim – nous n’avons pas faim là-dedans, nous avons juste froid. Froid et besoin de chauffe-orteils pour sentir nos orteils.

«Non, c’est nettement plus terrifiant; Je pense que j’ai passé plus de temps la tête en bas que je ne le fais à la minute près, ce qui est tout un défi.

Vardy a déclaré qu’elle travaillait sur sa disposition naturellement compétitive, ajoutant: «J’ai un peu apprivoisé le démon en moi.

«Je veux juste voir tout le monde bien faire, nous avons un si bon groupe de gars avec nous et je pense que chacun de nous apporte quelque chose de spécial à ce spectacle.

Cependant, elle a dit qu’il n’y avait aucune chance que son mari lui offre de l’aide, disant: «Certainement pas. Je ne pouvais pas imaginer qu’il était doué à distance pour faire quelque chose comme ça.

«Ma fille aînée, je pense qu’elle deviendra actrice quand elle sera plus âgée, elle est la reine de la dramaturgie, alors j’ai pris quelques conseils d’elle.

«Je pense qu’une fois que je suis rentré à la maison, ce sont mes devoirs pour moi, redevenir maman – même si j’ai tendance à regarder pas mal de vidéos sur ce que nous avons fait et à essayer d’apprendre où je me suis trompé d’essayer de faire. moi-même mieux pour la prochaine session de formation.

«Mais les enfants adorent ça, ils pensent que c’est la meilleure chose qui soit.»