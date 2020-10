Rebel Wilson s’est récemment amusée au soleil aux côtés de son petit-ami Jacob Busch. Selon Entertainment Tonight, Wilson et Busch ont montré leurs looks de maillots de bain dans un post Instagram qui présentait un aperçu de leur escapade mexicaine. Comme la publication l’a noté, cet article survient au milieu de «l’année de la santé» de Wilson, qu’elle a racontée sur les réseaux sociaux pour que ses fans puissent suivre.

Wilson a publié plusieurs photos et vidéos de l’escapade du couple. Elle a d’abord posté une photo d’elle-même portant un maillot de bain noir avec une couverture colorée, un cliché qu’elle a légendé avec plusieurs émojis adjacents aux vacances. La star de Pitch Perfect a également posté une photo d’elle-même sortant de l’eau, mettant en valeur ses propres compétences de «nage synchronisée individuelle». Bien sûr, elle a publié quelques articles mettant en vedette elle-même et son petit ami. Dans un article, le couple pouvait être vu se prélasser dans une piscine au milieu d’un endroit mexicain incroyablement pittoresque. Les tourtereaux supposés ont également posé pour une jolie photo ensemble sur la plage de Cabo San Lucas, que Wilson a sous-titrée “Hot & Spicy”.

Comme on le voit dans tous les récents clichés Instagram de Wilson, l’acteur arbore une silhouette très en forme alors qu’elle continue son voyage «année de santé». Plus tôt en octobre, Wilson a noté qu’elle était à six livres et demie de son objectif de poids de 165 livres. Au début de cette année, la star des Cats s’est d’abord ouverte sur les «changements positifs» qu’elle souhaitait apporter à son style de vie. Elle a également noté que d’autres peuvent s’engager dans leur propre «année de santé» selon leurs propres conditions, bien sûr. «J’ai mis l’athleisure et je suis sorti me promener, en m’hydratant délibérément sur le canapé en ce moment et en essayant d’éviter le sucre et la malbouffe qui vont être difficiles après les vacances que je viens de passer mais je vais le faire il!” elle a écrit à l’époque. “Qui est avec moi pour apporter des changements positifs cette année?”

Elle a de nouveau été honnête sur ses objectifs de perte de poids en mai. À l’époque, elle a fait le point sur la façon dont son propre parcours de santé se déroulait et a encouragé les autres à rester sur la bonne voie avec leurs propres objectifs. “Même si vous devez ramper vers vos objectifs, continuez x cela en vaudra la peine. Essayez de faire un peu d’effort chaque jour … Je sais que certains jours sont frustrants comme l’enfer, vous avez envie d’abandonner, vous obtenez agacée par le manque de progrès … “elle a écrit à côté d’une photo d’elle rampant. “Mais les bons moments arrivent à vous [rock hands emoji] quels sont vos objectifs cette année? Je serai honnête avec vous les gars – avec ma mission “ Année de la santé ”, j’essaie d’atteindre 75 kg [165 lbs] et en ce qui concerne ma carrière, j’essaie de mettre en production un de mes films avant la fin de l’année! Ces deux choses demandent un effort quotidien et il y a des revers constants – mais je travaille dur x. “