La tenue d’Halloween de Rebel Wilson a présenté sa perte de poids majeure alors que l’actrice en a profité pour mettre en valeur sa nouvelle silhouette. L’actrice de Pitch Perfect portait une tenue de super-héros sans pantalon, “Appelez-moi: RONA (Warrior Princess) … détruisant ‘rona partout où je vais.”

Son costume a été un énorme succès parmi ses fans. Une réponse dans la section des commentaires disait: «Cela vient de faire mon Halloween. En fait, tous les Halloweens pour le reste du temps! ” Elle a également mis en ligne une vidéo avec quelques-unes de ses amies qui se sont également déguisées en tenue de groupe, l’autre portant des tenues de ninja, «Ensemble, nous sommes les nonnes. Cela ne semblait pas être le seul costume que Wilson portait ce week-end. Elle a également mis du maquillage squelette pour une autre tenue qu’elle portait.

Il y a quelques années, Wilson a promis de se concentrer sur la perte de poids. Elle a intensifié cet état d’esprit en 2020, ne se fixant apparemment pas son objectif pour cette année de descendre à 175 livres. Au début de l’année, elle a annoncé qu’elle la considérerait comme son «Année de la santé». Par cela, Wilson a expliqué comment elle allait revoir sa routine: «Ce n’est pas comme si je voulais perdre du poids et atteindre un certain nombre. C’est plus que ça. En changeant son objectif, elle a dit qu’elle se regarderait de l’intérieur, faisant même référence à la façon dont Hollywood la classerait pour jouer des rôles de femme plus grande et que gérer cela peut «déranger un peu votre tête».

La perte de poids de Wilson s’est déroulée simultanément avec celle d’Adele. Les deux femmes ont subi des transformations massives de leur corps. Elle a récemment accueilli Saturday Night Live et a plaisanté sur sa nouvelle silhouette, ce qui en faisait la première fois qu’elle avait commenté publiquement son accomplissement. «Je sais que j’ai l’air vraiment, vraiment différent depuis la dernière fois que tu m’as vu», a-t-elle commencé sa blague. «Mais en fait, à cause de toutes les restrictions COVID… je devais voyager léger et je ne pouvais emmener que la moitié de moi. Et c’est la moitié que j’ai choisie. Son temps sur SNL s’est bien passé avec les fans, car elle a participé à une poignée de croquis, dont l’un était sa prise dans un croisement avec The Bachelor.