L’actrice de Pitch Perfect, Rebel Wilson, a partagé de nouvelles photos de son voyage à New York dimanche, montrant sa perte de poids de 61 livres. La star australienne a entrepris un voyage «Année de la santé», dont elle a fait la chronique sur les médias sociaux tout au long de 2020 alors qu’elle se rapprochait de son objectif de poids de 165 livres. Fin novembre, elle a déclaré aux fans qu’elle avait atteint son objectif un mois plus tôt.

Wilson a partagé un trio de photos montrant son patinage sur glace sur la patinoire du Rockefeller Center dimanche. Les photos ont été prises la veille, alors que Wilson avait précédemment partagé une vidéo d’elle-même en train de patiner avec sa sœur, Annachi Wilson. Les articles amusants ont été publiés une semaine après que Wilson ait partagé une photo de son échelle dans son histoire Instagram. «Atteignez mon objectif avec un mois à perdre», a écrit Wilson, 40 ans. “Même si ce n’est pas une question de poids, il s’agit d’être en bonne santé, j’avais besoin d’une mesure tangible pour avoir comme objectif et c’était 75 kg.”

Le 1er décembre, Wilson est allé en direct pour parler avec les fans de son voyage et n’a laissé aucun sujet intact. Elle a dit aux fans qu’elle avait mangé des aliments «assez mauvais» et qu’elle «avait du mal à être en bonne santé» dans le passé, rapporte PEOPLE. «Mon corps réagit bien aux protéines», a expliqué Wilson, ajoutant qu’elle préfère manger du saumon et de la poitrine de poulet et boire des boissons protéinées. «Sur le plan nutritionnel, la seule chose est que j’essaie de rester sous les 1 500 calories en raison de mon type de corps. Si je veux perdre du poids cette semaine-là, je dois en quelque sorte rester sous les 1 500 [calories] chaque jour.”

Après avoir atteint son objectif, Wilson prévoit de «passer en phase d’entretien» et augmentera son apport calorique. “Ce sera probablement entre 2 000 et 2 500 [calories] parce que je m’entraîne comme une bête … alors j’ai besoin d’un peu plus maintenant que j’ai atteint mon objectif de poids et que je le maintiens “, a déclaré Wilson en riant. La star de Jojo Rabbit a déclaré qu’elle avait décidé de travailler sur elle. santé en 2020 car elle savait qu’elle ne travaillerait pas beaucoup.

“Je savais que j’allais avoir un peu plus de temps”, a déclaré Wilson à ses fans. Elle a également décidé de congeler ses œufs “comme toutes les bonnes femmes de carrière devraient le noter – que si c’est quelque chose qui vous intéresse, c’est plutôt le bon moment pour le faire.” Wilson a dit qu’elle pensait à la fertilité et «avoir des œufs de bonne qualité à la banque» lorsqu’elle a décidé de se concentrer sur sa santé. Elle a ensuite séjourné au centre de bien-être Viva Mayr en Autriche.

Changer son alimentation n’était pas la seule façon pour Wilson de perdre du poids. Tout en admettant qu’elle avait accès à des entraîneurs personnels en tant que célébrité, elle a déclaré que la plupart des exercices qu’elle faisait pour aider étaient gratuits. «La marche est le meilleur moyen pour moi – pour mon type de corps – de métaboliser les graisses», a-t-elle expliqué. «Sur le plan physique, mon plus gros conseil, les gars, est de sortir et de marcher. Si vous pouvez faire une heure, c’est ce que j’aime faire, quand je vais marcher, et c’est le meilleur. Faites simplement bouger votre corps.

Wilson a dit qu’elle était “vraiment contente” d’avoir changé son style de vie “parce que je pense qu’il était temps”. Elle a dit qu’elle était en surpoids pendant 20 ans. “Ce que je suis fier de moi, c’est de faire cela et d’avoir beaucoup plus d’équilibre maintenant dans ma vie”, a déclaré Wilson.