Rebel Wilson a terminé son escapade mexicaine ce week-end, mais ce n’était pas tout une journée facile à la plage après l’autre. Vendredi, elle a raconté aux fans un “incident massif” alors qu’elle marchait avec sa sœur Annachi Wilson et son amie, la coiffeuse Nicole Leal. C’était censé être une aventure amusante qui aboutirait à des photos incroyables, mais elle a fini par être meurtrie et enflée à la fin.

“OK, les gars un petit incident massif”, a commencé Wilson dans une série de vidéos Instagram Story, rapporte PEOPLE. “Nous sommes ici au Mexique, nous prenions des photos chaudes sur cette plage là-bas.” Pendant qu’ils faisaient cela, Leal a perdu son sac à main dans l’océan. Puisque le passeport de Leal était dedans, Wilson s’est porté volontaire pour l’obtenir parce qu’ils quittaient le pays plus tard dans la journée. Malheureusement, elle “a été très malmenée” lorsqu’elle a essayé d’aider son amie.

Dans un clip, Wilson est vue tenant un sac de glace contre sa poitrine. “Fondamentalement, mon sein gauche a pris le plus d’impact et il va être très enflé et meurtri, et tout cela me gratte le ventre quand je suis entré dans le rocher”, a expliqué la star de Pitch Perfect. Heureusement, elle a réussi et elle a sauvé le passeport et le sac à main de Leal. Leal essaya de le sécher avec un sèche-cheveux.

Wilson a ensuite offert à ses fans de bons conseils. «Attention: si vous prenez des photos chaudes, soyez juste prudent car les vagues peuvent vous attraper. Soyez en sécurité dans l’océan», dit-elle. “Ne laissez pas votre santé et votre sécurité personnelles être détruites parce qu’honnêtement, mes seins sont déjà gros et ils vont devenir très enflés après cela.” Juste avant la fin du clip, on pouvait entendre Leal demander: “Ça va s’agrandir?”

Wilson a tenu ses fans au courant tout au long du voyage au Mexique, partageant de superbes photos de la plage et fournissant des mises à jour sur sa perte de poids. L’objectif de l’actrice était de descendre à 165 livres d’ici la fin de l’année au cours de son «Année de la santé». Le 4 octobre, la star de 40 ans a déclaré qu’elle n’avait que six livres de moins que son objectif. “Cette semaine a été très chargée mais je me suis levé très tôt 3 fois (6 heures du matin) et j’ai fait une randonnée … j’ai même fait quelques sprints de 100 m pour augmenter encore la fréquence cardiaque (bien que mon ‘sprint’ soit probablement celui de quelqu’un d’autre ‘slow jog’) », écrivait-elle à l’époque. “Mais je me sentais fier de moi et maintenant à seulement 3 kg de mon objectif de poids!”

En juin, une source a déclaré à PEOPLE Wilson suivait la «méthode Mayr» du centre de bien-être VivaMayr, qui est basée sur le «Mayr Cure». “C’est une approche qui élimine les intolérances alimentaires, réduit le sucre, encourage la consommation d’aliments entiers lentement, renforce le système immunitaire et réduit l’inflammation”, expliquait la source à l’époque. Ils ont dit que Wilson faisait de l’exercice avec son entraîneur personnel six fois par semaine et augmentait son apport en protéines sur le plan nutritionnel.