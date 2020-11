Rebel Wilson a continué à faire la chronique de son parcours de perte de poids sur Instagram, et elle n’est qu’à six livres de son objectif de poids. Vendredi, elle a partagé une autre photo montrant sa transformation en soutien-gorge de sport après une course sur la plage au Mexique. Wilson, 40 ans, est au milieu de son «Année de la santé», disant aux fans qu’elle espère descendre à 165 livres d’ici la fin de 2020.

“What up BE-AtCH! (Je me suis réveillé tôt, prêt à casser une course sur la plage)”, a écrit Wilson à côté de la nouvelle photo. La photo la montre debout contre une balustrade avec une belle vue sur la plage derrière elle. Wilson portait un pantalon noir et un soutien-gorge de sport, avec un avait rose et des sandales. Plus tôt cette semaine, Wilson a partagé plusieurs photos mettant en évidence ses activités au Mexique, notamment l’équitation et l’utilisation d’un VTT. Mardi, elle a partagé une photo avec sa sœur, Annachi Wilson, les deux portant des maillots de bain une pièce verts assortis.

La star de Pitch Perfect a partagé pour la dernière fois une mise à jour détaillée de son «Année de la santé» le 4 octobre, lorsqu’elle a déclaré qu’elle ne pesait que 3 kg, soit six livres, devant son objectif. “Cette semaine a été très chargée mais je me suis levé très tôt 3 fois (6 heures du matin) et j’ai fait une randonnée … j’ai même fait quelques sprints de 100 m pour augmenter encore la fréquence cardiaque (bien que mon ‘sprint’ soit probablement celui de quelqu’un d’autre ‘slow jog’) », a écrit Wilson. “Mais je me sentais fier de moi et maintenant à seulement 3 kg de mon objectif de poids!”

Wilson a parlé aux fans de ses objectifs de perte de poids en mai, les assurant que peu importe ce qu’ils doivent faire pour atteindre leurs objectifs, cela en vaut la peine. “Essayez de faire un peu d’effort chaque jour … Je sais que certains jours sont frustrants comme l’enfer, vous avez envie d’abandonner, vous vous ennuyez du manque de progrès”, écrivait Wilson à l’époque. “Mais les bons moments arrivent à vous [rock hands emoji] quels sont vos objectifs cette année? Je serai honnête avec vous les gars – avec ma mission “ Année de la santé ”, j’essaie d’atteindre 75 kg [165 lbs] et en ce qui concerne ma carrière, j’essaie de mettre en production un de mes films avant la fin de l’année. “Ses deux objectifs nécessitent des” efforts quotidiens “et des” revers constants “, mais elle a assuré aux fans qu’elle travaillait dur. En août, Wilson a déclaré elle pesait 18 livres de son poids cible et a remercié les fans pour leur soutien.

En septembre, Wilson a foulé le tapis rouge lors du Gala de Monte Carlo for Planetary Health à Monaco avec son petit ami, Jacob Busch. Wilson a mis fin à toutes les rumeurs avec une vidéo Instagram des deux flottant dans une piscine au Mexique le 11 octobre. Elle a sous-titré la photo avec seulement deux émojis, un soleil et un taco.