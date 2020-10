HISTOIRES CONNEXES

Les fans de Dancing With the Stars pourraient pousser un soupir de soulagement lundi soir, car il n’y aurait pas de performances sur le thème des félins qui ressemblent à un voyage psychédélique. Pas de valses viennoises interprétées sur «Memory» de Cats, pas de foxtrots sur «Roar» de Katy Perry, et, espérons-le pour le reste de la saison 29, pas de grenouillère en velours pour quelque raison que ce soit.

Maintenant que Carole Baskin et Charles Oakley – sans doute les concurrents les plus faibles de ce cycle – ont été éliminés, nous nous retrouvons avec une liste d’amateurs qui vont de décent à très, très bons. Mais le spectacle de performance Top 13 était encore malchanceux pour un couple (et pour les réalisateurs dans la salle de contrôle, apparemment); avant d’arriver aux résultats de lundi, récapitulons les hauts et les bas de la soirée:

LE MEILLEUR DE LA NUIT

Skai Jackson et le pro Alan Bersten (Foxtrot) – Le foxtrot de Skai a non seulement servi de rédemption pour ses deux dernières semaines, mais c’était un hommage tout simplement magnifique à sa co-star de Disney, Cameron Boyce. Bien que la confiance de Skai ait déjà faibli, elle a livré chaque battement de la danse de lundi avec une telle maturité, ne comptant jamais une seule fois sur Alan pour faire le gros du travail. Et en parlant d’ascenseurs, ce tourbillon final avec les mains de Skai sur les hanches d’Alan était si joliment posé, elle avait l’air d’appartenir à une boîte à musique, tournant au fil de la musique. Note des juges: 28/30

BEST OF THE NIGHT (RUNNER-UP)… ET PIRE QUESTION D’ENTREVUE DE TYRA BANKS

Kaitlyn Bristowe et le pro Artem Chigvintsev (Valse viennoise) – Même si la performance de Kaitlyn n’avait pas été incroyablement élégante et sûre d’elle-même – ce qu’elle était! – sa dernière posture de flexion arrière sur le genou d’Artem était une raison suffisante pour la pousser dans le classement. La flexibilité! Cela dit, Tyra Banks savait sûrement déjà que Kaitlyn pensait à son petit ami, Jason, pendant sa routine… parce que tout son paquet de répétition impliquait de dédier la danse à Jason. Score des juges: 25/30

MEILLEURE EXCUSE POUR REGARDER UNE ANCIENNE ROUTINE

Justina Machado et la pro Sasha Farber (Salsa, photo) – La performance de Justina et Sasha était du feu, mais la bande-son – «Que Viva la Vida» de Wisin – a également été utilisée pour la danse en trio de Jordan Fisher avec Lindsay Arnold et Corbin Bleu pendant la saison 25, et maintenant je vais la revoir en boucle pour le reste de la soirée. De même que vous! Score des juges: 24/30

LE PLUS AMÉLIORÉ

Nelly et la pro Daniella Karagach (Paso Doble) – Bonjour, percée! Daniella a donné à Nelly beaucoup plus de contenu à maîtriser dans ce paso doble, qui a automatiquement élevé sa performance. Mais maintenant que son jeu de jambes devient plus confiant, Nelly doit travailler sur son visage, qui tire toutes sortes d’expressions étranges – probablement sans qu’il ne s’en rende compte – au cours de chaque routine. Tyra, donnez à cet homme quelques bons conseils. Note des juges: 21/30

PIRE DE LA NUIT

Jesse Metcalfe et pro Sharna Burgess (Cha-Cha) – Si nous ne regardons que la chimie, Jesse et Sharna seraient au sommet du classement chaque semaine. (Ce baiser de joue-et-vous-manquerez-il était précieux, non?) Mais malgré son expression fumante et son engagement évident lors des répétitions, Jesse a été si lourd dans la plupart de ses performances, et il semble l’être réfléchir à chaque étape. Franchement, je ne suis pas convaincu qu’il s’amuse vraiment là-bas, et cela enlève le plaisir de regarder son voyage. Note des juges: 21/30

Et maintenant, les résultats… qui n’ont pas bougé comme les concurrents auraient pu s’y attendre! Ou comme Tyra aurait pu s’y attendre! Ou comme tout le monde aurait pu s’y attendre!

COUPLES EN JEOPARDIE

Anne Heche et pro Keo Motsepe

Vernon Davis et la pro Peta Murgatroyd – attendez, pas eux.

Chrishell Stause et le pro Gleb Savchenko? – attendez, pas eux non plus!

Monica Aldama et pro Val Chmerkovskiy

En raison d’une «erreur dans la salle de contrôle», selon Tyra, Monica et Val avaient déjà été annoncés comme sûrs. Puis, alors qu’Anne, Chrishell et Vernon – les trois seuls candidats restants sur la piste de danse – attendaient d’entendre les noms des deux derniers, Tyra a révélé que Chrishell et Vernon étaient tous les deux en sécurité et Monica était en fait en danger. (Dites ce que vous voulez sur les performances d’hébergement de Tyra, mais je pensais qu’elle s’en était bien remise.)

SAUVÉ PAR LES JUGES

Monica Aldama et pro Val Chmerkovskiy (sauvés par les trois juges)

ÉLIMINÉ

Anne Heche et pro Keo Motsepe

À ton tour! Que pensez-vous de l’élimination d’Anne et Keo? Et quels couples restants vous ont impressionné lundi? Dites-nous ci-dessous!