Enfilez ces jambières et sortez vos meilleurs chouchous de leur rangement, car Dancing With the Stars nous ramène aux années 80.

Bien que la saison 29 n’ait pas eu de thèmes spécifiques chaque semaine – les performances de lundi dernier, par exemple, étaient un étrange méli-mélo de routines émotionnelles et de sambas aléatoires sur «Party in the USA» – la série de compétitions a tout fait pour cette semaine. Motif des années 80. Les queues de cheval latérales! Les bodys! La coiffure sur le pauvre Gleb!

Mais pour un couple éliminé, la nuit des années 80 était loin d’être totalement tubulaire. Avant d’arriver aux résultats, passons en revue les performances physiques et physiques de la soirée:

Justina Machado et pro Sasha Farber (Jazz): Les routines de jazz sont assez rares sur Dancing With the Stars, donc cela m’a ravi que Justina, l’une des plus grandes interprètes de la saison, ait pu s’y attaquer cette semaine au lieu de la salle de bal traditionnelle. Le résultat final était une routine très amusante et nostalgique, mais j’attendais un peu plus de la chorégraphie; Justina semble prête à relever le défi de mouvements plus complexes (et n’a pas peur de prendre un seau d’eau directement dans la poitrine!), Mais tant de combinaisons ici étaient étonnamment simples. Justina a réussi quand même? Totalement. Aurait-elle pu réussir une routine deux fois plus difficile? Je soupçonne que oui. Score des juges: 24/30

Jesse Metcalfe et pro Sharna Burgess (Tango): Je suis d’accord que Jesse a été sur la plus légère des pentes depuis le début de la saison 29, s’améliorant un peu chaque semaine (et il a certainement une attitude admirable, compte tenu des critiques hebdomadaires). Et pourtant, cinq semaines plus tard, je suis choqué que les juges ne mentionnent plus ni les expressions faciales de Jesse, ni leur absence. Oui, son timing était incorrect tout au long de ce tango, mais j’étais plus distrait par la moue étrange sur ses lèvres tout au long du numéro – et le regard pierreux dans ses yeux, une fois de plus, rendait difficile de déchiffrer s’il passait vraiment un bon moment. là, ou simplement en souriant, en fronçant les sourcils et en le portant. Note des juges: 19/30

Chrishell Stause et pro Gleb Savchenko (Cha-Cha): Chrishell avait une pente très raide entre les semaines 1 et 2, puis à nouveau entre les semaines 2 et 3. (La fille a commencé à quatre par les juges, n’oubliez pas!) Mais maintenant, l’actrice semble avoir plafonné: je l’adore tellement d’enthousiasme, mais elle ne maîtrise pas assez les étapes, en particulier pendant les sections vraiment cruciales de ce cha-cha. Et bien que sa chimie avec Gleb soit sans effort, je ne suis pas sûr qu’il la chorégraphie d’une manière qui montre ses forces ou la met au défi de perfectionner les mouvements; il y a beaucoup de remplissage divertissant, mais cela devient moins impressionnant lorsque les marches de la salle de bal principale sont partout. Note des juges: 19/30

Jeannie Mai et le pro Brandon Armstrong (Jazz): Je dois admettre: je suis devenu un peu obsédé par Jeannie ces cinq dernières semaines. Son engagement à jouer différents personnages et la joie pure qu’elle dégage en dansant sont toujours si amusants à voir. Tout comme Justina, je pense que Jeannie aurait pu gérer une chorégraphie plus complexe ici, mais elle et le produit final de Brandon étaient encore totalement géniaux. Score des juges: 24/30

Monica Aldama et pro Val Chmerkovskiy (Tango): J’aime Monica! J’aime Val! Beaucoup! Mais cette routine était un peu surchargée, non? Monica a une flexibilité impressionnante et ses extensions – comme quand elle a glissé sa jambe dans l’espace de Val – sont formidables. Mais Monica a également mal chronométré ces mouvements d’ouverture pas à pas, et ce tango manquait d’une certaine passion que le style exige. Note des juges: 26/30

AJ McLean et la pro Cheryl Burke (Waltz, photo): Les commentaires d’ouverture de Carrie Ann Inaba pour AJ correspondaient presque aux mots que j’ai écrits à mi-chemin de sa performance: “Wow, une telle élégance!” J’attendais qu’AJ éclate en tant que candidat sérieux, et cette valse semblait le faire; bien qu’il ait semblé un peu intimidé de porter Cheryl à travers ces tours de sol, il a également apporté une belle douceur à la chorégraphie que ses précédentes performances en salle de bal ne possédaient pas. Score des juges: 24/30

Skai Jackson et le pro Alan Bersten (Jazz): Après le foxtrot sensationnel de la semaine dernière – la première fois depuis plusieurs semaines que Skai a semblé s’abandonner à la chorégraphie et à la musique – j’ai été déçu de voir son expression paniquée faire un retour (bien que Derek lui ait fait un solide en le soulignant). Je veux tellement que Skai sombrer dans toute la chorégraphie d’Alan comme elle l’a fait la semaine dernière, mais cela ne se produit pas encore assez régulièrement. Score des juges: 24/30

Vernon Davis et la pro Peta Murgatroyd (Tango): Vernon a tellement de potentiel, mais il est resté largement inexploité dans ce tango. (Cette descente maladroite des escaliers de la salle de bal n’a pas aidé non plus. Si lent! Si étrange!) De l’expression sans enthousiasme sur son visage à ses pieds égarés près du milieu de la routine, Vernon semblait mal à l’aise du début à la fin – mais peut-être nous devrions juste blâmer cela sur la perruque à bandeau qu’il portait. Note des juges: 21/30

Kaitlyn Bristowe et le pro Artem Chigvintsev (Tango): Kaitlyn est toujours une excellente interprète, mais l’épisode médiocre de lundi, dans lequel même certains candidats prometteurs ont un peu hésité, n’a fait que souligner ses forces. Sa confiance dans le cadre, l’utilisation sans effort d’accessoires en haut du numéro, le breakdance inattendu mais tout à fait délicieux – tout cela était extrêmement rafraîchissant et je suis ravi de voir Kaitlyn continuer à grandir. Score des juges: 27/30

Nelly et la pro Daniella Karagach (Samba): Est-ce que j’applaudissais littéralement de mon canapé pendant que Nelly jouait cette samba? Oui! JE! Était! Bien sûr, le rappeur est loin d’être techniquement parfait, et certaines parties de cette routine ont été exécutées si énergiquement que sa prise et celle de Daniella sont devenues un peu bancales. Mais après des semaines où Nelly avait l’air un peu embarrassée d’être dans la série, c’était un plaisir de le voir tout donner dans la samba, commandant la chorégraphie avec une exubérance et une certitude que nous n’avions pas encore vue. Score des juges: 24/30

Johnny Weir et pro Britt Stewart (contemporain): Nos attentes déjà élevées pour Johnny étaient encore plus élevées avec ce contemporain – un style qui semblait, sur le papier, parfaitement adapté à sa formation en patinage artistique. Eh bien, bonne nouvelle: il l’a tué. Il n’y a pas beaucoup de candidats masculins cette saison qui possèdent une telle musicalité, et Johnny a utilisé chaque centimètre de son corps pour communiquer le chagrin et le désir de ce numéro. Note des juges: 29/30

Nev Schulman et la pro Jenna Johnson (Quickstep): Il est normal que Nev et Jenna dansent le pas rapide, parce que mon Dieu, cette danse était rapide. Ray Chew Live, avez-vous accéléré “Take on Me” d’A-ha? Quoi qu’il en soit, malgré le cadre imparfait mentionné par Carrie Ann, Nev a exécuté cette chorégraphie extrêmement dense avec brio; le pas rapide ne peut pas se permettre d’avoir l’air maladroit, et l’énergie de Nev ne semblait jamais diminuer. Note des juges: 26/30

Et maintenant, les résultats:

COUPLES EN JEOPARDIE

Vernon Davis et pro Peta Murgatroyd

Jesse Metcalfe et pro Sharna Burgess

SAUVÉ PAR LES JUGES

Vernon Davis et la pro Peta Murgatroyd (sauvées par les trois juges)

ÉLIMINÉ

Jesse Metcalfe et pro Sharna Burgess

Maintenant c’est ton tour! Que pensez-vous de l’élimination de Jesse et Sharna? Et qui vous a le plus (ou le moins) impressionné lors de la soirée des années 80? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous!