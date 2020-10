HISTOIRES CONNEXES

La première de mercredi de The Amazing Race a non seulement relancé la série longtemps dormante, mais a également marqué une méga étape importante dans la course de l’émission: The Race a maintenant parcouru plus d’un million de kilomètres à travers le monde. Parlez d’un cachet sérieux dans le passeport! (Lisez ce que l’hôte Phil Keoghan avait à dire à ce sujet et plus encore dans notre récente interview.)

Alors qu’une certaine pandémie a malheureusement retardé la production de la saison 33 à mi-tournage, nous avons heureusement 11 nouvelles équipes affamées et une toute nouvelle aventure ici pour nous aider. Alors dans quels pays les coureurs de cette saison se sont-ils rendus, et quelle équipe était la dernière au tapis lors de la première? Résumons.

En haut de l’épisode, nous rencontrons d’anciens pros de la NFL DeAngelo et Gary, qui nous disent que «tout ce que nous faisons est de gagner»; Kaylynn et Haley, deux dames intelligentes qui disent être de «l’école des coups durs»; et Leo et Alana, deux «types de nerds» qui ont hâte d’être sous-estimés. (Pour un rappel complet de qui est qui, cliquez ici.)

Les newbs rencontrent Phil au Hollywood Bowl de Los Angeles et commencent immédiatement à se mesurer. L’hôte leur dit qu’ils sont sur le point de se lancer dans une quête de 33 000 milles qui changera leur vie. «Le monde vous attend», dit-il. “Bonne chance!”

ET ILS SONT OFF … | L’indice n ° 1 leur dit de se rendre à Trinidad, une île au large des côtes du nord-est du Venezuela. À leur arrivée, les équipes montent immédiatement dans les taxis à la recherche d’un stand de fruits 24h / 24. L’indice suivant leur demande de faire rouler des barils d’huile à un quart de mile dans la rue et de les livrer à une fête de rue le samedi soir. Là, dans une mer de centaines de fêtards, ils doivent trouver un homme costumé tenant leur prochain indice.

Des statures courtes et des sacs à dos lourds augmentent la difficulté de cette tâche, il est donc évident que les super-jacked DeAngelo et Gary sont les premiers à arriver à la célébration du Carnivale. Ils trouvent leur prochain indice, armé de billets pour l’île voisine de Tobago. Jerry et Frank, et Riley et Maddison ne sont pas loin derrière. Le dernier du défi est le combo frère / sœur, Eswar et Aparna, qu’Eswar appelle «démoralisant».

… TOBAGO! | Le vol n ° 1 donne à certains coureurs un avantage de 30 minutes. Ils montent dans des taxis à la recherche de Swallows Beach, où ils doivent se rendre en bateau à Nylon Pool à la recherche d’un poisson peint qui correspond à celui de leur bateau. Chee et Hung font une grave erreur, se souvenant d’une combinaison de verrouillage à quatre chiffres, mais pas des couleurs des nageoires du poisson. Ils ne sont pas les seuls à faire une gaffe: Jerry et Frank oublient même de regarder leur combinaison.

Michelle et Victoria sont les premières à débloquer le poisson correspondant et à recevoir le prochain indice, leur disant de se rendre à Pigeon Point; Riley et Maddison sont sur leur piste.

BLOC ROUTIER | «Qui pense pouvoir faire un show?» Les joueurs doivent rejoindre un groupe de batteurs et jouer une partie de «Banana Boat Song (Day-O)» sur un steelpan. S’ils jouent les bonnes notes et gardent le rythme, ils recevront leur prochain indice. Alors que la plupart des équipes entrent dans le groove, les Olympiens Kellie et LaVonne commencent à paniquer. Ils finissent par retrouver leur poisson à la piscine, mais il leur en faudra beaucoup pour se rattraper et éviter l’élimination.

Michelle prend son premier coup à la performance de Steel Drum et échoue. Chee lui donne un tourbillon et le tue, comme s’il avait joué de l’instrument de l’île toute sa vie. Sur ce, Chee et Hung réquisitionnent la tête. On leur dit ensuite de le faire monter à Buccoo, de faire la course avec une chèvre et de rencontrer Phil au premier arrêt au stand.

Pendant ce temps, la deuxième tentative de Michelle est un succès, et suite à un montage de fausses notes, de singeries idiotes et de patience en baisse, Maddison obtient également le feu vert.

PIT STOP | La chèvre de Michelle décolle sans elle alors qu’elle se renverse au sol. Hung effectue également un atterrissage brutal, bien que le sien soit sur le tapis d’arrivée, faisant d’elle et Chee les gagnants officiels de la première étape! Phil leur dit de déchirer et de lire leur prochain indice, et ils se dirigent vers la Colombie. Michelle et Victoria scellent ensuite leur deuxième place.

Le dernier trio d’équipes aux prises avec le barrage routier comprend Nathan et Cody, les Olympiens et les footballeurs. Personne ne semble être en mesure de porter la mélodie, jusqu’à ce que Gary le retire finalement et fasse le travail, laissant Kellie et Cody dans son sillage.

QUI A ÉTÉ ÉLIMINÉ? | Les quatre athlètes professionnels terminent aux neuvième et dixième places, laissant Nathan et Cody en dernier. Malheureusement pour eux, il s’agit d’une étape éliminatoire et leur course est malheureusement terminée.

Étiez-vous triste de voir Nathan et Cody partir? Notez l’épisode, puis recherchez vos favoris dans les commentaires ci-dessous!

