HISTOIRES CONNEXES

Sunday’s Power Book II: Ghost marque le 18e anniversaire de Tariq St. Patrick. Et tu sais ce qu’il obtient? Vissé.

À l’insu de l’étudiant perpétuellement décédé de Stansfield, Davis Maclean et Cooper Saxe font équipe pour sortir Tasha de prison en prouvant qu’elle n’a pas tué Ghost – parce que Tariq l’a fait. L’alliance est destinée à créer toutes sortes d’ennuis pour Tariq qui, il faut le noter, est désormais considéré comme un adulte aux yeux de la loi.

Mais dans l’épisode (qui sert de finale de la mi-saison de l’émission), “ Riq ne connaît pas les relations secrètes de l’avocat de sa mère. Il est beaucoup plus occupé à essayer de réussir le test de fidélité de Monet et à naviguer dans une situation délicate lorsque Lauren et Diana se présentent à sa fête d’anniversaire surprise. Oh, et puis il y a la question non négligeable de sa drogue (par la nièce de canon lâche de Saxe, Riley) et de se promener par inadvertance sur le meurtre de Ghost d’une manière qui donne des munitions à Saxe dans son cas.

Dans des interviews séparées, TVLine a demandé aux producteurs exécutifs Courtney Kemp et Curtis «50 Cent» Jackson de décomposer l’épisode en se concentrant sur la seconde moitié de la saison: Tariq est-il prêt à être un membre à part entière du cercle restreint de Monet? Lisez la suite pour leurs réponses.

TVLINE | Les personnages ont expliqué à quel point Davis Maclean était impitoyable, mais cet épisode – quand il ne se soucie pas du tout que Tariq pourrait être condamné à la peine de mort – est la première fois que nous le voyons.

KEMP | Eh bien, Paula le dit depuis le début. Paula a dit: «D’où vient cet argent? Pourquoi prenons-nous ce cas? ce gamin est en désordre, il porte une arme à feu. Davis a été un peu comme, “Euh, haussements les épaules, je veux gagner ma victoire”, et tant que Tariq continue de payer, il est à terre. Cela ne veut pas dire que Tariq est le client. Son client est Tasha, et il n’arrête pas de dire: «Je veux le W. C’est tout ce que je veux, c’est le W.» Il est donc déterminé à gagner la cause et à battre le gouvernement fédéral, et aussi, il y a une partie de celui-ci qui est un peu pharisaïque, et il est du côté des anges parce qu’elle est innocente d’être la reine. du tout, mais c’est ce gars-là.

TVLINE | Il me vient à l’esprit que Saxe prend généralement les pires décisions. Celui-ci, cependant, semble être l’un de ses meilleurs choix. Dites-moi où je me trompe.

KEMP | J’ai tellement envie de vous le dire, et c’est tellement juteux, mais je vais juste dire ceci: quand son frère dit: «Vous avez déjà fait le mouvement de tête d’os qui va vous faire virer et ruiner le nom de famille», il a raison.

TVLINE | Que pouvez-vous dire sur la façon dont le partenariat entre Saxe et Maclean va se dérouler au fil de la saison?

JACKSON | L’accord entre Saxe et MacLean pour faire équipe contre Tariq sera testé. Vous mettez ensemble deux personnes qui se sont affrontées toute la saison: comment pensez-vous que cela va se terminer?

TVLINE | Tariq franchit un obstacle avec la famille Tejada cette semaine. À quel point est-ce solide? Une fois que vous êtes avec elle, êtes-vous?

KEMP | Tariq entre de plus en plus avec les Tejadas en même temps que Cane commence à avoir un peu plus de difficultés avec sa mère, donc – dans sa quête pour trouver sa famille et son foyer et continuer à payer pour la défense de sa mère. – vous allez voir Tariq suivre le rythme de Monet tout en faisant face au fait qu’elle ne fait toujours confiance à personne. Il se rapproche. Tu as raison, il en fait plus. Mais elle ne lui fait pas encore totalement confiance.

TVLINE | À ce stade de la saison, quelles sont selon vous les choses les plus intelligentes que fait Tariq et quelles sont les choses les plus stupides qu’il fait?

KEMP | Il ne se présente pas à l’heure, ce n’est pas si intelligent. Course Correct, son application, est intelligente. Sa relation avec Brayden est très intelligente dans une certaine mesure, car Brayden est désireux de plaire, désireux de l’aider. Je ne ferais probablement pas l’amour avec deux filles à la fois, mais c’est moi. Ce n’est pas tout le monde. [Laughs]

JACKSON | Tariq fait tout ce qu’il peut pour aider sa mère, accusée du meurtre de son père, tout en essayant de suivre ses études. Il a bien appris de Ghost sur la façon d’utiliser son cerveau pour jouer au jeu à son avantage. Avec cela, cependant, il pourrait être impliqué avec les mauvaises personnes et se creuser plus profondément qu’il ne peut nager.

TVLINE | Nous avons seulement vu Monet être un dur à cuire. Quelle est sa faiblesse?

KEMP | Elle aime vraiment ses enfants, et si l’un d’entre eux ou plus est blessé, vous pouvez voir une autre facette de Monet.

Maintenant c’est ton tour. Notez la finale de la mi-saison via le sondage ci-dessous, puis cliquez sur les commentaires avec vos pensées!

Répondez à notre sondage