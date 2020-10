HISTOIRES CONNEXES

HBO Max’s Raised by Wolves avec sa finale de première année a conduit plusieurs scénarios dans un virage dramatique, tout en plantant plusieurs graines pour la deuxième saison de la série de science-fiction (qui a été éclairée à la mi-septembre).

D’abord et avant tout, il y avait la question de la future maman. Après que le père ait atterri la capsule dans une forêt familière, elle a cherché à se détendre et à se ressourcer, tandis que Sue surveillait son liquide amniotique à la recherche de signes de gestation / naissance imminente. En cours de route, Mère et Père se sont un peu impliqués, car elle sentait qu’il était «jaloux» de l’enfant qu’elle portait – ou du moins curieux de savoir comment et par qui / quoi. Elle a à son tour raconté l’histoire de la conception, avec un discours qui embraserait les pages du forum Android de Penthouse. Père, apprenant que Mère avait accès à des souvenirs archivés de son créateur qu’il n’avait pas et apprenant comment Campion Sturges avait implanté en elle… le savoir-faire pour concevoir son propre enfant… se déclara mélodramatiquement «en colère» – à un point que il projette de faire effacer son lecteur de mémoire de leurs années ensemble et de l’amour androïde qu’il ressent.

Mère à son tour a cherché des éclaircissements sur la mission qui est apparemment la vie en elle. Cela la conduisit à une grotte où elle tomba par hasard sur la pierre pentagonale dont elle avait eu des visions plus tôt – ainsi que sur la tête qui crachait de la boue, disparue depuis longtemps. A peine a-t-elle commencé à dépoussiérer cet artefact, elle se lance seule dans un travail violent. Et bien que pendant une seconde chaude son ventre s’est aplati, suggérant la grossesse fantôme la plus étrange de tous les temps, le processus d’accouchement a repris, avec un bébé Xenomorph, une créature ressemblant à une anguille, sortant de la gueule de son hôte. La progéniture volante (!) A regardé la mère pendant un moment avant de se jeter sur elle… pour être gentiment nourrie.

Sortant de la caverne et berçant sa progéniture allaitante, une mère penaud essaya d’abord de se cacher du père, mais le gabarit était en place. Résolu à détruire la créature, mais avec Mère dans un état affaibli, Père s’est porté volontaire pour les piloter tous les trois, à l’intérieur de la nacelle, dans la fosse et jusqu’à une mort certaine. Le fait est que la mère et le père semblaient fondre alors que le vaisseau se rapprochait de plus en plus de – puis dans! – le noyau de magma chaud de la planète, nous avons vu plus tard que la capsule passait directement à travers, crachant dans un tunnel qui menait à l’autre côté de la planète. Maintenant, étonnamment rien de pire pour l’usure, Père a poussé Mère par la trappe arrière, dans le ciel, puis l’a suivie dehors, laissant la créature ressemblant à un serpent seule dans la capsule. Vers la fin de l’épisode, nous avons vu que la nacelle s’était écrasée – après quoi le serpent, maintenant de grande taille, a éclaté hors de ses limites métalliques et s’est envolé au loin.

Ailleurs dans la finale de la saison 1:

* Avant le drame considérable de l’accouchement, Mère se tenait au bord de la fosse quand l’une des figures masquées de ses visions la faufila – bien qu’elle se retourna et déjoua son attaque, puis la frappa fatalement avec son poing pour faire bonne mesure. Son père et elle ont examiné la créature et le crâne cro-magnon qu’elle traînait, supposant que les créatures n’évoluaient pas en humains, comme ils l’avaient toujours spéculé, mais que les humains avaient mis le pied depuis longtemps sur cette planète et étaient devenus des créatures!

* À la poursuite de Mouse à un moment donné, Paul a dérivé dans une grotte étrange, où il a trouvé des dessins primitifs (y compris une chose ressemblant à un serpent) et a ensuite semblé tomber en transe. Lorsqu’il a refait surface plus tard au camp, il a d’abord cherché à saboter le pod, avant de faire un aveuglement sur Sue avec ses connaissances – via Sol?! – qu’elle n’est pas sa maman, mais qu’elle et «Marcus» ont volé les visages de ses parents décédés! Apoplectique, Paul a tiré un blaster sur Sue, la blessant à l’abdomen.

* Marcus a passé ses quelques scènes finales à dériver, à halluciner, les veines du front gonflées… et finalement à rencontrer une nouvelle bande de soldats athées. Il a envoyé avec tous sauf un assez facilement, puis a invité celui qu’il avait épargné à prier avec lui, alors que nous voyions passer le moteur d’arche massif de ce nouveau groupe dans le ciel au-dessus.

Qu’avez-vous pensé de «The Beginning» et de la saison 1 dans son ensemble?

