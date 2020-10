HISTOIRES CONNEXES

Burnham atterrit dans un nouveau monde étrange près de mille ans dans le futur alors que Star Trek: Discovery entre dans la saison 3… un avenir où tout ce qu’elle savait autrefois n’est que de l’histoire ancienne.

Au cas où vous auriez oublié – c’est compréhensible; cela fait environ 20 mois – la saison dernière s’est terminée avec Burnham et l’équipe de Discovery zappant à travers un trou de ver qui les a envoyés 930 ans dans le futur, jusqu’en 3188. La première de jeudi s’ouvre sur un homme mystérieux qui se présente à un bureau jour après jour par lui-même, avec un étui portant un insigne Starfleet. (Nous reviendrons vers lui, j’en suis sûr.) Ensuite, nous rencontrons Book, joué par le nouvel ajout au casting David Ajala, alors qu’il évite les explosions de phaser d’un extraterrestre en colère qui l’accuse d’avoir volé sa cargaison. Burnham émerge du trou de ver juste à temps pour s’écraser sur le vaisseau de Book, les envoyant tous les deux dévaler à la surface d’une planète indomptée. Burnham redémarre sa combinaison à temps pour lever les boucliers et amortir sa chute, mais lorsqu’elle tente de contacter le Discovery, elle n’obtient aucune réponse. Le costume lui dit qu’il détecte plusieurs formes de vie sur la planète, et elle laisse échapper un hurlement de fête. Elle n’est pas seule!

Mais c’est une épée à double tranchant, il s’avère. Quand elle s’approche de l’épave du vaisseau de Book, il lui tend une embuscade, et soudainement, ils échangent des coups de poing. Burnham prend le dessus, pointant un phaser sur sa tête, mais il rit simplement et appelle cela une «antiquité». Il la surnomme avec dérision «Rocket Girl», mais depuis qu’elle a perdu son équipage, elle n’a nulle part où aller. (Et est-ce juste moi, ou est-ce que ces deux-là ont vraiment une ambiance? #Bookham?) Il l’emmène à bord de son navire, où il a un chat mignon nommé Grudge («Elle est lourde… et elle est toute à moi»), et dit à Burnham il a une cargaison sensible à la température qu’il aimerait garder cachée. Quand il voit l’insigne de Starfleet sur sa poitrine, il rit à nouveau: «Vous croyez aux fantômes. La Fédération n’existe pas depuis des années, explique-t-il, depuis «The Burn», alias «le jour où la galaxie a pris un virage à gauche». Il y a environ cent ans, un tas de dilithium a explosé, beaucoup de personnes sont mortes et les vaisseaux spatiaux n’étaient plus tenables sans un entraînement de distorsion.

Book a besoin de décharger cette cargaison, alors il emmène Burnham sur un marché animé où ils sont harcelés à la porte par des Andoriens bleus. Book dit à Burnham qu’il travaille comme courrier et reçoit juste assez de dilithium pour ramasser la cargaison et la ramener… et quand elle est piégée par des lasers rouges par la sécurité, il saisit tout ce qu’elle a et s’enfuit. La sécurité la frappe avec un gaz sérique de vérité qui la laisse folle et riante – c’est le plus amusant que nous ayons vu Burnham en trois saisons – et quand Book est acculé par l’extraterrestre en colère du début, lui et Burnham unissent leurs forces pour combattre leur sortie. Livre des bousculades pour attraper tout le dilithium qu’il peut, et ils utilisent un transporteur personnel pour se téléporter vers la planète sauvage. Ils sont suivis par des extraterrestres, mais ils les combattent, rayonnant une fois de plus au milieu d’un lac pour s’échapper. Elle le frappe, cependant, pour l’avoir abandonnée comme ça.

Une fois qu’ils sont en sécurité, Book enlève sa chemise (!) Pour se sécher pendant que Burnham remarque qu’elle a été abattue. Pas de problème: Book chante quelque chose pour invoquer une plante qui peut empêcher sa blessure de s’infecter. Mais ils ne sont pas sûrs longtemps. Les extraterrestres se téléportent à nouveau, forçant Burnham et Book à abandonner leurs armes et exigeant le code de sécurité de son navire. Book leur donne à contrecœur (“Sticky”), et ils révèlent sa cargaison: un ver spatial géant qui dévore rapidement deux des extraterrestres, les autres s’éloignant avec terreur. Le ver attrape Burnham aussi, mais Book lui parle de manière apaisante et il la recrache sans danger. C’est donc une sorte de docteur Dolittle qui peut parler aux plantes et aux animaux, je suppose?

Lui et Burnham s’envolent pour Sanctuary Four, où les vers spatiaux s’ébattent librement, et il lui dit qu’il est un paria dans sa famille de passeurs et de commerçants, mais «Je n’échangerais pas qui je suis contre quoi que ce soit. Elle veut toujours renouer avec son équipage, alors il l’emmène à… l’ancienne station de la Fédération où se trouve le mystérieux du début! Son nom est Ali et il est agent de liaison avec la Fédération; son père était un officier de la Fédération, et il se présentait tous les jours par loyauté au cas où quelqu’un arriverait. Et maintenant, elle a! Il cherche la signature Warp de Discovery et ne peut pas la trouver… mais il n’a pas non plus accès aux secteurs lointains, donc il y a encore de l’espoir. Il ouvre la valise de la Fédération et en sort un ancien drapeau de la Fédération, qu’ils accrochent ensemble. Cet avenir commence à paraître radieux, n’est-ce pas?

