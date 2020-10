HISTOIRES CONNEXES

Le chanteur masqué de cette semaine a concentré ses énergies sur la recherche d’indices dans l’enfance des candidats, ce qui était ironique, étant donné que The Child… euh, nous voulons dire Baby Alien, a été démarré à la fin de l’heure.

Entre le dernier épisode et celui-ci, j’étais devenu convaincu que Sacha Baron Cohen était derrière le minuscule extraterrestre. Après tout, il y a un nouveau film Borat qui sortira bientôt, et Cohen aime lui-même le marketing de cascades. Et quoi de mieux que de se cacher à la vue de tous en faisant la voix de Borat, comme Baby Alien l’a fait dans toutes ses interviews et ses packages d’indices? Toutes les pièces vont bien… sauf qu’elles ne l’ont pas fait, et Baby Alien s’est avéré être quelqu’un d’autre.

Lisez la suite pour un bref récapitulatif des performances des séries éliminatoires du groupe B et de la révélation.

SERPENT | Je peux entendre ce que certains d’entre vous ont dit à propos de Serpent sonnant comme Christopher Jackson de Hamilton, mais dans son excellente performance de «The Bones» de Maren Morris cette semaine, la qualité rauque de sa voix était plus prononcée et m’a fait penser qu’il n’était pas l’ancien George Washington. Les indices comprenaient: un biberon à roulettes, un croissant avec du bacon, 2 $, des gommages et un stéthoscope sur un mannequin, des références aux «gardiens» et à la «passerelle» et une discussion sur la façon dont il travaillait à la main et «vendait des vêtements» pour s’en sortir . (Je suppose: le chanteur de «Back at One» Brian McKnight, mais simplement à cause de cette délicieuse râpe.)

CROCODILE | Croc a des problèmes avec son papa, nous a-t-il dit dans son set-up, parce que son père ne croyait pas en son talent quand il était plus jeune. Dans l’intro de style boîte à musique de «Toxic» de Britney Spears, son fausset était impressionnant; Je ne peux pas en être sûr, mais pour ce que cela vaut, il semblait définitivement qu’il n’avait pas changé les pronoms de la chanson. Holler dans les commentaires si vous avez entendu différemment. Les indices comprenaient: un drapeau en forme de crâne et d’os, un drapeau américain, la Maison # 5, de la laque pour les cheveux, un oranger, «Shazam» et une piñata remplie de dauphins. (Je suppose: Nick Carter des Backstreet Boys.)

BÉBÉ ÉTRANGER | Baby Alien a continué sa tendance à ressembler à quelqu’un qui sait chanter mais qui n’est pas un chanteur professionnel, faisant du bon travail avec «It’s Time» d’Imagine Dragons. Les indices comprenaient: Cheval de sable, «J’ai déjà été rôti», un hot-dog avec du ketchup et de la moutarde, une bouche d’incendie, une couronne et «Gagnez! Gagner! Gagner!” (Je suppose: la star de Borat Cohen, que vous connaissez déjà n’est pas la bonne supposition. Ah bien.)

QUOI CHAMACALLIT | J’adorerais choisir le cerveau du créateur de costumes qui a décidé que Whatchamacallit avait juste besoin d’un seul globe oculaire piqué de toute cette fourrure hirsute. Le peeper aléatoire est troublant, ce qui, je suppose, est le point. Bref, le grand gars a interprété “Money Maker” de Ludacris feat. Pharrell Williams, et bien qu’il ne sonnait pas comme 50 Cent, l’un de ses indices – cinq centimes – m’a fait penser que c’était quelqu’un qui est adjacent à 50 Cent. Parmi les autres indices figuraient: «36 524 coups de pinceau», des références à une mère malade, des contes poilus de la famille Whatcha de Doodad Doohickey et des ballons. (Je suppose: toujours ???)

HIPPOCAMPE | Oubliez Jack qui glisse de cette partie de la porte flottante: j’étais mort quand Seahorse s’est débrouillé avec «My Heart Will Go On» de Céline Dion. C’était tellement bon! Je ne sais pas quelles «pertes et souffrances inimaginables» Seahorse a subies dans sa vie – comme indiqué dans son dossier d’indices – mais elle a certainement canalisé quelque chose dans cette très forte performance. Indices inclus: un ballon bleu rempli de plumes, Daisy dukes, échec, cinq horloges indiquant 9h00, “un rêve est un souhait que votre <3 fait" et un sourire avec des dents sales et / ou fissurées couvertes par un cercle NON - et -ligne. (Je suppose: la chanteuse country Tori Kelly.)

LE DÉMASSAGE | Lorsque Baby Alien a été démasqué, il s’est révélé être l’ancien quart-arrière des New York Jets / analyste actuel d’ESPN, Mark Sanchez. (Lisez son entretien de sortie ici.)

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de l’épisode? Sonnez dans les commentaires!