Pour paraphraser un air classique des Commodores: “Vous êtes une fois … deux fois … trois fois évacué …” (Qui savait que Lionel Richie et Big Brother étaient si bien jumelés?)

Pour la première fois dans son édition américaine, la série de téléréalité a envoyé trois invités au jury dans un épisode de triple expulsion de deux heures. Et bien qu’il semblait inévitable que le comité domine le jeu jeudi et ne laisse que son alliance à la fin, les épisodes d’expulsion double (et maintenant triple!) De Big Brother ont fourni certaines des plus grandes surprises de la série dans le passé … et le comité a menaçait d’imploser cette semaine, de toute façon.

Est-ce que l’un des membres non membres du Comité – Kevin, David ou Enzo – a réussi à survivre à l’exode de jeudi? Continuez à lire pour les faits saillants de l’épisode:

ÉVICTION NO. 1 | Après la cérémonie de veto, Cody est toujours complètement sidéré de savoir pourquoi David prendrait 10000 $ au lieu de remporter le veto, et lorsque Kevin clarifie les choses avec Cody de leur argument maladroit avant la nomination, Cody semble encore plus intéressé à expulser potentiellement David. , après tout. Mais le débat Kevin contre David est en veilleuse après une visite troublante du nouveau voisin, le Dr Will, qui laisse entendre de manière cryptique que les invités doivent penser «pas un, pas deux, mais trois pas en avant.

Memphis est le premier à suggérer que le Dr Will taquine une triple expulsion, et dès que les autres invités de la maison adhèrent à cette théorie, ils commencent tous à avoir l’air d’être allés aux toilettes dans leur pantalon. (En fait, cela me réjouit de voir Cody, Dani, Nicole et le reste du comité sembler nerveux pour la première fois de la saison.) Mais pour le moment, Julie Chen Moonves ne fera que confirmer aux invités qu’une double expulsion se passe, et Kevin est le premier à passer par un vote de 6-0. «Faisons un câlin la nuit finale!» il dit à ses camarades de jeu alors qu’il fait une sortie rapide, expliquant plus tard à Julie que tous les câlins qu’il a donnés après l’expulsion auraient simplement été faux.

ÉVICTION NO. 2 | Ensuite, c’est le premier concours de chef de famille de la nuit, dans lequel les joueurs doivent répondre à des questions vraies / fausses sur les visites du Dr Will depuis la maison du voisin. Enzo, Christmas et Memphis atteignent tous la dernière question, et Memphis obtient les résultats corrects pour la victoire – et après avoir apparemment élaboré une stratégie sans personne pendant la pause publicitaire, il nomme David et Nicole.

Dans la compétition Power of Veto, les six joueurs – dont l’un est enfin Noël, sûrement pour sa plus grande joie – doivent traverser une poutre, terminer un puzzle de l’autre côté, puis repasser à travers la poutre et faire sonner leur buzzer pour gagner; toute personne qui tombe de son faisceau est automatiquement éliminée. Noël est le premier à sonner, mais son puzzle n’est pas correct. Elle revient pour le réparer rapidement, et quand elle fait son deuxième voyage de retour vers le buzzer, Nicole fait la même chose – mais même si Nicole sonne en premier par un cheveu, le puzzle de Nicole n’est pas complet, faisant Noël le vainqueur du veto. Et après quelques discussions frénétiques avec Nicole et Memphis, Noël choisit de ne pas utiliser le veto, expliquant que le jeu est actuellement trop turbulent pour exercer autant de pouvoir si ce n’est pas complètement nécessaire.

Et puis, dans une intrigue vraiment hilarante, les invités de la maison repèrent l’énorme bannière «TRIPLE EVICTION» flottant sur les écrans derrière la tête de Julie, et chaque mâchoire tombe simultanément en réalisant ce que la nuit pourrait réellement impliquer. (La réponse de Julie au chaos est un simple «Bonjour», sans aucune reconnaissance de la triple expulsion, ce qui rend le moment encore meilleur.) Quoi qu’il en soit, il est temps pour la deuxième expulsion, et David est évincé par un vote de 3-2. (Noël et Tyler sont les votes contre Nicole.)

ÉVICTION NO. 3 | Heureusement, Julie est capable de sauver une partie de la triple surprise de l’expulsion: les invités ne sont pas très choqués d’entendre un troisième joueur partir, mais ils sont stupéfaits d’apprendre qu’une “ autre semaine de compétitions se déroulera à la télévision en direct dans l’heure suivante. Et d’abord, c’est le chef de famille! Encore! Cette fois, les joueurs doivent répondre à des questions vraies / fausses sur les événements qui se sont produits dans la maison plus tôt cette saison. Cela se résume à Noël, Cody et Tyler, et Tyler remporte la victoire – et malgré les meilleurs efforts des deux femmes pour rester en dehors du bloc, Tyler nomme les deux Dani et Nicole pour expulsion.

La deuxième compétition Power of Veto est similaire à la première, sauf que les joueurs doivent maintenant porter leurs pièces de puzzle à travers la poutre, une à la fois, puis recréer le puzzle de l’autre côté, retourner à travers la poutre et frapper le buzzer. Noël et Nicole sont tous deux éliminés lorsqu’ils tombent de leurs poutres, et Tyler finit par marquer sa deuxième victoire consécutive. Ne choquant personne (surtout Dani), il décide de ne pas utiliser le pouvoir de veto, laissant ses nominations intactes.

Dani prononce un solide discours de pré-expulsion, appelant Tyler et Christmas pour leur accord sur les deux derniers et confirmant qu’elle ne ciblera ces deux joueurs que si elle reste dans la maison. Mais ce n’est pas suffisant: Dani est expulsé par un vote de 4-0 – même Cody décide de la faire sortir! – et elle embrasse visiblement tout le monde sauf pour Noël en sortant de la porte. «Je suppose que ça va être personnel», commente Christmas. «Huh, je suppose que oui!» Dani se moque alors que la porte se ferme, et soudain, je suis de retour à aimer ce désordre complet d’une saison.

Sur ce, je vous le remets! Que pensez-vous de ces résultats de triple expulsion? Et avec seulement six All-Stars à gauche, pour qui voulez-vous gagner le tout? Dites-nous ci-dessous!