Pour la deuxième semaine consécutive, Christmas Abbott a eu un gros morceau de charbon dans son bas Big Brother All-Stars.

Après s’être assis sur le pâté de maisons à côté de l’allié n ° 1 Tyler la semaine dernière, Noël a ensuite été nominé contre le nouvel allié n ° 1 Memphis cette fois-ci, malgré ses meilleurs efforts pour amener le chef de famille Nicole à la porte dérobée Cody. (Noël ne le sait pas, Nicole semble prête à perdre ces 500000 $ au profit de Cody si c’est la dernière chose qu’elle fait en tant qu’invité chez Big Brother.)

Mais malgré l’insistance de Nicole sur le fait que Noël devrait rester et que Memphis devrait partir cette semaine, Cody et Enzo – les deux seuls invités à voter pour expulser – ont semblé assez tentés d’envoyer Noël à la maison du jury à la place. Quelle décision a finalement prise The Root jeudi? Lisez la suite pour les faits saillants de l’épisode:

LA STRATÉGIE | Noël et les sorties potentielles de Memphis de la maison sont si attrayantes pour Cody et Enzo qu’à un moment donné, Enzo suggère «peu importe» qui ils envoient au jury cette fois. («Oui, c’est le cas!» Cody réplique.) Memphis révèle à Cody que Noël a essayé de le faire passer par une porte dérobée… mais Cody sait aussi secrètement que Memphis a également tenté de participer à l’opération Backdoor Cody, donc aucun de ces renseignements ne rapporte grand-chose d’une différence pour lui.

Mais après de nombreux débats sur la personne à expulser, Enzo a une idée intrigante: pourquoi ne pas diviser le vote et forcer Nicole à briser une cravate, obtenant ainsi le sang de l’expulsion de Memphis sur ses mains au lieu des leurs? «Cela pourrait devenir très intéressant», dit Cody dans la salle du journal, nous taquinant avec l’idée que quelque chose pourrait réellement être intéressant cette saison.

Pendant ce temps, à la maison du jury, Tyler rejoint le reste du groupe et révèle comment son jeu BB s’est terminé entre les mains de Cody. Il a également une chance de clarifier la situation avec Da’Vonne au sujet de son offre finalement annulée de se faire expulser et de protéger Da’Vonne et Bayleigh. À travers les larmes, Tyler explique que son soutien au mouvement Black Lives Matter a toujours été légitime et jamais stratégique, et Da’Vonne lui pardonne pour la façon dont les choses se sont déroulées. Mais ensuite, les jurés reçoivent de jolis messages vidéo de leurs proches à la maison, et maintenant nous sanglotons tous.

L’EVICTION | Malgré l’idée d’Enzo de diviser le vote, les choses ne deviennent pas très intéressantes, après tout: Cody et Enzo votent pour expulser Memphis, et bien qu’il ne semble pas très surpris d’entendre la nouvelle, il avertit toujours ses collègues invités, ” Bonne chance. Vous en aurez besoin. sur son chemin vers la porte. (Il dit aussi quelque chose qui se fait biper par CBS, nous laissant à jamais curieux.)

Dans son entretien avec Julie Chen Moonves, Memphis admet avoir été «définitivement» aveuglé par son expulsion, bien qu’il semble comprendre qu’il était perçu comme une grande menace dans les compétitions. Cela dit, lorsque Julie demande si Cody et Enzo ont pris la bonne décision pour le démarrer, il révèle: «Je pense que je les aurais emmenés tous les deux au Final Three, donc, non. Cody, au moins, fait de son mieux pour aplanir les choses avec Memphis dans son message d’adieu, révélant qu’il travaillait avec Enzo depuis le début et savait que Memphis avait formé deux versions de l’alliance Wise Guys.

LA COMPÉTITION HOH | Comme vous vous en doutez peut-être lorsque les deux tiers de l’épisode se sont déroulés avant l’expulsion, le concours des chefs de famille ne se déroule pas en direct cette semaine – mais nous avons quand même un petit teaser sous la forme de Kaysar, qui raconte les invités. via un message vidéo indiquant qu’ils joueront une compétition qu’il a maîtrisée dans la saison 6. Cela s’appelle Knight Moves, qui, si je me souviens bien, demande aux joueurs de devenir des pièces d’échecs humaines et de se déplacer en L sur le plateau comme chevalier le ferait. Les joueurs sont éliminés lorsqu’ils ne peuvent plus effectuer de mouvements, jusqu’à ce qu’une personne reste debout.

Les All-Stars ne joueront à ce match que plus tard jeudi soir, mais ils semblent complètement déconcertés par le teaser de Kaysar entre-temps. «Comment jouez-vous à ce jeu?» Demande Enzo. «Knight Moves?» (Je ne suis pas convaincu qu’Enzo gagnera ce HOH particulier.)

OK, à ton tour! Que pensez-vous de l’expulsion de Memphis? Et avec moins de deux semaines dans la saison, quel All-Star voulez-vous voir remporter le tout? Dites-nous ci-dessous!