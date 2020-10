HISTOIRES CONNEXES

Après avoir joué en toute sécurité pendant deux mois consécutifs, les Big Brother All-Stars ont eu une chance jeudi de – comme Enzo pourrait le dire – faire un pas, yo.

À la suite de leur tentative d’évincer Nicole lors de la triple expulsion de la semaine dernière, Tyler et Christmas se sont retrouvés sur le billot, Noël devenant initialement la cible principale du chef de famille Cody. Mais après que Cody ait remporté le pouvoir de Veto et conservé ses nominations intactes, une occasion tentante s’est présentée de se débarrasser de Tyler: un ancien finaliste (qui a presque remporté BB20), une menace concurrentielle majeure et un joueur potentiellement imbattable dans n’importe quelle finale. Deux configurations.

Mais les compagnons de maison de Tyler ont-ils saisi l’occasion de l’expulser? Ou ont-ils commencé Noël à la place? Lisez la suite pour les faits saillants de l’épisode:

LA STRATÉGIE | Même si Tyler et Noël sont ceux qui risquent d’être expulsés, une grande partie des images préenregistrées de jeudi est consacrée à… Memphis. Puisqu’il a une alliance Wise Guys avec Christmas et Enzo, Memphis veut que Noël reste cette semaine, mais il ne veut pas que Cody sache qu’il veut que Noël reste. Mais Cody est déjà au courant de la deuxième alliance des Wise Guys, et il sait qu’il ne peut faire confiance à rien de ce que dit Memphis; plus tard, Cody et Enzo insistent sur le fait que Memphis pourrait se retourner contre eux si Noël reste à la maison, et ils semblent envisager fortement de l’expulser pour Tyler.

Pendant ce temps, nous nous présentons pour la première fois à la maison du jury, et c’est vraiment décevant! Ian est déçu de voir Da’Vonne arriver, ils sont tous les deux déçus de voir Kevin se présenter, puis ils sont tous déçus de voir David et Dani marcher quelques instants plus tard. (Eh bien, Ian est probablement d’accord avec le fait que le jeu de Dani soit interrompu, compte tenu de la façon dont ils ont laissé les choses.) Peut-être que personne n’est plus frustré que Dani, cependant, qui admet qu’elle a beaucoup pleuré depuis son expulsion, et elle se sent plus trahie maintenant que elle a jamais sur Big Brother. (Cela dit, elle ne semble pas en vouloir à Cody, qui obtiendrait probablement encore son vote s’il arrivait à la fin.)

L’EVICTION | Quand vient le temps du vote, Julie Chen Moonves essaie de nous assurer que «tout le monde devine» qui sera éliminé… mais comme toutes les autres expulsions cette saison, c’est un accord fait. Tyler est expulsé par un vote de 3-0, et il est de bonne humeur à ce sujet: “Eh bien, ça valait le coup!” il rit, faisant référence à son discours de pré-expulsion dans lequel il tentait de convaincre les invités que garder Noël serait mauvais pour leurs jeux. Mais plus tard, avec Julie, il admet que ses camarades de jeu “à coup sûr” ont fait le bon choix en le mettant hors de jeu.

LA COMPÉTITION HOH | Poursuivant la tendance de cette saison aux compétitions HOH incomplètes, en voici une autre qui dépasse la durée de diffusion de l’émission. Chaque joueur a un panier rempli de citrouilles de tailles différentes – enfin, des kickballs de tailles différentes avec des visages de citrouilles dessus – et doit marcher les citrouilles une à la fois sur une bascule précaire, les plaçant dans le panier en osier à l’autre extrémité.

Mais si des citrouilles tombent du panier ou si un invité tombe de la bascule, ils doivent remettre toutes leurs citrouilles dans la poubelle et recommencer à zéro. «Cela va être difficile», commente Noël alors que la compétition commence… et avec tout le monde qui lutte pour garder même une seule citrouille en équilibre dans ce panier en osier à la fin de l’épisode, je dirais qu’elle a raison.

À ton tour! Que pensez-vous de l’expulsion de Tyler? Et qui voulez-vous voir gagner le chef de famille? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous!