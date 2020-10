HISTOIRES CONNEXES

AMC a lancé lundi soir Soulmates, une série d’anthologies de six épisodes qui, de manière différente et provocante, demandera: Et si la science développait un moyen d’identifier votre partenaire parfait? Et, le plus problématique, que se passe-t-il si vous êtes déjà avec quelqu’un qu’est-ce que cette technologie arrive?

Le premier épisode, «Watershed», établit qu’en 2023, les scientifiques identifient dans le corps humain la «particule d’âme», ce qui ouvre la porte à la société Soul Connex pour tester et jumeler les gens avec leur âme sœur, où que cette personne se trouve. .

Lorsque nous rencontrons pour la première fois Nikki (jouée par Sarah Snook de Succession), elle est dans la salle d’attente de Soul Connex, agitant son alliance. Après avoir été appelée pour son test, elle est située dans le siège de numérisation illustré ci-dessus, et….

Nous revenons à «Un mois plus tôt», où Nikki et son mari Franklin (Kingsley Ben-Adir de High Fidelity) font passer leurs deux enfants au rituel du petit-déjeuner du matin lorsque Jennifer s’arrête pour confier à sa copine Nikki qu’elle a décidé de passer le test – même si elle est actuellement mariée, soupçonne-t-elle, «le mauvais gars». Après tout, elle et Nikki se sont mariés jeunes, alors… peut-être qu’ils se sont aussi mal mariés ?. Nikki viendra-t-elle avec Jennifer à la clinique de test pour obtenir du soutien? Nikki est tout à fait sur la clôture de l’idée dans son ensemble, mais est tiède d’accord.

L’idée du «test» est à nouveau poussée dans le visage de Nikki quand elle et Franklin assistent au mariage de son frère Peter avec Rose, une femme qu’il n’a rencontrée que deux semaines auparavant via Soul Connex. Rose partage plus tard avec Nikki, Franklin et d’autres que, au moment où elle et Peter ont été jumelés, elle était avec quelqu’un, Russell, dont les défauts mineurs commençaient franchement à l’irriter de plus en plus. Alors elle lui a coupé la parole pour épouser Peter.

Quand l’amie de Nikki, Jennifer, récupère ses résultats de repos – elle a jumelé avec un homme en Argentine – Nikki demande comment elle peut simplement mettre fin brusquement aux choses avec son mari Steve. «Nous allons y arriver», Jennifer hausse les épaules (bien que nous voyions plus tard que Steve ne l’a pas si bien pris).

En sortant de tous ces discours sur le «test» et les «âmes sœurs», nous voyons Nikki tenter de pimenter les choses avec Franklin, d’abord avec un amour nocturne approprié, mais beaucoup moins avec succès en public dans un couloir sombre, lors d’un autre mariage. Ces fils croisés mènent à une bagarre dans la voiture, où Nikki évalue leur mariage comme «bien», «mais que faire si cela ne suffit pas?» C’est alors que Franklin se rend compte: “Tu veux passer ce putain de test!”

Les choses ne deviennent plus piquantes que lorsque lors d’une fête d’anniversaire pour la fille de Peter, Nikki dissipe la ligne de travail somnolente de Franklin en le trouvant en train de parler boutique avec Rose. Peu de temps après, à l’intérieur de la fête, elle aperçoit une larme coulant sur son visage. Hélas, une «soirée de rendez-vous» bien intentionnée ne fait pas grand-chose pour améliorer les choses entre les deux. Plan sur Nikki où nous l’avons vue pour la première fois, se préparant à passer le test. Sauf…

Après avoir visité la clinique, Nikki fait asseoir Franklin pour avouer qu’elle était sur le point de passer le test alors que tout ce à quoi elle pouvait penser était le jour de la naissance de leur fille Sally, apparemment sans médecin et directement sur le tapis du salon. Et cela a suscité tant de souvenirs du grand, du bon et du mauvais qu’ils ont traversé. «Je t’ai choisie il y a des années et ce n’était pas de la science», atteste-t-elle. «C’était mon choix, fait de mon cœur.»

Franklin est clairement bouleversé… parce que, révèle-t-il, «j’ai passé le test», confus comme il l’était par la récente friction entre eux et le sentiment qu’il perdait Nikki. Pire encore, Franklin a déjà rencontré l’âme sœur avec laquelle il a été jumelé! Nikki est assez abasourdi.

Le temps passe et nous voyons Nikki avec son nouveau mec, en route pour la présenter à ses amis. Mais d’abord, ils s’arrêtent pour récupérer ses enfants de Franklin et de son âme sœur. Laissé seul pendant un moment embarrassant, Franklin avoue tranquillement à son ex: «Tu me manques, je suppose. Tu me manques.” Nikki, cependant, n’a guère d’autre recours que de continuer sa journée / ses projets, tout en regardant avec nostalgie la maison de Franklin par la fenêtre de la voiture.

La semaine prochaine, dans l’épisode 2: Un professeur d’université marié et sans prétention (David Costabile de Billions) est approché de manière inattendue par une assez inconnue (Sonya Cassidy de Lodge 49) qui révèle que son propre test l’a conduite à lui. Comment va-t-il réagir?

Qu’avez-vous pensé de la première des Soulmates et des décisions prises par Nikki et Franklin?

Répondez à notre sondage