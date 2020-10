HISTOIRES CONNEXES

Maintenant que vous avez réussi à passer une autre journée d’appels Zoom, il est temps de vous détendre… en regardant les appels Zoom d’autres personnes.

Dans l’esprit de nos nouveaux modes de vie socialement distancés, NBC a fait ses débuts jeudi à Connecting…, une comédie qui suit un groupe d’amis alors qu’ils naviguent dans la vie en quarantaine pendant la pandémie de coronavirus. Avant de nous donner votre avis sur la première de la série, récapitulons qui nous avons rencontré dans l’épisode 1, qui se déroule le 29 mars 2020 – ou, comme vous vous en souviendrez sûrement, le tout début d’un verrouillage quasi national.

Tout d’abord, il y a Annie (Otmara Marrero de StartUp) et Ben (comédien et ancien finaliste de America’s Got Talent, Preacher Lawson). Ce sont des amis de longue date avec une chimie romantique évidente, mais Annie continue de rater l’occasion de demander à Ben s’il veut emménager avec elle, même quand ils sont les deux seules personnes à participer au chat vidéo de groupe. Aussi décourageant? Alors qu’Annie se rapproche de son courage, Ben est interrompu par un coup de téléphone de son ex-petite amie… et elle veut aussi retourner vivre avec Ben et essayer de nouveau. Plus sur ce dilemme plus tard, cependant.

Ailleurs lors de l’appel de groupe, il y a Pradeep, un père marié qui, après avoir passé plus de temps à la maison, s’inquiète de ne pas vraiment aimer traîner avec ses jeunes enfants; Ellis, qui est le plus dévasté par la saison raccourcie de la NBA (allez Clippers!); Rufus, qui semble être à la fois un germaphobe et un théoricien du complot; et le couple marié Garret et Michelle, qui profitent de manière coupable de la quarantaine et de toutes les nouvelles recettes qu’ils ont essayées alors qu’ils étaient coincés à l’intérieur.

Alors que de plus en plus de gens sautent sur l’appel vidéo, ils mentionnent une autre amie nommée Jasmine, pour laquelle ils sont tous de plus en plus préoccupés – et lorsque Jasmine se joint enfin à l’appel, nous apprenons qu’elle est médecin travaillant actuellement dans un hôpital de New York. (Encore une fois, vous vous souviendrez sûrement que les mois de mars et avril ont été extrêmement difficiles pour New York.) Alors que Jasmine détaille les décisions affreuses et déchirantes qu’elle est obligée de prendre au travail tous les jours, ses amis s’assombrissent, se retiennent. larmes alors qu’ils laissent Jasmine s’échapper. Mais alors, juste au moment où Jasmine semble au bord de la rupture complète, elle allège un peu l’ambiance: «Et aussi, ça m’a frappé comme un piano qui me fracasse que… les Clippers ne reviennent pas cette année! ” (Cette interruption de la NBA a eu un impact sur tout le monde, semble-t-il.)

Maintenant qu’elle a apporté une certaine légèreté à l’appel, Jasmine soupçonne Ben de revenir potentiellement avec son ex, et elle pense que c’est une idée terrible. Puis, dans son état de manque de sommeil, Jasmine laisse échapper: «Annie, dis à Ben que tu l’aimes déjà! – ce qui serait un désastre, si le Wi-Fi de Ben n’était pas miraculeusement éteint quelques instants avant que Jasmine ne dévoile le grand secret d’Annie. Lorsque Ben se reconnecte enfin, il révèle la dernière chose qu’il a entendue avant que son écran ne se fige, et tout le monde se réjouit (subtilement) quand ils se rendent compte qu’il n’a pas entendu parler des sentiments d’Annie pour lui.

«Hé, les gars, ça va finir, non?» une Annie modérée demande au groupe avant la fin de l’épisode. “Par exemple, nous ferons un mois ou deux de quarantaine, puis nous reviendrons à la normale?”

«Je veux dire, c’est le plan, non? Ben répond. «À quel point cela pourrait-il être pire? (Oh, pour être à nouveau aussi naïf.)

OK, à ton tour. Qu’as-tu pensé de la première de Connecting? Votez dans nos sondages ci-dessous, puis déposez un commentaire avec vos critiques complètes!

