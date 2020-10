Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour la première saison de dimanche 6 de Craindre le mort-vivant. Si vous n’avez pas encore regardé, utilisez votre tête comme si elle était toujours attachée et éloignez-vous de ce récapitulatif.

Vers la fin de la première saison de dimanche de Fear the Walking Dead, Virginia a appris que «Morgan Jones est mort». Mais étant donné que c’était Morgan qui lui avait dit cela, elle était naturellement sceptique. De quoi se passait notre héros assiégé? Et qui était la nouvelle Morgan de la série? Continuez à lire et découvrez.

‘UN CHEF NE RÉVÈLE JAMAIS SES SECRETS’ | Après un prologue au cours duquel un mec fumeur de cigarettes a peint à la bombe «la fin» sur un mur, nous passons à un type nommé Walter faisant la connaissance de l’homme sans doute le plus charmant et énigmatique depuis Strand – un Josiah LaRoux de The Rookie). Il s’est avéré que c’était son chien, Rufus, qui avait pourchassé Walter çà et là, et maintenant que le chien avait livré sa carrière à son maître – et Josiah avait repéré une clé autour du cou de l’étranger – c’était parti avec celui de Walter. tête. (Clairement, cette clé allait être la, euh, la clé de quelque chose.) Alors que Josiah rangeait la caboche de Walter dans un panier de pique-nique, Virginia appela le chasseur de primes et lui donna une nouvelle mission: trouver Morgan Jones.

En parlant de qui, Morgan berçait maintenant des yeux suffisamment rouges pour le faire confondre avec un vampire (ou moi après une maîtrise) et une blessure à la poitrine gangréneuse à cause du coup de feu qu’il a pris dans la finale de la saison 5. Sur le plan positif, il avait un pad de rad assemblé au sommet d’un château d’eau et une superpuissance soudaine: il puait si mal que les marcheurs valsaient juste à côté de lui! Après avoir marqué une arme à feu dans une voiture de police, Morgan a failli être tué par un inconnu nommé Isaac, qui l’a pris pour un vagabond. Le gars était très gentil, mais Morgan n’était pas intéressé à se faire un nouvel ami, pas même celui qui lui proposait de retirer la balle qui était logée dans son épaule. Quiconque avait recousu Morgan avait, pour une raison quelconque, négligé de l’enlever.

‘MON, MY, MY, VOUS SUREZ SUIVRE’ | Plus vite qu’on pourrait dire «C’est un petit monde, après tout», Josiah rattrapa Morgan. Isaac a essayé de mentir en disant qu’il n’avait jamais vu l’homme dans le croquis de Josiah – attendez, comment diable avait-il eu un croquis? Télécopieur post-apocalyptique? – mais ce n’était pas un menteur impressionnant. Néanmoins, il a réussi à amener Josiah à se faufiler sur la route à la recherche d’une Morgan zombifiée. Pendant que le méchant s’éloignait, Isaac déchiffra les coordonnées du sac de Morgan et fit monter son non-copain maintenant inconscient sur les marches de son château d’eau chic. Quand Morgan est venu, Isaac l’a supplié d’utiliser sa superpuissance pour faufiler des fournitures devant les marcheurs devant sa cachette et celle de sa femme enceinte avant qu’elle n’accouche un mois plus tôt. (Tant de choses à déballer!)

Morgan, redevenu son ancien moi désabusé, refusa. Il n’était pas le même Dudley Do-Right qu’Isaac avait vu sur une cassette à un relais routier. Juste au moment où Isaac devenait si désespéré de presser la question sous la menace d’une arme, Josiah a utilisé son camion pour abattre le château d’eau. Bien que Morgan ait par la suite protégé Isaac, il n’a pas pu se résoudre à tuer Josiah et s’est contenté de lui tirer une balle dans le bras. Après que les connaissances se soient enfuies dans le camion de Josiah, puis à pied, Morgan a révélé que la coopérative du château d’eau était pour la personne qui l’avait cousu, quelle qu’elle soit. Tout ce qu’il savait, c’était quand il s’était réveillé après avoir été abattu et laissé pour mort par Ginny, il était en quelque sorte cousu et avait une note à côté de lui qui disait: «Vous ne me connaissez pas, mais j’ai entendu votre message. Tu as besoin de faire la même chose. Il vous reste encore des choses à faire. » (Sherry, c’était toi?) Eh bien, là où Isaac avait caché sa femme Rachel était en sécurité, a-t-il assuré à Morgan. Ce serait aussi sans danger pour son sauveteur.

‘VOUS NE POUVEZ PAS LAISSER CELA SE FINIR COMME CECI’ | En route vers Isaac et Rachel, Morgan a révélé que Grace aurait également pu rester dans le château d’eau. Isaac, à son tour, a accidentellement partagé qu’il était l’un des Rangers de Ginny. Mais il avait préféré l’idée de Morgan & Co. de donner ce que Ginny & Co. demandait un prix élevé. Il voulait faire ce que les Bons Samaritains avaient fait, et Morgan pourrait en faire partie – c’est-à-dire s’il laissait Isaac retirer cette fichue balle! En arrivant au refuge d’Isaac et Rachel, il donna à Morgan son sac de fournitures pour faire passer les marcheurs attirés par un fan grinçant. Isaac prendrait une autre route et, espérons-le, arriverait à temps pour la naissance de son enfant. Malheureusement, Morgan s’est effondré bruyamment à quelques pas de sa mission, alors Isaac s’est retourné et est intervenu. Bien qu’ils soient en infériorité numérique et que Morgan n’ait qu’un seul bon bras, ils ont rendu tous les morts-vivants morts-vivants.

Alors que Rachel gémissait de douleurs de travail, Isaac a lancé à Morgan l’idée de reconstruire l’endroit secret pour tous ses amis. (Quelque part, les yeux de June ont dû s’illuminer.) Quand Josiah est arrivé – il ne semblait jamais avoir plus d’un demi-pas derrière – Morgan s’est rendu pour sauver Isaac et Rachel. Mais juste au moment où le chasseur de primes se balançait pour décapiter sa victime, Isaac l’a attaqué et, à son tour, Morgan a sauvé Isaac. Ce devait être Morgan qui a reconstruit l’endroit, dit Isaac, révélant que lors d’une précédente sortie, il avait été mordu. Sa mission n’avait jamais été de retourner auprès de Rachel lui-même, mais de ramener Morgan à elle. Quand Josiah a attaqué à nouveau – les gars, vous devez vraiment tuer l’assassin à gages qui essaie de vous éloigner! – Morgan l’a poignardé puis décapité, en effet, tuant Good Morgan.

‘LA FIN EST LE COMMENCEMENT’ | Alors que le cri d’un bébé retentissait, Isaac courut à la rencontre de sa fille, et Morgan, bien passé caca, s’évanouit. Quand il se réveilla, Rufus l’embrassait, la balle sortait de son épaule, ses yeux étaient déjà beaucoup mieux et Isaac n’était plus. «Nous l’avons appelée Morgan», dit Rachel à son invité. Plus tard, Morgan a récupéré la clé mystérieuse de Walter dans les viscères de Josiah et a échangé son bâton habituel contre sa hache de badass de tueur potentiel. De là, nous sommes allés voir Ginny et ses Rangers arrêtés par un barrage routier de marcheurs abattus afin de lui faire ouvrir une boîte marquée Morgan Jones. Dedans? La tête de Gwyneth Paltrow. Sans blague. C’était à Josiah.

Effrayée, Ginny a pris le talkie-walkie pour dire à Morgan: «Je pensais que j’avais besoin de toi pour être mort pour que ça marche, mais je ne… j’ai juste besoin qu’ils pensent que tu l’es. Calez les menaces de tuer tout le monde si jamais Morgan montrait à nouveau son visage, etc., etc. C’est alors seulement que Morgan prit la parole. «Morgan Jones est mort», entonna-t-il, «et vous avez affaire à quelqu’un d’autre maintenant. Quelqu’un qui était apparemment bien plus effrayant que notre vieil ami, le pacifiste. À la fin de la première de la saison 6, nous sommes revenus au graffeur, qui a dit à son copain qu’ils auraient dû être là maintenant et lui a rappelé, surtout pour notre bien, je suppose, qu’ils avaient besoin de cette clé . «Nous allons devoir attendre ailleurs», dit son compagnon. Et alors que le fumeur finissait de peindre «La fin est le début», alias le titre de l’épisode, nous avons vu qu’il pulvérisait sur… était-ce un sous-marin?!?

Qu’avez-vous pensé de la première de la saison 6 de Fear the Walking Dead? Quelqu’un d’autre était-il désolé que Josiah ait été envoyé dans un épisode? Notez l’heure dans le sondage ci-dessous, puis cliquez sur les commentaires avec vos critiques.

