Après un été au cours duquel une multitude de Blancs sont descendus dans les rues pour soutenir Black Lives Matter, The Good Lord Bird est arrivé dimanche sur Showtime pour raconter l’histoire de peut-être l’allié blanc le plus notoire de l’histoire américaine: John Brown. L’abolitionniste du XIXe siècle a entrepris d’éradiquer l’esclavage par tous les moyens, y compris en tuant et en organisant un célèbre raid sur Harpers Ferry Armory en Virginie-Occidentale en 1859. Bien qu’échoué, cette attaque a été considérée comme un catalyseur de la guerre civile.

Ethan Hawke incarne Brown dans cette série limitée, réalisée par Albert Hughes et adaptée du roman primé du même nom de James McBride en 2013. (Hawke est également producteur exécutif et écrivain.) Initialement prévu pour ses débuts en août, le réseau a repoussé la première de la comédie dramatique pour fournir plus de contexte autour de la série et évaluer le contenu dans le contexte actuel du pays qui considère le racisme systémique.

Historiquement, Brown a été une figure polarisante, décrite à la fois comme un héros et un terroriste fou. La scène d’ouverture de l’épisode a lieu à la pendaison de Brown pour trahison. Le narrateur, Henry Shackleford (joué par Joshua Caleb Johnson, black-ish), un esclave du Kansas, met en place certaines des opinions divergentes sur Brown. Ensuite, l’histoire revient à l’introduction de Shackleford à Brown en 1858. Shackleford avait environ 11 ans, travaillant aux côtés de son père dans une taverne, lorsque Brown est entré dans sa vie.

Dans l’épisode 1, la caractérisation, le dialogue et l’intrigue générale restent fidèles au livre avec peu de modifications. Hawke’s Brown est un fanatique religieux erratique et têtu. Une grande partie de la comédie est dérivée de ses prières verbeuses à Dieu. Brown a l’habitude de pénétrer avec de bonnes intentions et de laisser derrière lui une traînée de chaos – et de cadavres. Par exemple, bien qu’il sauve Shackleford de l’esclavage, il crée une confrontation avec le propriétaire de la taverne, ce qui entraîne la mort accidentelle du père de Shackleford.

Brown prend également Shackleford pour une fille, lui fait porter une robe et le surnomme Little Onion. L’émission traite le secret de Shackleford comme un bâillon courant, mais il reste à voir si et comment elle commentera les sujets complexes de la masculinité noire et de l’identité de genre qui sont immédiatement évoqués par cette décision de complot.

Alors que Shackleford est épargné de certaines tâches parce qu’il est considéré comme une femme, Brown le responsabilise en tant que membre de son armée hétéroclite d’abolitionnistes, dont certains que nous rencontrons au cours de cet épisode. Parmi eux se trouvent les fils de Brown, dont le gentil Frederick (Duke Davis Roberts, Justified), qui a un handicap cognitif et une fascination pour les rares «bons seigneurs». Bob (Hubert Point-Du Jour, Madame la Secrétaire), un esclave qui n’a pas peur de dire ce qu’il pense ou de négocier son chemin vers la liberté – et hors de tout péril – rejoint également l’équipage.

La comédie de l’épisode est interrompue par des actes de violence. Dans une scène mémorable, Brown punit un partisan de l’esclavage d’une manière particulièrement horrible. Brown, cependant, n’est pas le général le plus adepte; deux de ses fils sont kidnappés par ses ennemis. Brown réussit à gagner une fusillade à la poursuite de ses enfants, mais à la fin de l’épisode, son ambition se traduit par une tragédie personnelle.

Mais il n’est pas découragé par le présage.

«Je n’ai plus que peu de temps à vivre», dit Brown. «Et j’ai l’intention de mourir en me battant pour cette cause. L’Amérique n’aura jamais la paix tant que nous n’aurons pas traité de l’esclavage.

