Avertissement: Cet article contient des spoilers pour le premier épisode de The Haunting of Bly Manor.

Qui est prêt à recommencer à hanter?

The Haunting of Bly Manor, le deuxième opus de l’anthologie qui a commencé avec The Haunting of Hill House, a commencé à être diffusé aujourd’hui sur Netflix. La nouvelle saison de la série d’horreur de Mike Flanagan se déroule dans les années 1980, librement basée sur les écrits surnaturels de Henry James, y compris The Turn of the Screw, et suit l’américain dans la vingtaine, Dani Clayton (joué par Victoria Pedretti de Hill House) alors qu’elle commence son emploi. comme nounou dans un manoir anglais où tout n’est pas comme il semble.

Dans un instant, nous voudrons connaître votre avis sur l’épisode. Mais d’abord, un récapitulatif:

Dans le nord de la Californie en 2007, une femme (Carla Gugino de Hill House) rêve d’une femme émergeant d’un lac, mais elle se réveille avant que nous ayons une idée précise de ce qui se passe. Elle est dans une chambre d’hôtel. La porte est légèrement entrouverte, mais elle ne semble pas inquiète. Elle entre dans la salle de bain et vide le lavabo et la baignoire, tous deux remplis d’eau, puis prend un taxi pour un dîner de répétition de mariage à un.

Elle est en retard; à son arrivée, elle échange un regard significatif avec l’homme qui prononce un discours en l’honneur des mariés. Ensuite, les futurs M. et Mme et quelques invités prennent un verre devant le feu. On parle de la façon dont le lieu, un ancien couvent, pourrait être hanté. Ensuite, la conversation se transforme en histoires de fantômes, ce qui amène la femme (dont nous ne connaissons pas encore le nom mais qui a un accent britannique) à dire: «J’ai une histoire. Eh bien, ce n’est pas vraiment mon histoire. Cela appartient à quelqu’un que je connais. Et ce n’est pas vraiment court. Elle promet que son histoire «est pleine de fantômes de toutes sortes», et parce que tout le monde est à l’aise et a un verre à la main, ils s’installent pour entendre ce qu’elle a à dire.

Ensuite, l’action se déplace à Londres en 1987. Nous rencontrons Clayton alors qu’elle se dirige vers un entretien d’embauche à Londres. Elle rencontre l’avocat Henry Wingrave (Henry Thomas de Hill House), qui cherche quelqu’un pour s’occuper de sa nièce orpheline Flora et de son neveu Miles. Les enfants ont eu des difficultés récemment: en plus de perdre leurs parents, la première fille au pair qu’Henry a embauchée récemment est également décédée. L’interview ne se passe pas bien – bien que Dani soit une ancienne enseignante, sa tendance américaine à s’exprimer se heurte à la réserve d’acier d’Henry – et avant que vous ne le sachiez, c’est fini.

Elle noie ses chagrins dans un pub voisin et est surprise quand Henry se présente un peu plus tard. Ils boivent ensemble, baissant un peu la garde. Quand elle note: «Je comprends la mort. Je sais ce qu’est la perte », semble-t-il changer d’avis. Elle retourne à son auberge et appelle sa mère pour lui dire qu’elle reste en Angleterre plus longtemps que prévu. Sa mère laisse entendre qu’elle fuit quelque chose, mais Dani dit qu’elle ne l’est pas. Pendant qu’elle vérifie, elle enlève les draps qu’elle avait accrochés au-dessus des miroirs de la pièce; un dernier coup d’œil en arrière nous montre un homme avec des lumières vives où ses yeux devraient la regarder depuis le reflet du verre.

Elle est chassée au domaine par Owen (Rahul Kohli d’iZombie), le chef affable de Bly Manor. Dani est prise par la beauté de l’endroit et immédiatement charmée par ses jeunes charges: Flora (Amelie Bea Smith de Peppa Pig) et Miles (le nouveau venu Benjamin Evan Ainsworth). Dani rencontre également la femme de ménage Mme Grose (T’Nia Miller de Sex Education) et le gardien Jamie (la nouvelle venue Amelia Eve), que le narrateur note comme familier à Dani, bien qu’elle ne puisse pas expliquer pourquoi.

Tout est, selon les mots de Flora, «parfaitement splendide»… jusqu’à ce que des moments effrayants commencent à s’insinuer. Miles espionne Dani pendant qu’elle change, et quand elle le surprend, ses manières sont très étranges et pas du tout enfantines. Flora semble parfois regarder et écouter quelque chose juste derrière l’épaule de Dani, mais quand la nounou se retourne, il n’y a personne. Par exemple: Flora est momentanément furieuse lorsqu’elle se rend compte que Miles a donné à Dani un peigne à cheveux appartenant à Rebecca Jessel, la fille au pair décédée susmentionnée, mais la petite fille dit rapidement que tout va bien.

Au coucher, on voit que la maison de poupée de Flora est une réplique de Bly Manor, avec des poupées représentant les habitants (et quelques poupées supplémentaires qu’elle n’explique pas). Lorsque Dani remarque une poupée sans visage aux cheveux noirs sous la commode de Flora, elle va la bouger mais la petite fille soudainement sévère lui demande de la remettre là où elle l’a trouvée. Puis Flora ordonne fermement à son nouveau gardien de ne pas quitter sa chambre la nuit en aucune circonstance, mais ne dira pas pourquoi. Plus tard dans la soirée, un Dani agité descend à la cuisine pour une collation; à son insu, quelque chose la regarde de l’ombre.

Des trucs plus étranges se produisent. Flora sait d’une manière ou d’une autre que Dani est allée se promener tard dans la nuit et elle n’en est pas contente. Dani voit un homme debout sur un parapet relié à une zone interdite dans la maison; plus tard, personne ne sait de quoi elle parle. Mme Grose explique à Dani certains des détails entourant son prédécesseur: Mlle Jessel est tombée amoureuse d’un homme qui a sauté la ville avec un tas d’argent d’Henry, et elle s’est finalement noyée dans le lac devant la maison. Flora a retrouvé son corps.

Finalement, une nuit à l’heure du coucher, Miles et Flora agissent tous deux de manière très folle en demandant à Dani de récupérer un fan dans le dressing de Flora. Ils enferment la nounou à l’intérieur, où elle a une énorme panique qui ne fait que s’intensifier lorsqu’elle voit l’homme aux yeux brillants dans le miroir au fond du placard.

Quand ils l’ont finalement laissée sortir, elle est secouée et en colère, et elle dit aux enfants qu’ils en parleront le matin. Dans le couloir, elle remarque une traînée d’empreintes de pas boueuses qui montent et descendent les escaliers, puis sortent par les portes d’entrée de la maison, qui sont grandes ouvertes. Dani les suit à l’extérieur, mais personne n’est là. Et quand elle se retourne pour regarder la maison, Miles et Flora la regardent depuis leurs fenêtres.

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de l’épisode? Notez la première via le sondage ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires avec vos pensées!

