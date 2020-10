HISTOIRES CONNEXES

Après plus de six mois d’absence d’antenne, Supernatural est enfin revenu avec un nouvel épisode jeudi, et tout comme la nouvelle chemise de nuit de Dean, on avait l’impression d’être enveloppé dans des câlins.

Les tuyaux du bunker s’effondrant, Dean et Sam se dirigent vers la salle de contrôle de la grille pour enquêter et trouver les boutons Veille et Réinitialiser. Chaque fois que son ordinateur a trop de publicités pop-up, il clique sur Réinitialiser, explique Dean, alors il fait la même chose ici. Le bunker se remet en marche, mais avec une conséquence inattendue: le bouton libère une femme douce et plus âgée, que Dean trouve en train de plier ses sous-vêtements Scooby-Doo. Mme Butters explique qu’elle est une nymphe des bois qui a vécu dans le bunker et a aidé les hommes de lettres en cuisinant, en nettoyant, etc. Quand les hommes ne sont pas revenus – Dean l’informe qu’Abaddon les a tous tués – Mme Butters s’est placée et le bunker en mode veille pour le garder en sécurité. Maintenant qu’elle est sortie, elle montre à Dean et Sam le punch supplémentaire que sa magie donne à l’endroit. Pour commencer, ils ont un système de radar monstre dans le tableau! Et le télescope est un géoscope inter-dimensionnel! (Dean mentionne qu’il n’a rien vu quand il a regardé dedans, ce qui n’est pas bon, note Mme Butters.)

Avec leur nouveau système radar leur offrant une pause bien méritée et Mme Butters leur préparant des sandwichs sans croûte pour leurs chasses, la vie est belle. Mme Butters décore même et prépare des pâtisseries pour compenser toutes les vacances et tous les anniversaires Dean, Sam et Jack ne prennent normalement pas le temps de célébrer.

«Nous la gardons tellement», déclare un Dean étourdi. Comme une nounou adorée, Mme Butters s’inquiète également du cholestérol de Dean – il est temps que quelqu’un le fasse! – et donne à Sam un discours d’encouragement avant son rendez-vous avec Eileen.

Mais quand Mme Butters rencontre Jack, elle a une réaction moins amicale. “Qu’es-tu?” demande-t-elle avec accusation.

Après avoir été renseignée sur la filiation de Jack, Mme Butters fait semblant de l’accepter et lui donne des smoothies. Jack commence à comprendre la vraie nature de Mme Butters quand il trouve une vieille vidéo de Men of Letters la montrant en train de déchirer la tête d’un nazi. Lorsque Jack la confronte, elle révèle que la vidéo était un test pour voir s’il était dangereux et assoiffé de sang. Et ces smoothies? Ils l’ont zappé de ses pouvoirs. Elle essaie de protéger Dean et Sam, qui ne savent pas à quel point Jack est devenu puissant, explique Mme Butters après avoir piégé Jack. Elle fait ce qu’il faut pour protéger sa famille et le bunker, tout en débarrassant le monde de tous les monstres. Puis elle ordonne à Dean de tuer Jack.

«Nous avons eu une bonne chose en cours, et bien sûr vous deviez y aller Infirmière Ratched,» soupire Dean. Il est peut-être toujours en colère contre Jack, mais il n’est pas sur le point de laisser la méchante Mary Poppins le faire sortir. Une Mme Butters déçue enferme Dean avec Jack et tourne son attention vers Sam, qui fait semblant de suivre son plan. Mais cela ne dure que si longtemps avant que Mme Butters ne soit comprise, ne l’attache et ne commence à lui arracher les ongles. (EWW! Et AIEU!)

Pendant ce temps, Dean et Jack sortent et appuient sur le bouton Réinitialiser, qui ne se débarrasse que temporairement de Mme Butters. Dean et Sam la supplient que si elle fait du mal à Jack, elle leur fait du mal aussi et qu’il peut sauver le monde. Mais Cuthbert des Hommes de Lettres l’a manipulée et lui a dit qu’elle ne pouvait pas retourner dans la forêt à cause de monstres comme Jack. Tout ce qu’elle voulait vraiment, c’était rentrer chez elle, déclare-t-elle en s’effondrant.

Une fois la poussière retombée, Mme Butters répare les ongles de Sam et informe les garçons que puisqu’elle part pour la maison, le bunker retournera en mode veille sans sa magie. «Dean, mange tes légumes. Et Sam, coupe tes cheveux. Et Jack, va sauver le monde », dit-elle avant de se séparer.

Plus tard, Jack – maintenant avec son âme intacte et ressentant le poids de ce qu’il a fait – se demande s’il peut vraiment vaincre Dieu. Sam répond qu’il est le seul à pouvoir le faire. Puis Dean entre avec un gâteau d’anniversaire déséquilibré qu’il a fait pour Jack, qui fait un vœu et souffle la bougie. (Dean n’a pas eu de fête d’anniversaire, car “à votre âge, je ne pense pas que vous voudriez fêter votre anniversaire”, a plaisanté Mme Butters plus tôt. Oh snap!)

Fans de surnaturel, qu’avez-vous pensé du retour de la série? Notez-le ci-dessous, puis cliquez sur les commentaires!

