Le Dr Sexy a un nouveau métier?!

Après un retour sans Cas, Supernatural de ce jeudi trouve l’ange et Jack en tête d’affiche de leur propre enquête pour meurtre. Leur victime: un membre d’un groupe confessionnel dirigé par un pasteur, qui est joué par Steve Bacic, le même acteur qui a donné vie au Dr Sexy dans l’épisode «Changing Channels». Bien sûr, ce n’est pas la première fois que la série «réutilise» un acteur comme un personnage différent. En fait, Nicole Muñoz, l’actrice jouant la fille du pasteur Sylvia, est également apparue dans un épisode de la saison 2. Mais je dois admettre, pendant un bref instant, que je pensais que nous allions faire un retour furtif auprès du Dr Sexy, MD. Mais hélas, le pasteur n’est qu’un pasteur.

Le shérif – qui est très dubitatif de l’agent du FBI Jack puisqu’il a l’air plus vert que Baby Yoda, note-t-elle – informe Castiel et Jack que le défunt avait un «menteur» gravé dans son corps et que tous ses doigts étaient enfoncés dans sa gorge. Une autre victime est plus tard ligotée et se fait enfoncer des clous dans ses doigts pour être un voleur. (Entre cette semaine et l’arrachement des ongles de Sam la semaine dernière, je me tortille. Beaucoup.)

Cas convoque le démon carrefour Zack pour obtenir des réponses sur ce qui a tué le jeune homme. «Les anges résolvent-ils des crimes contre les gens maintenant?» Se demande Zack. «Comme Highway to Heaven mais avec un meurtre ou quelque chose comme ça? Parce que je regarderais cette émission! Malheureusement, Zack n’est d’aucune aide en ce qui concerne l’enquête et dit à Cas que les accords croisés ne sont plus conclus parce que Rowena a une philosophie «les gens finiront là où ils appartiennent». En conséquence, Zack s’ennuie tellement. #DemonProblems

Jack entreprend de rejoindre le groupe religieux («Bonjour, où puis-je trouver le Kool-Aid?») Et se lie avec la fille du pasteur sur les problèmes de leur père. «Mettez votre confiance en Dieu, pas aux gens», conseille Sylvia à Jack. Mais cette douce fille est un tueur! Elle poignarde son amie en déclarant: «Je crois. Tu ne l’as jamais fait », attaque alors son propre père pour ne pas avoir aidé sa mère mourante et se moquer d’elle quand elle a mis sa foi en Dieu. Les gens du groupe l’adorent, pas Dieu, s’exclame Sylvia. Heureusement, Cas parvient à endormir Sylvie et guérit deux des victimes. “Qu’es-tu?” dit le pasteur après avoir été témoin du miracle. Cas admet qu’il est un ange alors que Sylvia est arrêtée (par Zack le démon!). Malgré ce qui s’est passé, le pasteur jure de trouver de l’aide pour sa fille.

Sur le chemin du retour au bunker, Jack avoue qu’il a menti sur quelque chose: le sort de Billie le transforme en bombe, et quand il sortira Chuck et Amara, il mourra aussi. Cas refuse de le voir mourir à nouveau, mais Jack lui rappelle que ce n’est pas son choix et lui demande de ne rien dire à Sam et Dean. «C’est la seule façon pour eux de lui pardonner», ajoute Jack. Mais à la fin de l’épisode, Cas dit à Dean qu’il part à la recherche d’un autre moyen d’arrêter Chuck, et s’il ne revient pas, il y a quelque chose que Dean et Sam doivent savoir.

En parlant de Dean et Sam, ils commencent l’épisode lors d’un road trip à Atlantic City pour retrouver Amara. Sam hésite à la préparer pour sa propre mort, mais il n’y a pas vraiment de meilleures options. Cependant, avant que Dean et Sam puissent même atteindre Atlantic City, Amara se présente à la station-service où ils font le plein. Au cours d’un déjeuner pierogi dans un restaurant voisin, Dean explique qu’ils ont besoin de son aide pour piéger Chuck, mais Amara refuse de trahir son frère, qui a presque fini de détruire les autres univers. Amara ne pense pas que Dean et Sam comprennent vraiment ce qu’elle et Chuck sont vraiment. Ils ont vu le jour ensemble en tant que création et destruction, lumière et obscurité. Lorsque cet équilibre a été perturbé et qu’ils se sont séparés, «tout cela» a été créé, explique-t-elle. Et même si Chuck l’a plus tard jetée dans la cage, elle pense que cela l’a blessé profondément, et lui faire ça serait une agonie.

Dean et Sam quittent le restaurant, ayant échoué, mais ensuite Dean retourne à l’intérieur pour poser une question très importante à Amara: Pourquoi a-t-elle ramené sa mère? Qu’est-ce qu’elle essayait de lui montrer? Amara dit qu’elle voulait qu’il voie Mary comme une personne réelle et compliquée, pas la version idéalisée qu’il avait construite dans sa tête, et qu’il abandonne le mythe d’une vie meilleure où sa mère vivait. Elle pensait également que le retour de Mary libérerait Dean de sa colère, mais elle a clairement échoué.

«Tu as raison,» déclare Dean. Il est furieux qu’ils soient tous piégés dans l’histoire de Chuck, Amara incluse, et elle ne fait rien pour l’arrêter. «Vous pensez qu’il donne un cul de rat à votre sujet? Eh bien, maintenant qui vit dans un monde de rêve? Amara demande si elle peut lui faire confiance. «Je ne te ferais jamais de mal», ment-il. Elle promet de réfléchir à son offre.

