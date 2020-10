Avertissement: Le récapitulatif suivant, de par sa nature même, contient des spoilers sur la finale de la saison 1 de la comédie Apple TV + Ted Lasso.

À main levée: Qui d’autre a eu le plus grand sourire sur le visage lorsque le préposé du club de l’AFC Richmond, Nate, a été promu entraîneur adjoint dans la scène d’ouverture de Ted Lasso de vendredi? C’était l’un des rares moments de bien-être dans une finale de la saison qui a emmené les téléspectateurs dans un voyage assez émouvant.

L’épisode 10 a vu Richmond affronter l’ancien coéquipier Jamie Tartt et le club rival de Manchester City dans un match climatique. Au risque de relégation, Ted était déterminé à mener son équipe à la victoire, scénario aussi improbable que cela puisse paraître. Tout d’abord, il a demandé à Nate d’énerver les joueurs avec des images de la presse de Jamie qui parlait de trash Richmond. Il a ensuite proposé une stratégie de trick-play pour générer le chaos et la confusion sur le terrain.

Avant le grand match, Richmond devrait également installer un nouveau capitaine d’équipe. La décision appartenait à Ted, mais il l’a laissée entre les mains du capitaine vétéran Roy, qui a finalement choisi Isaac, tout aussi capricieux, pour être son successeur.

Roy était à terre mais pas sorti, comme nous le découvririons bientôt, lorsque Ted l’a rappelé du banc à la mi-temps. C’est peu de temps après que Richmond a obtenu un penalty et Manchester a pris les devants. À ce stade, le paresseux Roy a rassemblé toute l’énergie qu’il avait pour bloquer Jamie et empêcher un but supplémentaire. Ce faisant, le fan-favori a subi ce qui semblait être une blessure mettant fin à sa carrière; Il quitta le terrain en boitant alors que tout le monde dans les gradins l’encourageait. De retour dans le vestiaire, il a retrouvé sa petite amie Keeley, qui a refusé de le laisser seul pendant cette période difficile.

De retour sur le terrain, tout espoir a été perdu jusqu’à ce que 26 000 mobiles soient alertés de la victoire improbable de Crystal Palace contre Norwich. Avec Norwich éliminé, tout ce dont Richmond avait besoin était une égalité pour éviter la relégation. Et ainsi une combinaison de jeux de tours a été mise à profit, y compris le «Lasso Special», qui a distrait la défense de Manchester assez longtemps pour que Sam passe le ballon à Rojas et gagne Richmond un but égalitaire. Malheureusement, le temps n’était pas encore écoulé, et Jamie a eu suffisamment de temps pour s’échapper avec le ballon et le passer à un coéquipier, qui a marqué Manchester un but gagnant. AFC Richmond a perdu 2-1, et ils feraient maintenant face à une relégation.

Par la suite, Ted a réussi à rassembler quelques mots d’encouragement à partager avec son club. Il les a encouragés à s’appuyer les uns sur les autres et à mettre cette perte derrière eux – à être comme un poisson rouge et à ne pas laisser ce souvenir douloureux persister. Il a même tenté de remonter le moral de Jamie après avoir vu son ancien joueur vedette être réprimandé par son père trop critique. Il a envoyé l’entraîneur Beard donner un mot à Jamie, le félicitant d’avoir enfin été un joueur d’équipe et d’avoir réussi cette passe gagnante. Un des petits soldats de Ted, qui lui avait été offert à l’origine par son fils Henry, était également inclus pour le garder en sécurité lorsqu’il est loin de chez lui.

Dans la scène finale, Ted a rendu visite à Rebecca pour lui remettre sa lettre de démission. Il ne s’attendait pas à ce que le propriétaire de l’équipe n’ait aucune intention de l’accepter. Elle fit asseoir Ted et lui assura qu’il n’irait nulle part. Au lieu de cela, il passerait l’année suivante à travailler pour inverser la rétrogradation de l’AFC Richmond et, à son tour, livrer l’histoire de retour la plus improbable de l’histoire de la Premier League. Cela a appelé à un toast de fête, à quel point Ted a pris une gorgée d’eau, qu’il a de nouveau été surpris de trouver gazeuse – c’est-à-dire la prise de broche de fin de saison qui a trempé notre patronne préférée.

Qu’avez-vous pensé de la finale de Ted Lasso (et de la saison 1 en général)? Pesez via les sondages suivants, puis appuyez sur les commentaires avec vos espoirs pour la saison 2 précédemment commandée.

