Après un long retard et d’innombrables rumeurs, La Bachelorette est enfin de retour et prête à donner des roses. Mais cette saison est-elle déjà terminée avant même qu’elle ne commence?

La première de lundi trouve la nouvelle Bachelorette Clare – vous vous souvenez d’elle? Juan Pablo a jeté son waaaaay en 2014, et elle a également radié deux saisons de Bachelor in Paradise – déterminée à trouver M. Right, puisqu’elle a maintenant (halètement!) 39 ans, ce qui en fait la plus ancienne Bachelorette de l’histoire. (Ouais, préparez-vous à entendre cela environ mille fois cette saison.) Chris Harrison promet que nous apprendrons «la vérité sur toutes les rumeurs» (!) Dans une saison «sans COVID et, espérons-le, pleine d’amour» (?), menant à la bouffée biographique typique de Clare. (Hé, elle a de jolis chiens!)

Clare se dirige vers la station balnéaire entièrement désinfectée de La Quinta, sous le soleil de Palm Springs – ce n’est pas le manoir Bachelor, mais ça ira – alors que nous rencontrons certains des mecs en compétition pour ses affections … et les regardons obtenir des écouvillons nasaux enfoncés à mi-chemin dans leur crâne . (2020, mec. 2020.) Après avoir obtenu le feu vert, les limousines commencent à arriver, et Clare fait face au défilé habituel de cinglés, y compris le «boy band manager» Kenny, qui porte un t-shirt avec une photo de ses chiens dessus (drapeau rouge!), et Jay, qui arrive en camisole de force… pour une raison quelconque. Mais elle rencontre également quelques véritables prétendants – en particulier l’ex-pro de football imposant Dale, qui fait briller les yeux de Clare comme un feu d’artifice et la balaie littéralement de ses pieds. Il y a une étincelle tout de suite, et quand il s’éloigne, Clare secouée ne mâche pas ses mots: «J’ai vraiment l’impression de rencontrer mon mari.

Plus de gars se présentent, mais Clare est juste dans un brouillard d’amour, toujours gaga de Dale. Elle discute consciencieusement avec quelques autres gars lors du cocktail et apprécie un jeu de carnaval avec Ben à l’extérieur. Mais elle s’assoit également avec Dale, et la chimie est clairement là alors qu’ils parlent de l’importance de leur famille pour eux. Elle a de sérieux papillons, dit-elle, et jaillit vers la caméra: “Je l’aime bien.” Ce n’est donc pas une surprise quand elle donne à Dale la première impression convoitée de rose, lui disant qu’après avoir parlé à tous ces hommes différents toute la nuit, «tu es celui avec qui je veux continuer à parler.

Il y a aussi un drame fabriqué avec Tyler C. accusant Yossef «d’être imprudent sur Instagram» (??), mais vraiment, qui s’en soucie? Ce ne sont pas Dale. La cérémonie des roses arrive, et elle se débarrasse de… Tyler C. et un groupe d’autres gars qui ne sont pas Dale. (Hé, elle n’a pas non plus pris la peine d’apprendre leurs noms.) Et dans l’aperçu du reste de la saison, elle échange des crachats avec quelques gars différents, mais les gars commencent à s’irriter de la fixation évidente de Clare sur Dale, l’appelant ” faux »et même menaçant un débrayage de masse (!!). Nous voyons une Clare en pleurs alors que Chris Harrison lui dit: “Vous venez de faire sauter The Bachelorette.” De plus, nous voyons une nouvelle limousine s’arrêter et un personnage mystérieux sortir … (Les rumeurs en ligne sont-elles vraies? Clare abandonne-t-elle la série avec Dale, forçant la série à apporter une Bachelorette de secours à Tayshia? n’est-ce pas?)

Très bien, Bachelor Nation, c’est à vous: donnez une note à la première de ce soir dans notre sondage, puis cliquez sur les commentaires pour partager vos pensées.

