Attention: ce qui suit contient des spoilers pour mardi Les Haves et les Have Nots. Si vous préférez regarder d’abord, lisez plus tard, faites comme Hanna quand elle voit quelque chose de pécheur et allez dans l’autre sens.

Reprenant là où les Haves et les Have Nots de la semaine dernière s’étaient arrêtés, l’épisode de mardi a commencé avec Benny jouant 20 questions avec Derrick. Remarquez que toutes ces 20 questions étaient: «Avez-vous violé ma mère?» Quand enfin Derrick a admis que oui, Benny l’a jeté au sol. Et c’était un peu… eh bien, ça. C’était un battement, techniquement – Derrick a pris un coup, et il est tombé. Mais quand il a refusé de se lever et de se battre, le fils de Hanna a dit à l’ancien toxicomane qu’il ne travaillait plus chez les Cryers et l’a laissé partir sans même avoir son visage réarrangé. Hmm… quelque chose me dit que ce ne sera pas leur dernière confrontation.

“ L’HOMME AIME LE DANGER ET LE BORD ” | À partir de là, «A Sixth Sense» s’est arrêté sur le déjeuner ultra-maladroit et ultra-drôle de Madison avec Jeffrey et Colby – au cours duquel l’infirmière semblait être le plat principal. Colby était ravi de révéler des bribes sur le passé de Madison («Avez-vous parlé à Jeffrey de votre go-go dancing?»), Mais lorsqu’il est resté seul avec Jeffrey, lui a assuré qu’il «vous aime vraiment. Pourtant, Jeffrey devrait interroger Madison sur – une pause dramatique – «quelques choses». Avant de décoller, Colby a décidé qu’ils devraient donner une leçon à la mère homophobe de Jeffrey en se baignant maigre dans sa piscine. Colby connaissait même des gars qui voulaient venir et l’aider à «lui présenter certains des vrais gays». Parlé comme quelqu’un qui n’a jamais rencontré Veronica «Scary-Ass» Harrington! En parlant de qui, elle a surpris Samuel et Laura en train de batifoler devant sa porte d’entrée mais l’a joué. «J’adore l’amour», mentit-elle.

De retour chez les Cryers, Benny frappa à la porte, ce à quoi Hanna répondit si vite qu’elle devait se tenir juste de l’autre côté. Après avoir révélé que non, il n’avait pas réellement tué Derrick, Benny a exprimé son étonnement que sa mère lâchait simplement ce qui s’était passé. Y avait-il plus que ça? “Tu parles à ce mec?” Non, a insisté Hanna. Mais là encore, «l’homme a dit qu’il avait changé, Benjamin. Si Dieu dit que quelqu’un peut changer, qui suis-je pour ne pas le croire? Hein, une personne sensée qui finira par apprendre que Derrick envisage de voler Veronica aveugle? Plus tard, Al le comptable s’est présenté pour enseigner à Hanna dans un après-midi tout ce qu’elle avait besoin de savoir pour gérer les millions de Katheryn. Pendant ce temps, chez Charles, Landon s’est efforcé de faire réserver Candace sur un tas de talk-shows dans l’espoir de faciliter une réunion avec le président élu. Quand Oliver se moqua de l’idée un peu trop fort, Charles révéla qu’il avait entendu et menacé de mettre la belette. (Aucune idée de la façon dont Landon ou Charles pense que cela va se passer!)

“ TOUT LE MONDE CONNAÎT LE DIABLE ” | Peu de temps après, un agent des services secrets a fourni à Landon des photos d’Oliver rencontrant sur une piste privée avec son marchand de coke, le mercenaire kiwi qui suit Veronica pour Jim. Pourquoi, se demanda Landon, Oliver mettait-il son fournisseur de drogue dans l’avion de son père? En tout cas, avec cette information, Landon avait l’intention de tendre un piège à son partenaire d’entraînement. (Qui il aurait vraiment pu se faire virer seulement une scène auparavant, s’il l’avait voulu.) Au Iron Bone, Vinny et Sandy ont fait un autre tour sur le fait que le premier était doux. Lorsque ce dernier a défié son oncle, notant que Wyatt l’avait poignardé, alors que Wyatt avait encore un pouls, le nouveau don a frappé son neveu de son siège et l’a jeté hors du bar. «La seule blague dans cette famille,» dit-il à Sandy, «c’est toi.» Alors que l’heure touchait à sa fin, Colby leva un verre pour «rendre une méchante chienne plus méchante» alors que lui et Jeffrey partaient avec des amis Trevor et Terry pour faire sensation chez Veronica. (Hum, mon pote, cette méchante salope est assez méchante, merci beaucoup!)

Bien que la reine des abeilles soit très préoccupée par la sécurité, les gars sont entrés dans sa cour arrière et, à l’exception d’un Jeffrey nerveux, se sont déshabillés. D’ordinaire, elle les aurait entendus, mais elle était occupée à revenir en arrière dans une série d’épopées – et je veux dire épique! – des flashbacks de sa relation tumultueuse avec David. Dehors, Colby a regardé Samuel, qui va apparemment nettoyer cette piscine 24h / 24 et 7j / 7 pendant toute la saison. Jour, nuit, peu importe – il est là. Quand le beau gosse a refusé de se joindre à la pool party des garçons, Colby lui a demandé de «dire à cette vieille salope que nous sommes dans sa piscine». Une fois qu’il l’a fait – se laissant entrer (Veronica ne verrouille-t-elle aucune porte, jamais?) – Veronica a couru pour être accueillie par une piscine pleine de chaudasses. «Hé, salope, c’est ta fête de bienvenue dans le monde réel», dit Colby. «Il y a des homosexuels dans le monde – habituez-vous-y.» Au lieu de cela, elle est allée chercher une arme à feu. Oh, Colby. Veronica est tout simplement trop folle pour être négligée.

Qu’avez-vous pensé de «A Sixth Sense»? Pensez-vous que Derrick survivra à la saison? Hanna ne peut toujours pas avoir de sentiments pour lui, n’est-ce pas? Je ne peux pas être la seule à espérer qu’elle se retrouvera avec David… ou est-ce que je peux? Frappez les commentaires.