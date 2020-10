HISTOIRES CONNEXES

Disney + s’est envolé dans l’espace – ou du moins préparé à le faire – avec la première de vendredi de la série Mercury Seven The Right Stuff. Mais êtes-vous pour le vol?

Avant que vous ne parliez de vos pensées, un bref récapitulatif de la première moitié de la première en deux épisodes et de ses principaux acteurs: le drame commence par une scène pleine de tension le 5 mai 1961, alias le jour où le premier homme américain serait lancé dans l’espace. L’astronaute Alan Shepard (joué par Jake McDorman de Limitless) accuse son coéquipier de Mercury Seven John Glenn (Patrick J. Adams de Suits) d’être derrière son dos.

Coupure en 1959, alors que le programme de la NASA ne fait que commencer et que ses dirigeants, Chris Kraft (Eric Ladin de Bosch) et Bob Gilruth (Patrick Fischler de Once Upon a Time), recherchent les meilleurs pilotes d’essai du pays pour être ses astronautes. La Russie est bien en avance sur les Américains dans ses efforts spatiaux, c’est pourquoi Kraft et Gilruth doivent agir rapidement et intelligemment. Malheureusement, l’une des caractéristiques d’être un pilote d’essai est une tendance à mourir prématurément, ce qui élimine pas mal de candidats sur leur liste. Mais il y a encore des espoirs prometteurs, principalement Glenn, un pilote pour les Marines qui est à la recherche d’une nouvelle aventure et de se faire un nom après avoir atteint un âge où il n’y a plus grand-chose à l’horizon pour lui en tant que Marine. Mari dévoué à sa femme Annie (Nora Zehetner de Grey’s Anatomy) et non-buveur, Glenn est un type net qui secoue la tête alors que ses collègues pilotes boivent et dorment.

Bien que marié à Louise (Shannon Lucio du CO), Shepard est le plus grand flirt du groupe, ainsi qu’un briseur de règles arrogant qui sait à quel point il est bon pilote de la Marine. En fait, il ne pense pas qu’il sera sélectionné comme l’un des Mercury Seven. Il pense qu’il va être le premier homme dans l’espace, dit-il avec confiance à Glenn. C’est après qu’il a failli manquer sa chance et se soit présenté en retard pour la première réunion de recrutement, après quoi les hommes sont soumis à une série de tests pour réduire la taille de la piscine.

Ensuite, il y a Gordon «Gordo» Cooper (Il était une fois Colin O’Donoghue), un pilote de l’armée de l’air des États-Unis qui veut vraiment faire partie du programme Mercury, mais il y a un problème: lui et sa femme Trudy (Eloise de Chicago Fire Mumford) sont séparés et la NASA recherche des hommes avec des familles stables. Alors Gordo convainc Trudy et sa fille de rentrer à la maison et de revêtir la façade d’un mariage heureux.

Le reste du Mercury Seven est rempli par Scott Carpenter (James Lafferty de One Tree Hill), Wally Schirra (Aaron Staton de Mad Men), Gus Grissom (Michael Trotter de Underground) et Deke Slayton (Escape at Dannemora’s Micah Stock).

