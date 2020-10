Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour ce qui devait être la finale de la saison 10 de The Les morts ambulants (mais c’est maintenant juste un régal de nous aider jusqu’à ce que nous obtenions nos six épisodes bonus). Si vous voulez être surpris en regardant, vous ne voulez pas être ici.

Dans les bandes dessinées The Walking Dead de Robert Kirkman, «A Certain Doom» a été à la hauteur de son titre en tuant Andrea, dont le rôle en tant qu’autre significatif de Rick a fini par être repris par Michonne dans la série. Nous étions donc prêts à nous attendre à une perte majeure lors du dernier combat de Beta. Eh bien, à part Beta lui-même, évidemment. Mais qui, si quelqu’un, serait-ce, quoi avec Andrea déjà partie depuis longtemps et Michonne ayant pris la route à la recherche de Rick? Continuez à lire et découvrez.

“VOTRE VOYAGE DOIT ÊTRE TERMINÉ… POUR NOUS TOUS” | Au début de l’épisode, le chaos régnait dans la cachette de nos héros. Juste à l’extérieur – et pas pour longtemps – il y avait plus de marcheurs que les gentils n’en avaient jamais vu. Quand (je crois) Grace a exprimé à Gabriel ses inquiétudes quant à leurs chances, il l’a rassurée sur le fait qu’elles iraient bien, grâce aux personnages qui étaient en déplacement et pourraient revenir avec des renforts. Coupure sur: Daryl, Carol, Judith et Kelly se précipitant et cherchant refuge contre la horde, Virgil se présentant à Oceanside, Eugene, Yumiko, Ezekiel et Princess à vélo pour se rendre à leur rendez-vous avec Stephanie, Aaron et Alden qui se heurtent à un ninja un peu fou, et Maggie lisant une lettre qui la renseignait sur la situation des Whisperers. De retour sur la route, Eugène a écrasé son vélo et, en raison de la spécificité de son temps de rencontre avec Stéphanie, a immédiatement abandonné l’espoir d’y parvenir. «Nous ne reviendrons pas en arrière», a insisté Ezekiel. «Dans mon propre moment de doute, tu n’as pas hésité, et je ne suis pas sur le point de te laisser le faire maintenant. Ils le devaient à eux-mêmes, ainsi qu’à tous ceux qu’ils avaient laissés pour entreprendre leur mission, pour la mener à bien – même si le roi devait porter Eugène tout le long du chemin. Laissez «les problèmes de demain», suggéra Yumiko, «pour demain».

De retour à la cachette, Daryl informa Carol sur les allées et venues de Michonne et se demanda tristement s’il ne la reverrait plus jamais, comme tout le monde. «Je suis toujours là», nota Carol. Ouais, mais tu as fait sauter Connie, Carol; trop tôt pour s’embrasser et se maquiller. Peu de temps après, Gabriel exposa le plan du groupe: ils conduiraient la horde au-dessus d’une falaise à l’aide d’un système de sonorisation monté par Luke et fixé à un wagon. Cela semble facile, non? Et ça aurait pu l’être, si le chariot n’avait pas été de l’autre côté de la horde! (Qui savait qu’un bon parking post-apocalyptique était si difficile à trouver?) Daryl a averti qu’ils n’allaient pas tous réussir. Néanmoins, s’il allait là-bas, Kelly aussi. Lydia était aussi un jeu, mais si elle aidait, Rachel et Beatrice d’Oceanside ne le feraient pas. Priorités, mesdames! Dans la salle des armes – chaque cachette en a une – Carol a été interrompue en glissant un poignard dans sa manche par Lydia, qui lui a assuré qu’elle n’était pas énervée par tout le complot pour éliminer Alpha. «Elle n’a jamais vraiment été ma mère, pas de la manière qui compte», a déclaré Lydia. “Donc merci.” Lorsque Carol a doucement repoussé la fille, Lydia a insisté sur le fait qu’elle ne cherchait pas une mère de remplacement. «Ce n’est pas ce que cela doit être. Cela peut être autre chose. Donc, peux tu.”

“ET SI NOUS SOMMES LES SEULS?” | Avant le départ des volontaires, Daryl remarqua que Negan était parfaitement propre plutôt que baigné dans les tripes de marcheur. Il n’allait pas, dit-il. «Je suis au sommet de la liste des victimes de tous les peaux, en particulier Fee Fi Fo A – hole.» Donc, s’ils essayaient de ne pas attirer l’attention, il n’était pas le bon gars à emmener. Daryl a appelé les taureaux – t; si l’ancien chef des Sauveurs voulait se renommer en non-méchant, il devait mettre son cou en jeu comme le reste d’entre eux. En fin de compte, parmi ceux qui sont entrés dans la mêlée se trouvaient Jerry, Magna, Jules, Luke, Carol, Kelly et Daryl, qui ont partagé un regard en arrière particulièrement poignant sur Judith. Note latérale: je sais que les tripes sont super dégoûtantes, mais si je sortais dans une horde, je suis à peu près sûr que j’aurais aussi ensanglanté mon visage, juste au cas où cela me trahirait; ces chats ne l’ont pas fait. Aussi, comment savaient-ils qu’après avoir laissé la horde entrer dans cette antichambre, ils ne seraient pas coincés là-bas? Ce petit espace s’est rempli comme le pire cauchemar d’un claustrophobe, et ce n’était pas comme s’ils pouvaient simplement dire aux zombies: «Pardonnez-moi, passez.

Alors que le groupe se frayait un chemin à travers la horde, sautant la partie «Pardon me», Luke et Jules se tenaient gentiment la main, et Magna semblait être entourée par un groupe de proches bavards. Eh bien, les grogneurs proches. Quand Jerry l’a doucement et tranquillement sortie de sa situation difficile, Nadia Hilker a fait un joli jeu de théâtre subtil, laissant la terreur et le soulagement du moment se répandre sur son visage. Quelques secondes plus tard, un Whisperer brandissant un couteau était sur le point d’éliminer (je veux dire) Daryl lorsqu’il a été abattu de loin par une flèche et déchiré en lambeaux par des marcheurs. Il s’est avéré que le rôle de Lydia était de s’accrocher à la tour de guet et de désigner les Whisperers contre qui Dianne devrait viser. Conscient de cela, Beta a donné l’ordre de resserrer le troupeau et de se déplacer comme une grande masse puante, ce qui a laissé nos protagonistes essayer de marcher à contre-courant. Seulement un instant plus tard, le piège de Daryl est parti à l’intérieur, faisant un désordre hideux d’un Whisperer et ouvrant la voie à d’autres pour monter aux escaliers.

‘DANSEZ VOTRE CHEMIN À TRAVERS LES MORTS’ | Alors que Gabriel & Co. prévoyait d’évacuer, Negan a encouragé Lydia à foutre le camp de Dodge, arguant que quoi qu’ils fassent, le groupe ne ferait jamais confiance à aucun d’eux. Il pourrait aussi partir, fit-elle remarquer. Et bien qu’il ait insisté sur le fait qu’il n’était pas un héros, il était sur le point de faire quelque chose de dingue et d’héroïque. Il a donné le masque de sa mère à Lydia, puis s’est abaissé dans une cage d’ascenseur pour… eh bien, nous ne savions pas à ce moment-là, nous pouvions seulement dire que ça allait être héroïque. Dehors, alors que les survivants se rassemblaient juste au-delà de la horde, les retardataires Carol et Beatrice ont été attaquées par un Whisperer. Dois-je vous dire lequel d’entre eux a survécu? Non? Je ne pense pas. Ensuite, Carol est allée récupérer l’équipement qu’ils avaient eu, seulement pour découvrir que Lydia avait mis le masque de sa mère et l’avait attrapé pour eux. À l’intérieur, Dog aboya furieusement pour effrayer les méchants qui tentaient de percer la porte. Malheureusement, ils n’ont pas été le moins du monde découragés.

«La fin… presque ici», dit un zombie à la loco Beta alors qu’ils approchaient de l’entrée de la cachette. Mais quand «Burning Down the House» de The Talking Heads a commencé à hurler, entraînant la horde, ce même zombie a émis une légère correction: «Notre fin». Qui savait que les zombies pouvaient être drôles? En masse, les marcheurs ont décollé après le wagon stéréophonique (qui n’avait apparemment qu’une seule chanson sur sa playlist; ça aurait pu être pire, ça aurait pu être «Easy Street»). À la tombée de la nuit, les Whisperers ont rattrapé le wagon et, utilisant des marcheurs comme ancien bouclier humain, ont réussi à le désactiver. À la recherche d’un plan B, Daryl a lancé l’idée de se faufiler parmi la horde (la pluie n’avait-elle pas lavé tous leurs tripes à ce moment-là?) Et d’éliminer les Whisperers. «Alors quoi?» demanda Magna. Lydia éloignerait les zombies, dit-elle. Elle les conduirait même sur la falaise. Une véritable mission suicide.

‘CECI EST POUR ALPHA’ | Alors que le dernier des bons gars évacuait la cachette, Gabriel resta en arrière pour s’assurer que la corde sur laquelle ils descendaient n’était pas coupée. Il a même envoyé Judith avec un message en espagnol pour Rosita. (Attention, le moppet l’a traduit par «moitié orange».) Juste au bon moment, les Whisperers ont franchi la barricade. On aurait dit que c’était des rideaux pour Gabriel, puis à la dernière seconde, une merde sacrée, c’était cool – le personnage de ninja que nous avons vu plus tôt faire irruption et Ginsu’d les méchants! «Il est avec moi», dit Maggie, venant ensuite. Enfer d’une entrée! Pendant ce temps, sur le terrain, Beta ne put s’empêcher d’entendre la gorge de son peuple tranchée par Daryl & Co. Il était sur le point de s’en prendre à Lydia lorsque Negan est intervenu. Beta, à son tour, était sur le point de venger Alpha quand Daryl est intervenu – plongeant une paire de couteaux dans ses yeux et le laissant abandonner par euphorie sa chair à la horde. «S – t, tu sais qui était ce trou?» demanda Negan alors que le masque de Beta était arraché. «Ouais,» répondit Daryl. “Personne.”

Le lendemain matin, alors que Lydia conduisait la horde vers la falaise, elle a été interrompue par Carol, qui a dit: «Mon choix. Je le termine. (Heureusement, le spin-off de «Caryl» avait déjà été annoncé, ou nous aurions été très inquiets.) À la dernière seconde, Lydia a tiré Carol en arrière du bord – un remorqueur dramatique qui n’a pas alerté les marcheurs du fait qu’il y avait de la nourriture. Quoi qu’il en soit, alors que toute la horde faisait un bond en avant, Lydia et Carol pleuraient et se tenaient l’une l’autre et ne semblaient pas du tout comestibles pour un seul zombie, et enfin, la fille a jeté le masque de sa mère (un geste symbolique que je ” Je n’ai pas honte d’admettre que j’ai les larmes aux yeux). À proximité, Maggie a retrouvé Judith et tout le monde s’est étonné du fait que personne n’était mort. Eh bien, personne d’aussi important qu’un Andrea ou une Michonne, de toute façon. (Sans vouloir vous offenser, Béatrice, mais j’ai dû chercher votre nom à chaque fois que vous apparaissiez.) Lydia était soulagée de voir que Negan n’avait pas décollé, et Daryl était soulagé d’entendre à nouveau Carol que c’était fini. Elle n’avait pas obtenu la clôture qu’elle souhaitait, mais «tu m’as toujours», fit-il remarquer avant qu’ils ne se serrent dans leurs bras. Aww! «Le Nouveau-Mexique est toujours là-bas», a-t-il ajouté. «Peut-être un jour,» répondit-elle. «Nous avons encore des choses à faire ici.»

‘C’EST FINI’ | Alors que l’épisode touchait à sa fin, nous avons coupé une main noueuse – une main noueuse qui était attachée à Connie! Elle était un désordre chaud, sanglant et couverte de saleté (voir aussi: Fear the Walking Dead’s Filfthy Woman), mais elle était vivante, si à peine. Elle fit quelques pas, puis s’effondra. Quand elle a ouvert les yeux, qui devrait être au-dessus d’elle à cheval sinon Virgile? Ailleurs, Eugene, Ezekiel, Yumiko et Princess sont arrivés à la gare pour leur rendez-vous avec Stéphanie, qui… n’était pas là. Alors ils se sont assis pendant un moment, l’air désespérés, puis Eugène a décidé qu’ils ne rentraient pas chez eux. Ils allaient continuer à marcher jusqu’à ce qu’ils trouvent Stéphanie et son peuple. “Merde,” remarqua la princesse, “tu es un mec vraiment excité.” Juste à ce moment, les projecteurs se sont allumés et tout un buncha, qui ressemblait à des stormtroopers lourdement armés, s’est précipité et leur a ordonné de larguer leurs armes. Et c’est ainsi que s’est terminé «A Certain Doom» – pas de Stephanie (bien qu’il soit probablement prudent de supposer que c’étaient ses potes). Qu’as-tu pensé du fauxnale? Avez-vous été soulagé ou déçu de ne pas inclure une grande mort? Ou la disparition de Beta était-elle suffisante? Notez-le dans le sondage ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires avec vos pensées.

Répondez à notre sondage