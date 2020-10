Que vous ayez déjà lu notre réaction à The Walking Dead: World Beyond – alerte spoiler: je ne l’ai pas aimé – c’est maintenant à votre tour de peser. Tout d’abord, nous passerons en revue la première densément tracée, puis vous pourrez noter l’épisode dans le sondage ci-dessous et écrivez votre propre critique dans les commentaires. Prêt ou pas, nous y voilà.

“ NOUS SOMMES TRÈS BON À CECI, O NOUS VENONS ” | Une décennie après que le défunt a commencé à faire des collations sans fin, le deuxième spin-off de The Walking Dead nous présente rapidement les sœurs Bennett. Artsy Iris (Aliyah Royale) est un type populaire et guilleret de Tracy Flick qui rêve d’elle-même comme un vide – le terme de cette émission pour les zombies. Brooding Hope (Alexa Mansour) est plus rebelle, du moins au début; Au fur et à mesure que la série démarre, elle se range dans un bus envoyé pour accueillir le lieutenant-colonel Elizabeth Kublek (Julia Ormond) de l’armée civile de la République civile afin de laisser des fleurs sur la tombe de sa mère et de retirer le bigwig. Bientôt, nous rencontrons quelques pairs des frères et sœurs, Silas taciturne (Hal Cumpston), notoire autour de la colonie du Campus U du Nebraska pour – dun-dun-dun – «ce qu’il a fait à Omaha», et Elton (Nicolas Cantu), un Sonnerie morte bien habillée pour un jeune professeur Plum.

Lorsqu’elles ne se chamaillent pas sur leurs opinions divergentes sur le CR – Iris est d’accord sur la mystérieuse organisation pour laquelle leur père scientifique Leo travaille dans un endroit non divulgué, Hope moins sceptique que dédaigneuse – les sœurs Bennett vérifient un cabinet dans l’étude de papa pour des messages secrets qu’il n’est pas censé les envoyer. Jusqu’ici tout va bien. Ils s’affairent également à s’adapter à leur tuteur suppléant, le chef de la sécurité Felix (Nico Tortorella), dont le petit ami Will est chargé de protéger Leo. Voyez ce que je veux dire sur la densité de ce spectacle? Quoi qu’il en soit, alors que Campus Colony se prépare pour le Jour du Monument – une sorte de vacances en souvenir de ceux que nous avons perdus qui est la raison supposée de la visite d’Elizabeth – les filles reçoivent un message bouleversant de leur père: «Ma sécurité n’est pas assurée.»

«Voyons ce que les découvertes nous attendent, allons-nous? | En thérapie avec son psy si en phase terminale, vous ne devriez pas vous attacher, Iris est encouragée à s’ouvrir à sa sœur sur «la nuit où le ciel est tombé», lorsqu’un accident d’avion l’a séparée et Leo de sa femme et Espérer. Peu à peu, nous apprendrons qu’Iris se sent coupable du fait que Hope a dû voir leur mère dévorée par des vides. Seulement, elle n’était pas devenue un repas malheureux – Hope gardait le secret sur le fait que leur mère avait en fait été abattue par une femme enceinte qu’ils voulaient mais qu’ils n’avaient pas aidée. À son tour, Hope, surprise par une explosion derrière elle, avait accidentellement tiré sur la femme enceinte. Vous avez tout ça?

Lorsque les frères Bennett voient enfin le dernier message de leur père, Elton et Silas se trouvent juste dans la pièce. Pour rassurer les filles que leur secret est en sécurité, Elton révèle l’un des siens: il se faufile souvent hors de la colonie pour chercher quelque chose qu’il a perdu. Quand Iris et Hope transmettent le message à Felix, il dit qu’ils n’ont d’autre choix que de faire confiance à Will pour protéger Leo. L’espoir n’est pas satisfait de cela. Les CR “sont de mauvaises personnes, Iris”, raille-t-elle à l’extérieur, “et ils ont notre père!” En entendant, Elizabeth essaie d’inspirer confiance en donnant aux filles une carte codée de l’emplacement de leur père dans le nord de l’État de New York et en disant que même si leur père leur manque, sa fille, un soldat du CRM, lui manque peut-être (Fear the Walking Dead’s Isabelle peut-être ?). Mais le risque que prend sa progéniture la rend courageuse. Ils doivent être courageux «simplement pour exister maintenant».

‘DE PLUS, JE CONNAIS LE KARATÉ’ | Après avoir reçu un autre message encore plus inquiétant de Pop – «Ça a mal tourné – ne le dites pas au Conseil, ne le dites pas à Félix» – Iris défie Elizabeth dans son discours du Monument Day, lui donnant complètement la main et insiste auprès de sa sœur pour qu’ils doivent parcourir les 1 100 kilomètres à pied pour aider leur père. Et bien sûr, pourquoi ne pas emmener Silas et Elton avec vous? Ce dernier cherche un sens, et le premier ne «veut pas être ce que tout le monde pense que je suis ici». À peine les enfants sont-ils partis que Felix et son camarade Huck (Annet Mahendru) les ont poursuivis. Et il semble que le voyage des jeunes sera très amusant. Leur première soirée, Silas tombe sur la corne de dinosaure même qu’Elton a recherchée tout ce temps. C’était censé être un cadeau pour sa petite sœur, mais – attendez-le – sa future mère avait été tuée la nuit où tout s’est mal passé! (Juste pour nous assurer que nous n’avons aucun doute sur le fait que la personne décédée est la femme tuée par Hope, Elton a facilement une photo à nous montrer.)

Le jour suivant, Iris rapporte à Hope que, étant dans le monde et vivant dans le présent, pour une fois, elle n’avait pas fait le même rêve. Elle est même prête à affronter leur premier marcheur… désolé, vide. De retour au Campus Colony, le mur a été réduit en miettes, l’endroit est envahi par les marcheurs, et il semble que le CRM ait dévasté… enfin, tous ceux qui n’avaient pas pris la route. Tandis qu’Elizabeth inspecte la zone sinistrée, totalement immobile, un soldat l’informe qu’ils ont cherché partout et n’ont pas pu la trouver. «Bien», répond-elle. Voulait-elle dire l’un des Bennett? Huck pourrait-il être sa fille? (Ça n’en avait pas l’air quand ils se sont rencontrés.) Quoi qu’il en soit, notez la première ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires avec vos pensées. Allez-vous vous reconnecter la semaine prochaine?

