HISTOIRES CONNEXES

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour Emily à Paris«finale. Procédez à vos risques et périls!

Oh la la, la saison d’Emily in Paris s’est conclue par un cliffhanger assez tortueux pour les fans du “vont-ils ou non?” relation entre l’héroïne titulaire et son beau voisin Gabriel.

Récapitulons brièvement: réalisant que sa meilleure chance d’ouvrir son propre restaurant était en Normandie, Gabriel a annoncé qu’il déménageait – et bientôt! Comme sa petite amie Cami n’était pas sur le point de quitter sa vie à Paris, cela signifiait que le couple était officiellement rompu. Emily a également été choquée par le grand déménagement de Gabriel, mais en même temps, elle était heureuse pour son amie et sa nouvelle entreprise. Le couple s’est dit au revoir maladroit, mais ce n’était pas ainsi qu’Emily voulait laisser les choses à Gabriel, alors elle s’est précipitée vers le restaurant où il travaille et les deux se sont embrassés passionnément, avant de prendre les choses dans la chambre. Alors qu’ils gisaient dans son lit, Gabriel a noté que la Normandie n’est pas si loin.

«Ce n’est pas que je ne puisse plus jamais vous revoir. C’est juste que je ne pense pas que je devrais jamais te revoir, »répondit Emily. Après tout, Cami est aussi son amie. «Nous ferions tous les deux du mal à quelqu’un qui nous tient à cœur.»

Le lendemain, Emily retrouva Gabriel au restaurant au lieu de se rendre en Normandie. Surprise! Il achète le restaurant parisien, avec l’aide du financement d’Antoine. Le moment heureux a ensuite été interrompu par un texte potentiellement gênant de Cami à Emily: «Je viens d’entendre Gabriel. Il reste à Paris. Pouvons-nous parler??”

Alors, que signifie le message?! «Rien n’est en quelque sorte exactement ce qu’il semble [Emily]», Le créateur Darren Star fait allusion cryptiquement,« et je pense que beaucoup de ses idées sur la vie sont constamment testées. Et ils le seront aussi la saison prochaine. (Le destin de la saison 2 de l’émission est à déterminer, pour mémoire.)

Quant à la décision de Gabriel de rester, ses sentiments pour Emily sont au premier plan de son esprit et de son choix. «Je pense qu’Emily lui a redonné un but, et il avait assez de force autour d’elle pour se sentir capable d’aller plus loin avec son projet de restaurant et de le concrétiser, [whereas] il n’avait pas cette force avant avec Camille », raconte Lucas Bravo, qui joue le chef, à TVLine. «Sur cette base, il voit Emily comme son pilier, sa principale inspiration, sa force.»

Alors, quand Antoine propose d’aider Gabriel, “il est juste comme,” OK, les planètes sont alignées “”, poursuit Bravo. «Et elle est aussi la raison pour laquelle il sait [Antoine]. Elle est la raison pour laquelle il va avoir une autre opportunité et elle est connectée à tout ce qui se passe. Elle est donc, évidemment, la principale raison pour laquelle il est si heureux de rester.

Pendant ce temps, Emily est à la fois «profondément en conflit» et «vraiment excitée» après la grande nouvelle de Gabriel, décrit la star Lily Collins. «Elle est maintenant plus confuse que jamais, car Cami et elle ont créé ce véritable lien, et elle est tout au sujet de ses copines. Mais en même temps, il a été le [constant] tout au long de son expérience jusqu’à présent, être solidaire et être une amie, mais aussi quelque chose d’un peu plus.

Alors, que réserve l’avenir au couple potentiel, la série devrait-elle être renouvelée? «Ce qui se passe dans le prochain chapitre, je pense, peut être une véritable exploration de la façon dont la relation entre ces trois personnages évolue», prévient Star. «Pour moi, c’est une chose tellement amusante à explorer dans la saison 2, car ce ne sont pas des Américains. Ce sont des Français. Pour moi, une grande partie de l’émission consiste à tout regarder à travers un objectif différent. La saison 2 ouvrira des pistes de relations intéressantes et surprenantes.

De plus, il y a le problème de savoir si Emily et Gabriel poursuivent une relation, font-ils quelque chose de mal, surtout à la lumière du fait que leur attirance a commencé – et un baiser s’est produit – alors que Gabriel sortait toujours avec Cami? «Je pense que c’est vraiment collant», admet Collins. «J’éviterais probablement cela, car il y a évidemment eu tellement de choses avec la relation de Gabriel et Cami. Lorsque vous allez dans la vallée de la Loire et que vous voyez la famille et comment ils interagissent tous, il y a une histoire tellement profonde là-bas. Je laisserais simplement les choses s’arranger.

Pour sa part, Bravo pense qu’Emily et Gabriel ne sont «certainement pas dans le bon, c’est faux, mais c’est aussi excitant», dit-il. «Je pense qu’ils sont tous les deux un peu perdus. Elle est perdue à Paris et il est perdu dans ses sentiments. C’est donc ce qui se passe, je suppose, lorsque deux personnes perdues se retrouvent.

Et Gabriel n’est pas le seul à poursuivre Emily dans la capitale française: Pensant que Gabriel était déjà parti pour la Normandie, Emily a accepté de se rendre à Saint-Tropez avec le responsable de la mode Mathieu. Mais n’ayez crainte, car comme le dit Collins, «je ne les vois pas être un grand match. Je vois cela plus comme une distraction.

Qu’as-tu pensé de la finale d’Emily in Paris? Êtes-vous en faveur d’Emily et Gabriel? Notez l’épisode ci-dessous, puis cliquez sur les commentaires!

Répondez à notre sondage Répondez à notre sondage