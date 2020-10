HISTOIRES CONNEXES

Parlez-vous français? Si tel est le cas, l’héroïne titulaire d’Emily in Paris pourrait utiliser votre aide.

La comédie Netflix, du créateur Darren Star (Younger, Sex and the City), suit la responsable marketing de Chicago Emily (interprétée par Lily Collins de The Last Tycoon) alors qu’elle se lance dans une aventure parisienne. Après que sa patronne (Kate Walsh de Private Practice, dans un rôle trop bref) tombe enceinte, Emily est envoyée à sa place à Paris pour travailler avec la société de luxe française que la société d’Emily a acquise. Emily est émerveillée par son nouvel environnement pittoresque et le pain au chocolat qui change la vie de la ville. Et elle est très enthousiaste de partager ses idées sur la façon d’améliorer la présence de l’entreprise sur les médias sociaux, mais ses nouveaux collègues Luc (Bruno Gouery) et Julien (Samuel Arnold) ne sont pas aussi ravis de sa présence. Pour commencer, Emily ne parle pas français («Fake it ’til you make it!» Rétorque Emily), et son approche courageuse du travail est tellement américaine.

Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), qui se glisse pratiquement dans chaque scène, prend une aversion particulière pour «la plouc» (alias «le suçon»), comme le surnomment les collègues d’Emily. «Avec moi comme patron, on verra combien de temps elle dure», remarque Sylvie.

Quand Luc croise Emily dans un café, il avoue qu’elle les effraie tous, car peut-être qu’ils doivent maintenant travailler plus dur. Les Américains vivent pour travailler, tandis que les Français travaillent pour vivre, note-t-il. (Exemple: Emily se présente au bureau à 8h30, ne sachant pas qu’ils ouvrent leurs portes à 10h30.) Emily répond qu’elle aime le travail et l’accomplissement, ce que Luc considère comme signifiant que peut-être qu’elle n’aime pas. T sais ce que c’est d’être heureux. Emily trouve que c’est un peu arrogant, mais Luc rétorque que c’est arrogant qu’elle soit venue à Paris, ne connaissant aucun français. «Plus ignorant qu’arrogant», admet Emily en s’excusant.

Mais tout le monde qu’Emily rencontre à Paris ne l’aime pas: quand elle prend l’appartement de sa voisine pour le sien, Emily découvre qu’elle vit au-dessus du beau Gabriel (Lucas Bravo), et heureusement pour Emily, il semble amusé par elle. Pour l’instant, cependant, Emily a un petit ami à Chicago, dont la suggestion de s’engager dans le cybersexe conduit le vibrateur d’Emily à supprimer le pouvoir dans tout le quartier.

Emily se fait également une amie à Mindy (Ashley Park, Broadway’s Mean Girls), une ancienne chinoise travaillant à Paris comme nounou. Mindy offre son numéro de téléphone à Emily au cas où elle se sentirait seule et voudrait dîner. Quelle bonne amie!

