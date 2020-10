HISTOIRES CONNEXES

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour Les garçons Finale de la saison 2. Procédez à vos risques et périls!

Sainte tempête! The Boys a conclu sa deuxième saison avec plusieurs grosses pertes, une tournure choquante et, étonnamment, une fin quelque peu heureuse pour certains personnages.

Un bref aperçu des événements majeurs: alors qu’il tentait de sauver sa mère de Stormfront, Ryan a coupé les membres du supe et l’a brûlée avec ses pouvoirs – et a également blessé et tué accidentellement Becca dans le processus! Butcher, au début, semblait sur le point de tuer Ryan, mais il a tenu sa promesse à sa femme de protéger l’enfant et l’a confié à Mallory.

Pendant ce temps, un Homelander désemparé a été soumis au chantage de Maeve pour laisser Butcher et Ryan partir, puis a dû dénoncer son amour Stormfront et accueillir à nouveau Starlight dans le Seven à la télévision nationale. Comme si cela ne suffisait pas, Victoria Neuman s’est révélée être une supe, elle-même, lorsqu’elle a utilisé ses capacités pour faire exploser la tête d’Alistair! Avant de mourir, Alistair a ramené A-Train – qui a aidé Hughie et Annie à dénoncer Stormfront comme un nazi – dans le Seven. (Les nouvelles n’étaient pas aussi bonnes pour The Deep.) Enfin, Hughie a décidé de se diversifier et a demandé à Victoria un emploi. Oh-oh.

Ci-dessous, le showrunner Eric Kripke discute de la tournure Victoria, du statut de Stormfront et de ce que l’avenir réserve aux garçons et aux sept dans la saison 3.

TVLINE | J’ai revu la scène d’audience du Congrès pour chercher des indices ou des indices ou pour voir si les yeux de Victoria avaient changé, et ils ne l’ont pas fait. Alors, a-t-elle vraiment été celle qui a fait exploser toutes les têtes cette saison?

Oui, bien sûr, elle l’était. Ses yeux palpitaient hors caméra. Mais nous disons à tout le monde dans l’épisode 1, si vous revenez après l’explosion de la tête de Raynor et qu’ils ont sauté dans la camionnette, la réplique de Frenchie est comme: “Qui savez-vous qui peut faire ça?!” et nous avons coupé à Victoria. Elle est littéralement présentée avec nous en disant: «La voici. C’est celui qui peut le faire. » Ouais, elle a fait sauter le Congrès.

TVLINE | Elle est secrètement un supe et se bat apparemment contre des supes, ou du moins Vought. Quel est son agenda?

Entrer dans la saison 3 [territory], Vlada! Nous découvrirons le mystère de son agenda et pourquoi elle fait ce qu’elle fait.

TVLINE | Devrions-nous nous inquiéter que Hughie travaille pour elle?

Oui! Nous devrions être très inquiets du fait que Hughie travaille pour elle. Pauvre Hughie, il pensait vraiment qu’il était comme se lever seul et exprimer une certaine indépendance et faire les choses de la bonne manière, et il est entré directement dans la fosse aux lions, ce qu’il devra affronter dans la saison 3, c’est sûr. .

TVLINE | En regardant cet épisode, la mort de Becca semblait devoir se produire, malheureusement. Mais évidemment, pour Butcher, ce fut un grand choc. Comment cela va-t-il affecter son personnage?

Nous le laissons dans un endroit vraiment intéressant, car il passe cet épisode à lutter avec: «Est-il l’humain représenté par Becca, ou est-il le monstre que son père était?» Et il choisit d’être humain, mais cela a un coût terrible, qui est Becca. Maintenant qu’elle est morte, son humanité est mise au défi. Cède-t-il à toute sa haine et à sa rage? Ou essaie-t-il de maintenir un semblant d’âme? Une grande partie de cela sera ce avec quoi il a vraiment du mal dans la saison 3. Le spoiler est que cela ne va pas très bien se passer. [Laughs] Il n’y aura pas de scénario particulièrement heureux et calme pour lui. Mais c’est quelque chose avec lequel il se débat et quelque chose que nous voulons qu’il surmonte.

TVLINE | Butcher et Homerlander viennent de perdre la femme qu’ils aiment aux mains de Ryan, mais ont des réactions différentes à son égard. Butcher lui jette un regard qui m’a effrayé, et il prend ce pied de biche, tandis que Homelander demande à Ryan de venir le voir. Pouvez-vous parler de la dynamique de cette scène et de ce qui a changé pour Butcher, qui a l’air de tuer Ryan pour prendre ce garçon?

Encore une fois, c’est un peu comme si sa lutte interne était la rage qu’il ressent contre l’homme que Becca veut qu’il soit. [Karl Urban] et j’en ai parlé, et j’ai dit: «Dans la réponse viscérale à sa mort, vous vous perdez un instant, et votre père prend le relais. Vous allez tuer tous ceux qui en sont responsables », c’est pourquoi il regarde Ryan avec tant de haine. C’est un peu une pointe du chapeau pour les bandes dessinées, car bien que ce soit une circonstance très différente, le boucher dans les bandes dessinées tue l’enfant. De toute évidence, nous ne ferions pas cela, parce que je ne pense pas que ce soit qui est notre boucher, mais il a ce démon à l’intérieur.

Je n’ai pas l’impression que Homelander va être particulièrement gentil avec Ryan. [Laughs] Tu n’as pas l’impression que ça va être une bonne scène pour Ryan. Et pour Butcher, il s’est juste souvenu de son serment à une Becca mourante, qui va s’occuper de cet enfant. Et comme il dit: «J’ai promis», et il ne va tout simplement pas reculer. Et Ryan le choisit, car c’est clairement la personne que sa mère a choisie. Donc, je ne dirais pas que leurs problèmes sont résolus par quelque moyen que ce soit, mais je dirais qu’il existe un lien entre ces deux-là, car Butcher a cessé de voir Ryan comme le fils de Homelander et a commencé à le voir comme le fils de Becca et la dernière partie survivante de Becca.

TVLINE | Homelander a maintenant perdu Stormfront, il a perdu son fils, il a été fait chanter par Maeve et Stan Edgar a conclu un accord dans son dos. À quel point Homelander va-t-il être déséquilibré maintenant?

Il n’est pas en pleine forme. C’est comme si nous lui avions donné un peu du rêve d’au moins sa version de l’amour et de la stabilité, puis nous lui avons arraché. En tant que personne qui a vraiment besoin d’amour aussi désespérément que lui, cela le déstabilise vraiment et le rend à la fois dangereux, mais aussi dans le besoin, ce qui pour quelqu’un d’aussi puissant que lui est assez dangereux.

TVLINE | Je dois demander, car jusqu’à ce que je vois le corps enterré ou quelque chose comme ça, je ne fais plus confiance aux émissions de télévision: Stormfront est-il mort?

Non, elle n’est pas morte! Elle est Stumpfront! C’est une petite nazie trapue. Elle n’est en fait pas morte. Ce que nous avons trouvé intéressant, c’est que, si vous vous en souvenez, elle vieillit très, très lentement. Donc, la meilleure fin poétique pour ce personnage est quelqu’un qui croyait tellement en une sorte de race pure se retrouve mutilée et devoir vivre avec elle pendant des siècles potentiellement ressenti comme un destin pire que la mort pour elle. Alors non, Stumpfront n’est pas mort. Hashtag Stumpfront vit!

TVLINE | C’est un type de note très différent sur lequel vous terminez par rapport à la première saison. Les garçons se sont en quelque sorte éclatés après avoir remporté une victoire pour une fois, et la dynamique du pouvoir a changé chez Vought. Comment cela façonne-t-il le paysage pour la saison 3?

Par intention, c’est une fin très différente. Si la saison 1 s’est terminée avec les garçons vraiment acculés, et que nous ouvrons sur eux vraiment désespérés et acculés, la saison 2 se termine avec une certaine victoire et stabilité. Je veux dire, c’est doux-amer et à un coût terrible, mais ils ont remporté une victoire, et donc quand vous entrez dans la saison 3, ils éprouvent un certain confort et une certaine stabilité, et ils sont gentils. de la version reconnaissable des garçons des bandes dessinées. Ils travaillent officiellement pour la CIA, ils ont un budget, ils ont des bureaux dans le Flatiron Building. Ils vivent une existence assez stable, mais il y a quelques épées suspendues au-dessus de leurs têtes, qui sont: Ce n’est qu’une question de temps avant que Homelander ne se casse, et ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils apprennent quelque chose de terrible sur Neuman. Ils sont satisfaits au début de la saison 3, mais cela ne durera évidemment pas longtemps.

Les fans des Boys, qu’avez-vous pensé de la fin de la saison? Notez-le ci-dessous, puis cliquez sur les commentaires!

